SuperLiga, etapa a 28-a. Oțelul Galați și UTA Arad au terminat la egalitate și au rămas în afara play-off-ului

SuperLiga, etapa a 28-a. Oțelul Galați și UTA Arad au terminat la egalitate și au rămas în afara play-off-uluiUTA Arad, doar remiză, în deplasare, cu Oțelul. Sursa toto: Instagram
Oțelul Galați și UTA Arad au încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa 28 din SuperLigii. În urma rezultatului, ambele echipe au rămas în afara locurilor de play-off.

Oțelul Galați și UTA Arad s-au întâlnit în primul meci al etapei a 28-a din SuperLiga României, iar partida s-a încheiat cu scorul de 2-2. Echipele au oferit un meci spectaculos, cu goluri, dar niciuna nu a reușit să se impună. Astfel, se păstrează suspansul în lupta pentru play-off.

UTA Arad a avut un avantaj de două goluri, dar Oțelul Galați a revenit

UTA Arad a început mai decisă și a deschis scorul în minutul 11. Florent Poulolo a marcat cu o lovitură de cap, după ce mingea a fost centrată dintr-o lovitură liberă. La doar patru minute distanță, Flavius Iacob a majorat diferența, iar roș-albii aveau un avantaj de două goluri pe tabelă.

Gazdele de la Oțelul Galați au reacționat treptat și au redus din diferență în minutul 41, când Ștefan Bană a înscris pentru 1-2. Repriza secundă a început cu presiune sporită din partea gălățenilor, iar egalarea a venit în minutul 56. Conrado a transformat un penalty și a stabilit scorul final, 2-2.

Oțelul Galați și UTA Arad continuă lupta pentru play-off

Rezultatul menține ambele echipe în afara pozițiilor de play-off, chiar dacă diferența față de zona superioară este mică. UTA Arad se află pe locul 8, cu 42 de puncte, iar Oțelul Galați ocupă poziția a 9-a, cu 41 de puncte.

Această remiză complică perspectivele ambelor formații, mai ales că mai sunt doar câteva etape până la încheierea sezonului regulat.

Jucători Oțelul Galați

Jucători Oțelul Galați. Sursa foto: arhivă EVZ

Echipele de start în Oțelul Galați – UTA Arad

Oţelul Galaţi: Dur-Buzoancă – Zhelev, Ne Lopes, P. Iacob, Conrado – Lameira, Ciobanu (B. Paz 90+3), Chira (Patrick 46) – Bană (Bordun 72), Debeljuh, Andrezinho (Kazu 90+3). Antrenor: Laszlo Balint

UTA Arad: Tordai – Ţuţu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Sota (Van Durmen 90), Odada (Hrezdac 77) – Fl. Iacob, A. Roman, Tzionis (Coman 64) – Abdallah. Antrenor: Adrian Mihalcea

Arbitri: Viorel Nicuşor Flueran – Valentin Avram, Cristian Daniel Ilinca – Vlad Baban

Arbitri VAR: Horia Gabriel Mladinovici, Ovidiu Artene

Observatori: Corneliu Fecioru, Paul Cazan

Cartonaşe galbene: Iacob 54, Bordun 82 / Poulolo 90+3

