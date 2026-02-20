Etapa a 28-a din SuperLiga începe cu meciuri foarte importante în lupta pentru play-off

Etapa a 28-a din SuperLiga începe vineri cu două meciuri foarte importante în lupta pentru play - off, Oțelul Galați - UTA Arad și FC Botoșani - Universitatea Cluj. Analiză, statistici și istoricul disputelor, în rândurile care urmează.

Etapa a 28-a a SuperLigii României debutează vineri cu două partide care pot influența decisiv lupta pentru calificarea în play-off. Primul meci, între Oțelul Galați și UTA Arad, a început la ora 17:00, iar cel de-al doilea, între FC Botoșani și U Cluj, este programat la ora 20:00.

Pentru Oțelul, întâlnirea cu UTA are o semnificație specială. Formația gălățeană va disputa meciul cu numărul 1.000 în prima ligă, performanță atinsă până acum doar de FCM Bacău în rândul echipelor din Moldova. Gazdele vin după un parcurs solid pe teren propriu în acest sezon, cu șapte victorii, trei remize și trei înfrângeri. În clasament, Oțelul ocupă poziția a noua, cu 40 de puncte, la un singur punct în spatele adversarei de vineri și la trei puncte de ultima treaptă care asigură calificarea în play-off.

De cealaltă parte, UTA Arad a reușit cinci victorii și patru egaluri în cele 13 deplasări efectuate până acum. Mijlocașul Alin Roman poate marca un moment personal important, dacă va fi titular, deoarece va bifa apariția cu numărul 100 în SuperLigă. În actualul sezon, el a contribuit la cinci goluri și a oferit zece pase decisive pentru echipa sa.

Întâlnirile directe între cele două echipe arată un echilibru relativ, cu 17 confruntări în prima ligă: șapte victorii Oțelul, patru UTA și șase egaluri. Totuși, UTA nu a câștigat niciodată la Galați, reușind doar trei remize în șapte partide. Ultima dispută a avut loc pe 19 octombrie 2025, când Oțelul s-a impus la Arad cu 4-0, cea mai clară victorie din istoria întâlnirilor directe dintre cele două formații.

Al doilea meci al serii, programat de la ora 20:00, îl aduce față în față pe FC Botoșani și Universitatea Cluj. Moldovenii ocupă poziția a șaptea în clasament, cu 42 de puncte, iar echipa clujeană se află pe locul al patrulea, cu 45 de puncte.

FC Botoșani traversează o perioadă solidă pe teren propriu, cu o singură înfrângere în ultimele 15 partide disputate acasă, înregistrată pe 19 decembrie 2025 în fața vicecampioanei CFR Cluj, scor 0-1. În total, formația moldoveană a adunat 12 meciuri fără gol primit în 27 de etape, performanță egalată doar de Dinamo București și FC Argeș.

Universitatea Cluj se remarcă prin rezultate bune în deplasare, cu șapte victorii și un egal în 13 partide. Ambele echipe se situează în topul defensivelor solide, fiind printre formațiile cu cele mai puține goluri primite din faze fixe: trei pentru U Cluj și cinci pentru Botoșani. Istoricul confruntărilor directe indică un ușor avantaj pentru Universitatea Cluj. În cele 13 întâlniri din prima ligă, Botoșani s-a impus de trei ori, U Cluj de șase ori, iar patru meciuri s-au încheiat la egalitate. Ultimul duel direct a avut loc pe 18 octombrie 2025, când moldovenii au câștigat la Cluj cu 2-0, prin golurile lui Alexandru Cîmpanu și Hervin Ongenda.

Ambele partide de vineri sunt cruciale pentru echipele implicate în cursa pentru play-off. O victorie a Oțelului ar putea apropia echipa de primele șase locuri, în timp ce un rezultat favorabil pentru UTA ar consolida poziția acesteia în clasament.

La Botoșani, formația gazdă are șansa să confirme soliditatea defensivă de pe teren propriu, în timp ce Universitatea Cluj caută să-și mențină parcursul constant din deplasare și să rămână printre primele patru echipe.