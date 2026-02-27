Lista neagră a Iranului. Israelul și bazele SUA, primele ținte ale răzbunării. Cum este atrasă România în conflict

Lumea stă pe un butoi cu pulbere, iar regimul de la Teheran și-a definitivat deja planurile de răzbunare în cazul unui război direct cu Statele Unite ale Americii.

O analiză publicată miercuri de Centrul de Cercetare și Educație Alma avertizează că țintele prioritare ale Iranului vor fi Israelul, precum și rețeaua de baze militare americane din Orientul Mijlociu.

Chiar dacă armata israeliană nu ar fi implicată direct în eventualele atacuri ale SUA împotriva regimului iranian, Teheranul este pregătit să lovească devastator prin rachete balistice și drone (UAV-uri), scrie Jerusalem Post.

Conform experților de la Alma, regimul iranian va activa imediat rețeaua sa de organizații teroriste proxy. Gruparea Hezbollah din Liban va juca cel mai mare rol în această ofensivă, fiind susținută din flanc de rebelii Houthi din Yemen.

Obiectivele vizate sunt de importanță strategică maximă: baze militare, infrastructură civilă critică, aeroporturi și marile metropole israeliene, urmând un tipar similar cu cel din războiul de 12 zile din luna iunie. Mai mult, pe lângă loviturile militare clasice, Iranul ar putea orchestra acte de sabotaj și atacuri teroriste chiar în interiorul Israelului.

Deși impactul operațional direct ar putea fi limitat, scopul este unul psihologic: distrugerea sentimentului de securitate și demonstrarea capacității de a penetra chiar în inima populației. Nici țintele evreiești de pe glob, inclusiv ambasadele, diplomații și familiile acestora, nu sunt în afara pericolului.

Răzbunarea ayatollahilor nu se oprește la granițele Israelului. Bazele militare ale SUA din Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite sunt marcate cu roșu pe harta Teheranului. Aceste locații sunt vitale, deoarece servesc drept puncte critice pentru realimentarea și repararea aeronavelor americane și aliate.

În paralel, trupele SUA din Irak riscă să fie atacate constant de milițiile șiite locale, care operează ca extensii ale Iranului. Miza este creșterea costului prezenței americane în regiune, generând astfel o presiune politică internă la Washington pentru reducerea implicării în Orientul Mijlociu.

Nici flota americană din Marea Roșie și Golful Persic nu este în siguranță, experții anticipând un mix letal de rachete antinavă, drone și tactici navale de gherilă.

Conflictul va depăși rapid granițele fizice, transformându-se într-un război hibrid total, conchide Jerusalem Post. Iranul pregătește atacuri cibernetice masive menite să paralizeze rețelele electrice, instituțiile financiare și sistemele civile. Scopul este provocarea unor daune economice uriașe și erodarea încrederii publice.

Totodată, Teheranul va lansa o campanie agresivă de dezinformare pentru a exacerba diviziunile interne și a portretiza SUA drept o putere instabilă. În mod alarmant, raportul Alma notează că Rusia și China, cei mai apropiați aliați ai Teheranului, s-ar putea alătura acestui război cibernetic, oferind sprijin crucial pe zona de intelligence, diplomație și operațiuni de manipulare a percepției publice.

Deși România se află la mii de kilometri de epicentrul conflictului, țara noastră nu este imună la undele de șoc ale unei asemenea escaladări globale. În calitatea sa de pilon esențial al flancului estic al NATO și gazdă a trupelor americane, România reprezintă un punct strategic major pe harta militară a Washingtonului.

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu – un hub logistic esențial pentru trupele SUA – ar putea deveni o țintă indirectă în cadrul războiului hibrid susținut de Rusia și China, prin atacuri cibernetice sau campanii de dezinformare menite să slăbească încrederea în aliații americani.

Mai mult, avertismentul clar al experților privind vizarea ambasadelor israeliene la nivel global ridică automat nivelul de alertă și pentru structurile de securitate de la București. Într-un conflict în care axa Teheran-Moscova-Beijing acționează coordonat, orice stat care găzduiește baze militare americane sau reprezintă un aliat stabil intră automat pe radarul războiului nevăzut.