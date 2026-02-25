Rusia anunță dezvoltarea unei rachete capabile să surclaseze sistemul Oreșnik

Rusia lucrează la dezvoltarea unei rachete hipersonice despre care oficialii susțin că ar fi „imposibil de oprit” și care ar depăși performanțele sistemului de rachete Oreșnik. Informația a fost dată de Viktor Baranets, observator militar pentru publicația Komsomolskaya Pravda, care a descris noua armă ca fiind „fiul lui Oreșnik”, potrivit pravda.ru.

Nou sistem de rachete ar putea transporta până la optfocoase cinetice și ar fi capabil să atingă ținte la adâncimi de până la 30 de metri, susțin surse neoficiale. Potrivit informațiilor, racheta ar putea parcurge distanța până la Londra în aproximativ opt minute.

Dezvoltarea ar include sisteme de ghidare și control modernizate, iar eforturile actuale se concentrează pe sporirea preciziei, ceea ce ar putea crește eficacitatea armamentului împotriva unor ținte situate atât în Ucraina, cât și în alte state occidentale.

Anterior, compania Kalașnikov a anunțat lansarea primei muniții tactice ghidate rusești cu o rază de acțiune de peste 100 de kilometri, denumită KUB-10ME.

Aceasta este concepută pentru a oferi protecție sporită împotriva sistemelor de război electronic și a apărării antiaeriene. Raportările despre aceste programe apar într-un context de atenție internațională sporită asupra progreselor în tehnologiile de rachete și arme ghidate de precizie.

Sistemul de rachete Oreșnik a intrat în centrul atenției ca unul dintre cele mai discutate programe de armament ale Rusiei. Denumirea, care în traducere liberă din rusă înseamnă „alun”, ascunde un proiect ambițios de rachetă balistică cu rază intermediară de acțiune (IRBM) dezvoltat de Moscova pentru a-și extinde capacitățile strategice și de descurajare.

Proiectul a evoluat din programul RS‑26 Rubezh, un sistem balistic anterior destinat razei intercontinentale, adaptat acum pentru misiuni cu raze de câteva mii de kilometri. Racheta este solid‑propulsată și montată pe un lansator mobil pe camion, ceea ce o face greu de detectat și rapid de relocat pe câmpul de luptă.

Potrivit estimărilor occidentale, Oreșnik poate atinge viteze extrem de mari, adică de zece ori viteza sunetului și este proiectată pentru a transporta fie încărcături convenționale, fie nucleare. Capacitatea sa de a purta mai multe focoase cu ghidare independentă (MIRV) îi conferă flexibilitate în lovirea mai multor obiective într‑o singură lansare.

Pentru prima dată, racheta a fost folosită în noiembrie 2024 într‑un atac asupra orașului ucrainean Dnipro, într‑un raid în care focosurile au fost considerate neexplozive, demonstrând caracteristicile de zbor și profilul de traiectorie. Ulterior, la începutul lui 2026, Rusia a recunoscut oficial o a doua utilizare în cursul conflictului din Ucraina, vizând regiuni din vestul țării.

Moscova susține că Oreșnik este practic imposibil de interceptat cu sistemele de apărare antirachetă existente și că puterea sa de impact cu încărcături convenționale poate echivala cu efectele unui atac nuclear, deși analiștii occidentali privesc aceste afirmații cu scepticism. Oficialii americani au descris sistemul ca fiind încă „experimental” și au precizat că Rusia dispune doar de un număr limitat de astfel de rachete.

Plasarea rachetelor Oreșnik pe platforme terestre mobile și posibila sa dislocare în state aliate, precum Belarus, sunt văzute de analiști ca un semnal strategic și o componentă esențială a doctrinei militare ruse, într‑un moment de tensiuni sporite între Moscova, Occident și Ucraina.