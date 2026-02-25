Barron Trump ar putea să se implice mai mult în viața publică și politică

Fiul președintelui SUA, Barron Trump, s-ar pregăti pentru o posibilă carieră politică. În ultimele săptămâni, numele său a fost asociat cu ideea de implicare în viața publică. Se creionează deja o listă de emisiuni și platforme în care tânărul ar putea să fie invitat, informează Express.

Interesul public pentru Barron Trump a crescut semnificativ în ultimii ani, mai ales după ce fiul cel mic alpreședintelui SUA a avut prima sa apariție la un miting de campanie înainte de alegerile prezidențiale din 2024. Această expunere a stârnit speculații cu privire la o posibilă carieră politică, sugerând că Barron ar putea urma pașii tatălui său după încheierea studiilor.

Mai mult, raportările indică faptul că Barron ar fi avut un impact asupra tinerilor alegători, în special al bărbaților, în contextul campaniei electorale recente. Un raport mai detaliat menționează că Donald Trump ar fi discutat cu echipa sa de campanie despre implicarea fiului său în apariții la podcasturi.

Potrivit unui articol scris de Eric Cortellessa pentru revista Time, Susie Wiles, președinta campaniei lui Trump, i-ar fi cerut consilierului Alex Bruesewitz să întocmească o listă de podcasturi relevante pe care Donald Trump le-ar putea urmări, pentru a coordona strategia de apariții media a fiului său.

Când i s-a prezentat lista, Donald Trump a întrebat: „Ați discutat despre asta cu Barron?”. La răspunsul afirmativ că nu s-a purtat nicio discuție, Trump ar fi replicat: „Sunați-l pe Barron, aflați ce părere are și spuneți-mi”

Prezența lui Barron Trump la discursul tatălui său despreStarea Națiunii a coincis cu împlinirea a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, un conflict pe care fostul președinte susține că l-ar fi încheiat dacă ar fi fost în funcție.

Deși Statele Unite se confruntă cu multiple crize interne și externe, analiștii au remarcat că Trump a dedicat doar câteva secunde războiului din Ucraina, în timpul celui mai lung discurs despre Starea Națiunii din istorie.

După ce a abordat alte opt teme, Trump a spus: „Lucrăm din greu pentru a pune capăt celui de-al nouălea război. Uciderea și masacrul dintre Rusia și Ucraina, unde 25.000 de soldați mor în fiecare lună.” A adăugat că, dacă ar fi fost președinte, „un asemenea război nu s-ar fi întâmplat niciodată” și că ar căuta pacea oriunde, fără a ezita să confrunte amenințările la adresa Americii.

În timpul discursului despre Starea Națiunii susținut de președintele Donald Trump, familia sa a fost prezentă pentru a-l urmări, inclusiv Melania, Ivanka și fiul cel mic, Barron Trump. Discursul, care a durat aproape două ore, a fost marcat de tonul bombastic caracteristic liderului american.

Observatorii au remarcat un moment aparte: Barron, în vârstă de 19 ani, a purtat o scurtă conversație cu Ivanka Trump în timpul discursului tatălui lor. Conform cititorului de pe buze Jeremy Freeman, Barron i-ar fi spus Ivankăi un mesaj criptic.

Se pare că Ivanka Trump a încercat să-l întrebe ceva, spunând: „Ce faci pe…?”, dar nu a reușit să finalizeze întrebarea. Barron ar fi răspuns, potrivit interpretării lui Freeman: „Nu sunt sigur, nu aș putea fi păcălit”, lăsând momentul învăluit într-o aură de mister.

Acesta a fost primul eveniment public major la care Barron a fost văzut după inaugurarea tatălui său, stârnind atenția atât a presei, cât și a celor care urmăresc familia Trump.