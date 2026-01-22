Fiul lui Donald Trump, Barron, a salvat viața unei femei din Londra

O femeie care a declarat că a fost agresată violent de fostul partener a relatat în fața unei instanțe din Londra că viața i-a fost salvată în urma unui apel video inițiat către un prieten din Statele Unite, în timpul atacului. Cazul a fost prezentat în presa britanică și se află în prezent pe rolul unei instanțe penale din capitala Regatului Unit, potrivit Fox News.

Potrivit relatărilor făcute în instanță, femeia, a cărei identitate nu poate fi făcută publică, a reușit să inițieze un apel FaceTime către Barron Trump, fiul președintelui american Donald Trump, în dimineața zilei de 18 ianuarie 2025, în jurul orei 02:00.

În timpul apelului, tânărul ar fi observat indicii ale unei agresiuni în desfășurare și a contactat serviciile de urgență din Regatul Unit.

În fața instanței, a fost redată înregistrarea apelului de urgență, în care Barron Trump a declarat: „Tocmai am primit un apel de la o fată pe care o cunosc. Este bătută”. Ulterior, acesta ar fi precizat operatorilor: „Este o urgență reală, vă rog. Am văzut că era agresată”.

Ca urmare a sesizării, poliția britanică a intervenit la adresa indicată, la scurt timp după primirea apelului.

Audierea are loc la Snaresbrook Crown Court, unde femeia a declarat că agresorul ar fi fost fostul ei partener, Matvei Rumianstev, în vârstă de 22 de ani, domiciliat în estul Londrei.

Conform declarațiilor sale, acesta ar fi manifestat comportamente violente la aproximativ șase luni de la începutul relației.

Femeia a mai susținut că fostul partener era gelos pe relația ei de prietenie cu Barron Trump și că ar fi agresat-o în mod repetat de-a lungul relației, inclusiv prin acte de strangulare.

De asemenea, ea a afirmat că a fost agresată sexual în noiembrie 2024 și din nou în ziua incidentului din ianuarie 2025.

În cadrul procesului, au fost prezentate și imagini filmate cu camerele purtate de polițiști în momentul intervenției. Pe una dintre înregistrări, un agent este auzit spunând unui coleg: „Se pare că informatorul din America este fiul lui Donald Trump. Femeia era pe FaceTime cu el când a avut loc agresiunea și el ne-a sunat”.

Pentru confirmarea identității apelantului, femeia l-ar fi sunat din nou pe Barron Trump, întrebându-l: „Ai sunat la poliție?”. Acesta ar fi răspuns: „Am cerut cuiva să sune la poliție. A fost cel mai bun lucru pe care l-am putut face”.

În timpul mărturiei sale, femeia a declarat că apelul respectiv a avut un rol decisiv în intervenția rapidă a autorităților, afirmând că „acel apel mi-a salvat viața”.

Aceste afirmații au fost consemnate de presa britanică prezentă la proces.

De cealaltă parte, Matvei Rumianstev a negat acuzațiile formulate împotriva sa. Procesul este în desfășurare, iar instanța urmează să analizeze probele și declarațiile tuturor părților implicate.