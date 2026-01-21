La Londra a început procesul lui Harry cu jurnaliștii. Ce acuzații face Prințul. Live text

Prințul Harry a declarat în fața instanței că retrăirea acestor episoade din trecut îl face să se simtă „deloc bine”, descriind experiența ca fiind una traumatică și recurentă.

El a spus că nu a crezut niciodată că viața lui ar trebui să fie „teren liber” pentru a fi comercializată de presă și a subliniat, vizibil emoționat, că viața sa privată nu este o chestiune de interes public.

Harry a explicat că, încă din adolescență, fiecare aspect al vieții sale a fost exploatat: apeluri ascultate, informații obținute prin înșelăciune și urmăriri constante, într-o perioadă de competiție acerbă între jurnaliști.

El a calificat drept „dezgustător” faptul că este forțat să retrăiască aceste momente și să audă afirmații conform cărora nu ar avea dreptul la viață privată.

Ulterior, Harry a respins acuzațiile că ar fi oferit informații private unui jurnalist de la Mail și a susținut că anumite reportere obțineau date prin „blagging” și asumarea unor identități false.

Prințul Harry depune mărturie în fața Înaltei Curți din Londra într-un proces intentat împotriva companiei Associated Newspapers Limited, editorul publicațiilor Daily Mail și Mail on Sunday, potrivit trustului BBC.

Procesul vizează acuzații privind obținerea ilegală de informații private, acuzații pe care editorul le neagă. În timpul audierilor, ducele de Sussex a descris mai multe situații în care jurnaliști ai publicațiilor respective ar fi apărut în locuri izolate, inclusiv în Africa, fără ca, potrivit lui, prezența sa acolo să fie cunoscută public.

Mărturia sa se înscrie într-un proces amplu, în care Prințul Harry susține că articole publicate de-a lungul mai multor ani au fost bazate pe informații obținute prin metode nelegitime, în timp ce Associated Newspapers Limited afirmă că jurnaliștii săi au folosit exclusiv surse legale.

Unul dintre episoadele discutate în instanță a vizat-o pe Barbara Jones, corespondent străin al Mail on Sunday. Prințul Harry a afirmat că aceasta apărea „în cele mai bizare locuri”, inclusiv în zone unde, potrivit declarațiilor sale, nimeni nu ar fi putut ști că se afla.

„A apărut în locuri unde nimeni nu ar fi putut ști unde eram”, a declarat el în fața instanței, adăugând că modul în care jurnalista ar fi aflat locațiile sale i se pare „foarte suspect”.

În declarația sa scrisă, Prințul Harry a menționat că Jones ar fi fost prezentă la aproape toate activitățile sale din Africa, descriind situația drept „ceva ce a părut o urmărire în toată regula”.

Avocatul Associated Newspapers Limited, Antony White KC, a susținut că la evenimentele regale există frecvent grupuri mari de jurnaliști și că prezența presei nu este neobișnuită.

Prințul Harry a replicat că situațiile invocate erau diferite, menționând un incident din Malawi, în 2017, când jurnalista ar fi apărut pe malul opus al unui râu, în apropierea locului unde se afla el.

Apărarea a sugerat că jurnalista ar fi putut ajunge la informații prin discuții cu personal local, însă Prințul Harry a spus că el crede că aceasta „a păcălit un ranger local” pentru a obține detalii despre locația sa.

Instanța a analizat și un articol publicat la 27 decembrie 2013, referitor la relația Prințului Harry cu Cressida Bonas. Articolul susținea că cei doi au petrecut Crăciunul separat, deoarece Bonas ar fi călătorit pe insula lui Richard Branson.

În declarația sa, Prințul Harry a spus: „Din nou, acest articol este înfiorător. Palatul Kensington nu ar fi trebuit să vorbească despre chestiuni private, dar chiar și așa, doar pentru că cineva a spus că Cressida nu vine de Crăciun, cum au știut că era pe insula lui Richard Branson?”

Potrivit instanței, informația s-a dovedit a fi inexactă, iar secretarul de presă al prințului a contactat jurnalista Rebecca English pentru a corecta datele.

Antony White KC a afirmat că biroul de presă al prințului oferea adesea îndrumări și informații jurnaliștilor. Prințul Harry a răspuns că rolul secretarilor de presă era să ofere îndrumare, dar nu informații despre viața sa personală.

„Secretarii de presă ofereau informații despre lucruri care afectează întreaga instituție, da. Viața mea amoroasă, nu”, a declarat el.

Pe parcursul audierilor, judecătorul a intervenit de mai multe ori, cerându-i Prințului Harry să răspundă strict la întrebările adresate și să nu își susțină cazul prin argumente suplimentare.

La un moment dat, ducele a spus că este important „să fie puse înapoi culoarea și contextul” poveștilor, despre care a afirmat că Associated Newspapers Limited le-a „eliminat”.

El a adăugat că acest lucru este esențial „atunci când ești sub supraveghere 24 de ore din 24”.

Un alt punct al audierii a fost un articol din decembrie 2004, scris de Rebecca English, intitulat „Cum s-a îndrăgostit Harry”, despre relația prințului cu Chelsy Davy.

Articolul descria o scenă în care Prințul Harry ar fi stat lângă un foc de tabără în Botswana și ar fi spus celor din jur că s-a îndrăgostit.

Prințul Harry a afirmat în declarația sa că nu ar fi împărtășit astfel de informații „cu străini, lângă un foc de tabără”.

Antony White KC a susținut că prințul a relatat un episod similar în cartea sa Spare, publicată în 2023, unde le-ar fi spus unor prieteni apropiați că „trebuie să o vadă din nou pe Chelsy”.

Avocatul a sugerat că prietenii săi ar fi putut fi sursele informațiilor. Prințul Harry a respins această ipoteză, spunând: „Sugerați că prietenii mei au fost sursele, ceea ce ar fi un lucru extraordinar”.

În declarația sa scrisă, Prințul Harry a susținut că publicarea repetată a informațiilor private l-a făcut să suspecteze că apropiații săi furnizau detalii presei, când, în opinia sa, acestea ar fi fost obținute prin mijloace ilegale.

Referindu-se la un articol din 2005 despre relația cu Chelsy Davy, el a spus că nivelul de detaliu era „extraordinar” și că l-a făcut să se simtă „parte a unei urmăriri nesfârșite, a unei campanii, a unei obsesii de a avea fiecare aspect al vieții mele sub supraveghere”.

Prințul Harry a declarat că aceste articole l-au făcut „paranoic peste măsură” și a susținut că publicațiile „au vrut să mă împingă spre droguri și băutură pentru a vinde mai multe ziare”.

Associated Newspapers Limited a respins acuzațiile, afirmând că jurnaliștii săi au acționat legal și că procesul a fost inițiat prea târziu.

O parte importantă a audierilor a vizat relația Prințului Harry cu jurnaliștii care au scris despre el, inclusiv Rebecca English și Katie Nicholl. Avocatul apărării a sugerat că prințul ar fi avut relații bune cu unii dintre aceștia. Prințul Harry a negat.

„Nu am avut o relație bună cu domnișoara English, dimpotrivă”, a spus el, râzând ușor, în timpul unei confruntări verbale scurte.

În ceea ce o privește pe Katie Nicholl, Prințul Harry a negat că aceasta ar fi făcut parte din cercul său de prieteni, deși a recunoscut că ea era prezentă la diverse evenimente sociale din aceeași perioadă.

„Domnișoara Nicholl și-a construit o carieră apărând la aceste evenimente și lăsând impresia că avea aceste surse”, a afirmat el.

Avocatul Antony White KC a subliniat că nu au existat plângeri din partea Prințului Harry sau a reprezentanților săi la momentul publicării articolelor contestate.

Prințul Harry a spus că acest lucru se datora regulilor impuse de „instituția” familiei regale.

„Nu mi s-a permis să mă plâng”, a declarat el.

Associated Newspapers Limited susține că informațiile au fost obținute din surse legitime și că nu au fost folosite metode ilegale de culegere a datelor.

Procesul are loc la Înalta Curte din Londra, într-o sală descrisă de corespondenții prezenți ca fiind modernă, mai degrabă asemănătoare unei săli de curs universitare decât unui tribunal istoric.

Prințul Harry a depus mărturie dintr-un pupitru ridicat, înconjurat de ecrane și microfoane, în timp ce avocații ambelor părți au consultat numeroase dosare și documente electronice.

Audierile continuă, instanța urmând să analizeze în detaliu fiecare articol contestat și argumentele prezentate de ambele părți.