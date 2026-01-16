Prințul Harry revine în sala de judecată, pentru un proces ce va dura nouă săptămâni

Prințul Harry este așteptat să se prezinte în fața justiției britanice la data de 22 ianuarie, în cadrul unui proces intentat editorului ziarului Daily Mail, potrivit agenției Reuters.

Informația reiese dintr-un proiect de calendar al ședințelor de judecată. Procesul face parte dintr-o serie mai amplă de acțiuni legale deschise de fiul cel mic al regelui Charles al III-lea împotriva unor publicații tabloide din Regatul Unit, pe care le acuză de încălcarea vieții private.

Acțiunea judiciară este îndreptată împotriva grupului Associated Newspapers Limited (ANL), editorul publicațiilor Daily Mail și Mail on Sunday. Alături de prințul Harry, în acest demers sunt implicate alte șase persoane publice, printre care cântărețul Elton John și actrița Elizabeth Hurley.

Potrivit documentelor depuse la dosar, reclamanții susțin că grupul media ar fi obținut în mod ilegal informații confidențiale despre viața lor privată.

Aceștia afirmă că jurnaliști sau colaboratori ai publicațiilor ar fi apelat la detectivi particulari pentru a instala dispozitive de ascultare în locuințe și vehicule, pentru a intercepta convorbiri telefonice și pentru a obține acces la date sensibile prin intermediul unor polițiști plătiți.

Conform acuzațiilor, aceste practici ar fi avut loc în principal între anii 1993 și 2011, dar și în anul 2018. Associated Newspapers Limited a respins însă în mod constant aceste afirmații. Grupul a declarat că „neagă cu vehemență” acuzațiile, catalogându-le anterior drept „absurde”.

Procesul este programat să înceapă luni, la Înalta Curte din Londra, și ar urma să se desfășoare pe parcursul a nouă săptămâni. Prințul Harry, care locuiește în prezent în California împreună cu soția sa Meghan și cei doi copii ai lor, este așteptat să participe la primele două zile ale audierilor.

Potrivit calendarului provizoriu, acesta va reveni pentru a depune mărturie pe 22 ianuarie, atât dimineața, cât și după-amiaza. De asemenea, Elton John este programat să depună mărturie la bară în data de 5 februarie.

Acesta nu este primul proces de acest tip în care prințul Harry este implicat. În ultimii ani, el a intentat mai multe acțiuni în justiție împotriva tabloidelor britanice, acest proces fiind considerat ultimul din seria demersurilor sale legale împotriva presei de scandal din Regatul Unit.

În 2023, Harry a depus mărturie într-un proces împotriva editorului Daily Mirror (Mirror Group Newspapers – MGN). Atunci, el a devenit primul membru al familiei regale britanice care a depus mărturie în fața unei instanțe de judecată în mai bine de o sută de ani.

Instanța a decis în favoarea sa, stabilind că articolele publicate proveneau din piratarea mesageriei telefonice, iar grupul media a fost obligat să îi plătească despăgubiri în valoare de 140.600 de lire sterline.

Totodată, în urmă cu aproximativ un an, prințul a obținut daune, dobânzi și scuze oficiale din partea editorului ziarului The Sun, care a recunoscut încălcarea dreptului său la viață privată.

Prințul Harry s-a retras din familia regală britanică în anul 2020, odată cu plecarea sa din Marea Britanie. În septembrie anul trecut, el s-a întâlnit cu tatăl său, regele Charles al III-lea, aceasta fiind prima întâlnire dintre cei doi după un an și jumătate.