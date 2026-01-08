Trump, în fața Congresului pe 24 februarie. Primul discurs despre Starea Națiunii din al doilea mandat

Președintele Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Mike Johnson, a transmis o invitație oficială președintelui Donald Trump pentru a susține discursul anual despre „Starea Națiunii” în data de 24 februarie 2026 în fața Congresului american. Aceasta va fi prima adresare de acest tip din al doilea mandat al președintelui Trump, potrivit USA Today

În scrisoarea de invitație, publicată de Biroul Speakerului Camerei Reprezentanților, Mike Johnson a precizat că evenimentul va avea loc înaintea unei sesiuni comune a Congresului și a specificat data de 24 februarie 2026. Invitându‑l pe președinte, Johnson a menționat contextul în care se organizează discursul, inclusiv aniversarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite.

Conform textului invitației, Johnson a subliniat colaborarea dintre administrația Trump și legislativul controlat de Partidul Republican în anul precedent, 2025, și a exprimat așteptarea continuării activității legislative în 2026.

Discursul despre „Starea Națiunii” este o tradiție prin care președintele Statelor Unite își prezintă raportul anual privind situația națiunii, incluzând evaluări ale economiei, politicilor interne și externe, precum și prioritățile pentru anul legislativ ce urmează.

Această practică este prevăzută în Constituția americană și oferă șefului executiv un cadru formal de comunicare a viziunii guvernului către Congres și public.

Adresarea din februarie va marca prima ocazie în cadrul celui de‑al doilea mandat în care președintele Trump va susține oficial această prezentare.

Deși Trump a vorbit anterior în fața unei sesiuni comune a Congresului în martie 2025, acea intervenție nu a fost clasificată oficial ca discurs al „Stării Uniunii”.

Pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului (midterm elections), care vor avea loc în 2026 și vor decide controlul asupra ambelor camere ale Congresului, analiza mesajului pe care președintele Trump îl va transmite în discursul din februarie este intens urmărită de analiști politici.

Acest discurs oferă oportunitatea președintelui de a sublinia realizările din anul precedent și de a evidenția prioritățile pentru perioada următoare.

Invitația pentru discursul despre Starea Națiunii este o procedură formală, în mod tradițional redactată de președintele Camerei Reprezentanților și adresată președintelui SUA.

Aceasta marchează începutul oficial al pregătirilor pentru sesiunea de discurs și este urmată de planificarea logistică a evenimentului în Capitolul Statelor Unite.

În trecut, președinții americani au susținut anual astfel de discursuri, de regulă între începutul lunii ianuarie și începutul lunii februarie, prezentând viziunea generală asupra politicilor interne și externe. Discursurile pot influența dezbaterile legislative din Congres și percepția publică asupra priorităților administrației.

Potrivit calendarului stabilit, 24 februarie 2026 a fost propus ca dată oficială pentru discursul despre Starea Națiunii, în Aula Casei Reprezentanților din Capitolul SUA, la Washington D.C.

Această dată coincide cu activitatea în sesiune a Congresului și în apropierea marcării a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite.