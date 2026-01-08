Trump impune cele mai dure sancțiuni Rusiei. Tarife de până la 500%

Un proiect de lege bipartizan privind sancțiunile împotriva Rusiei a primit marți aprobarea președintelui american Donald Trump, a anunțat senatorul republican Lindsey Graham, potrivit Fox News.

Inițiativa legislativă, denumită „Sanctioning Russia Act of 2025”, urmărește extinderea presiunii economice asupra Moscovei și statelor care continuă să facă schimb de resurse energetice cu aceasta în contextul războiului cu Ucraina.

Informația a fost transmisă de Graham într-o postare pe platforma X și preluată de mai multe agenții de știri internaționale.

Conform relatărilor, proiectul de lege oferă administrației americane autoritatea de a impune tarife semnificative asupra țărilor care continuă să importe petrol, produse petroliere sau uraniu din Rusia.

Una dintre prevederile centrale este introducerea unui tarif de până la 500% pentru bunurile importate din astfel de țări, o măsură menită să descurajeze parteneriatele economice cu Moscova și să izoleze financiar economia rusă.

Senatorul Lindsey Graham, unul dintre principalii susținători ai legii, a declarat că președintele Trump a aprobat proiectul după o întâlnire la Casa Albă, subliniind importanța momentului în contextul negocierilor privind Ucraina.

Potrivit acestuia, legea ar putea fi supusă votului în Congres chiar săptămâna următoare.

Potrivit analiștilor și surselor internaționale, adoptarea legii ar putea avea consecințe asupra relațiilor comerciale ale Statelor Unite cu economii semnificative precum India, China și Brazilia, care continuă să importe resurse energetice din Rusia.

Impunerea tarifelor de 500% ar putea afecta fluxurile comerciale și ar intensifica discuțiile despre modul în care sancțiunile americane influențează dinamica globală a pieței energiei.

After a very productive meeting today with President Trump on a variety of issues, he greenlit the bipartisan Russia sanctions bill that I have been working on for months with Senator Blumenthal and many others. This will be well-timed, as Ukraine is making concessions for peace… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 7, 2026

Mai multe publicații internaționale notează că proiectul are sprijin bipartisan în Congres și că a fost discutat de legislatori de luni de zile. De asemenea, legea ar include și sancțiuni secundare pentru entitățile care sprijină exporturile rusești semnificative, cum ar fi petrolul și gazele naturale.

Acțiunile americane privind sancțiunile se înscriu într-un context mai larg al presiunilor economice asupra Rusiei din partea Occidentului pe fondul conflictului început în 2022.

Uniunea Europeană a adoptat, de asemenea, pachete de sancțiuni economice extinse împotriva sectorului energetic și financiar rus, menite să limiteze capacitatea Kremlinului de a finanța operațiunile militare.

Reprezentanți ai blocului comunitar au reafirmat în repetate rânduri poziția că Rusia rămâne agresorul în conflictul din Ucraina și că sancțiunile trebuie să rămână un instrument cheie în eforturile de a încetini capacitatea militară a Moscovei.

După aprobarea inițială de către președinte, proiectul de lege urmează să fie dezbătut și votat în Congres. Senatorul Graham a exprimat speranța unui vot puternic, bipartizan, sugerând că legislația ar putea primi sprijin larg din ambele partide politice.

Dacă va fi adoptat, actul legislativ ar putea marca o schimbare semnificativă în politica americană de sancțiuni și ar putea afecta strategiile comerciale ale multor state care sunt implicate în tranzacțiile energetice internaționale.