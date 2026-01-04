Khamenei, discurs tăios pe fondul protestelor violente din Iran: „Răzvrătiții trebuie puși la punct”

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a reacționat ferm la valul de manifestații care au cuprins țara, în contextul acuzațiilor de corupție și nemulțumirilor economice. Grupurile de opoziție afirmă că protestele s-au extins în zeci de orașe, iar bilanțul victimelor continuă să crească.

În primul său mesaj public după izbucnirea protestelor, Khamenei a denunțat ceea ce el consideră acțiuni orchestrate împotriva statului.

„Un număr de oameni agitați, mercenari ai inamicului, s-au poziționat în spatele comercianților din bazar și au strigat lozinci împotriva Islamului, împotriva Iranului și împotriva Republicii Islamice. Protestul este legitim, dar protestul este diferit de revoltă”, a declarat acesta potrivit Fox News.

El a adăugat că autoritățile trebuie să facă diferența între protestatarii pașnici și cei care provoacă violențe: „oficialii ar trebui să vorbească cu protestatarii. Să vorbești cu un răzvrătit este inutil. Răzvrătiții trebuie puși la punct”.

Declarațiile vin după mesajul public de susținere transmis manifestanților de președintele american Donald Trump.

Trump a scris că SUA vor reacționa dacă autoritățile iraniene recurg la violență împotriva populației: „Dacă Iranul împușcă și ucide violent protestatari pașnici, așa cum obișnuiește, Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul lor. Suntem pregătiți și gata de acțiune”.

Între timp, organizațiile de opoziție au transmis că forțele de securitate ar fi deschis focul în mai multe zone ale țării. Potrivit Consiliului Național de Rezistență al Iranului, manifestațiile au loc în numeroase localități, iar bilanțul este unul grav. În Malekshahi, în provincia Ilam, au fost semnalate victime după ce forțele regimului au tras asupra mulțimii.

Surse independente menționează că, până sâmbătă, cel puțin zece persoane ar fi fost ucise, iar protestele s-au extins în peste 100 de locații din 22 de provincii. Grupul precizează că mai mulți manifestanți sunt în stare critică.

În Kazerun au avut loc demonstrații în Piața Shohada, unde poliția a folosit muniție reală, iar la Shiraz tinerii au blocat drumuri și au aprins cauciucuri.

Studenții din Shahrood au scandat: „Studenții mor, dar nu acceptă umilința”, iar la Teheran, la căminul Hemmat, s-au auzit sloganuri precum: „Moarte dictatorului”.

Lidera NCRI, Maryam Rajavi, a reacționat la discursul lui Khamenei:

„Khamenei are dreptate; 80 de milioane de iranieni îi sunt dușmani. Au un singur mesaj pentru el: să-și strângă lucrurile și să-și ia prăpădul de pe umerii poporului iranian. Cu atât mai bine dacă își vine în fire și pleacă de bunăvoie. Khamenei trebuie să știe că amenințările, lăudăroșenia și represiunea nu pot opri revolta. O națiune care a ieșit în stradă nu se va retrage până când nu vor fi obținute democrația și suveranitatea populară.”

Și Reza Pahlavi, fiul ultimului șah, a transmis un mesaj dur pe rețelele sociale:

„Ali Khamenei, temându-se de valurile tot mai mari ale acestei revolte naționale, a ieșit din ascunzătoare pentru a amenința poporul Iranului. Khamenei: noi, poporul Iranului, te vom doborî de pe tronul tău șubred, asemenea tiranului Zahhak, și vom elibera Iranul nostru drag de tine și de regimul tău. Către forțele armate și de ordine: nu vă legați soarta de corabia care se scufundă a Republicii Islamice. Alăturați-vă oamenilor și rupeți-vă de acest sistem corupt. Armele voastre sunt pentru apărarea națiunii, nu pentru a o reprima. Cei care trag în oameni să fie siguri că vor fi identificați și pedepsiți. Fraților: nu părăsiți străzile; fiți și mai prezenți. Lumea vede rezistența și curajul vostru și vă susține.”