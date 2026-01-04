Venezuela, țara cu cele mai mari rezerve de petrol din lume. Ce urmează să se întâmple cu prețurile

Industria petrolului din Venezuela se află într-un punct critic, deși statul sud-american deține cel mai mare „tezaur” de țiței la nivel global. Contextul politic s-a complicat și mai mult după ce președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane, potrivit Reuters.

Deși Venezuela dispune de cele mai mari rezerve dovedite de petrol, producția actuală reprezintă doar o mică parte din capacitatea totală, din cauza gestionării slabe, sancțiunilor și investițiilor insuficiente, arată datele oficiale. Țara controlează aproape 17% din rezervele mondiale — aproximativ 303 miliarde de barili — depășind Arabia Saudită, potrivit Energy Institute din Londra.

Membru fondator OPEC, alături de Iran, Irak, Kuweit și Arabia Saudită, Venezuela producea în anii ’70 până la 3,5 milioane de barili pe zi, peste 7% din producția planetară. După 2010, volumul a coborât sub 2 milioane bpd, iar anul trecut media a ajuns în jurul a 1,1 milioane bpd — adică aproape 1% din totalul global.

Dacă regimul este înlocuit, exporturile ar putea crește, pe fondul ridicării sancțiunilor și întoarcerii capitalului străin, apreciază analistul MST Marquee, Saul Kavonic.

„Istoria arată că schimbările forțate de regim rareori stabilizează rapid aprovizionarea cu petrol, iar Libia și Irak sunt exemple clare și dure,” afirmă Jorge Leon, șeful departamentului de analiză geopolitică de la Rystad Energy. Trump a precizat la Fox News că Statele Unite se vor implica „foarte puternic” în sectorul petrolier venezuelean.

Naționalizarea industriei în anii ’70 a dus la apariția companiei Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Ulterior, în anii ’90, autoritățile au permis revenirea investitorilor străini, însă după victoria lui Hugo Chavez, statul a impus ca PDVSA să dețină controlul în toate proiectele. Au fost create companii mixte alături de Chevron, China National Petroleum Corporation, ENI, Total și Rosneft. Donald Trump a afirmat că SUA intenționează să gestioneze rezervele gigantice de petrol ale Venezuelei și să atragă companii americane dispuse să investească miliarde pentru reconstrucția unui sector aproape ruinat.

Venezuela dispune de aproximativ 303 miliarde de barili — aproape o cincime din rezervele planetei, conform Administrației pentru Informații Energetice a SUA. Impactul asupra piețelor este dificil de anticipat, întrucât contractele futures nu se tranzacționează în weekend, însă Trump spune că Washingtonul va administra temporar guvernarea la Caracas.

„Vom aduce marile companii petroliere americane — cele mai mari din lume — să intre, să cheltuiască miliarde de dolari, să repare infrastructura grav deteriorată, infrastructura petrolieră,” a declarat Trump într-o conferință de presă la Mar-a-Lago.

O reorganizare coordonată de SUA ar putea transforma țara într-un furnizor major, deschizând acces pentru companiile occidentale și limitând presiunea asupra prețurilor — deși tarifele mai mici ar putea descuraja producătorii americani. Readucerea la capacitate maximă ar necesita însă ani și investiții uriașe: PDVSA susține că rețeaua de conducte nu a mai fost modernizată de jumătate de secol, iar revenirea completă ar costa 58 de miliarde de dolari.

„Pentru piața petrolului, acest lucru ar putea fi un eveniment istoric,” a spus Phil Flynn, analist principal la Price Futures Group. „Regimul Maduro și (fostul președinte) Hugo Chavez au jefuit, practic, industria petrolieră venezueleană.”

Venezuela are cele mai mari rezerve dovedite, dar produce în jur de un milion de barili pe zi — aproximativ 0,8% din totalul mondial, conform CNN. Este mai puțin de jumătate față de nivelul dinaintea venirii lui Maduro la putere și sub o treime comparativ cu producția de 3,5 milioane de barili din perioada pre-socialistă.

Sancțiunile, prăbușirea economică, lipsa investițiilor și mentenanța precară au degradat masiv sistemul energetic, iar țara nu pompează suficient pentru a schimba echilibrul global.

În prezent, prețurile au fost temperate de temerile privind supraoferta: OPEC a ridicat producția, în timp ce cererea a suferit pe fondul încetinirii economiei, inflației și consumului redus. Petrolul american a trecut temporar de 60 de dolari/baril atunci când administrația Trump a început să confiște încărcături venezuelene, dar a revenit spre 57 de dolari.

„Psihologic, ar putea oferi un mic impuls, însă petrolul venezuelean poate fi ușor înlocuit printr-o combinație de producători globali,” spune Flynn.

Rămâne incert modul în care intervenția SUA se va reflecta în costurile energiei. Bob McNally, de la Rapidan Energy Group, a explicat pentru CNN că influența ar fi „modestă” și nu vede efecte majore „decât dacă apar semne de tulburări sociale pe scară largă și lucrurile devin haotice. Mai probabil, dacă totul pare ‘stabil’.”

„Întrebarea va fi cât de repede ar putea o Venezuela pro-americană să-și crească producția. Asta va fi jocul de culise. Percepția ar putea alerga înaintea realității — oamenii vor presupune că Venezuela poate adăuga petrol mai repede decât este, de fapt, posibil. Venezuela poate deveni un factor uriaș — dar nu mai devreme de 5–10 ani” a spus el.

Piețele se redeschid duminică seara, iar evoluția va depinde de modul în care Trump „va reuși să producă schimbarea” în sector, susține Helima Croft, de la RBC Capital Markets.

„Totul depinde de felul în care Venezuela va contrazice — sau nu — istoria recentă a schimbărilor de regim conduse de SUA,” a declarat Croft pentru CNN. „Președintele Trump a indicat că SUA revin în ‘modul de reconstrucție națională’, iar companiile americane vor face investițiile necesare pentru a readuce sectorul petrolier la viață. Avem nevoie însă de mult mai multe detalii înainte de a declara ‘Misiune îndeplinită’.”