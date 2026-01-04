Analiza capturării lui Maduro. Între „răpire” și miza petrolieră a noii ordini americane

Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către trupele de elită Delta Force reprezintă un punct de cotitură violent în politica externă a SUA.

Într-o analiză detaliată oferită pentru G4Media.ro, profesorul Daniel Hellinger, expert în relații internaționale la Webster University, avertizează că această operațiune nu este doar o acțiune tactică, ci o „încălcare fățișă a dreptului internațional” menită să impună o schimbare forțată de regim la Caracas. Reacția României a fost de susținere a deciziei lui Trump.

Pentru profesorul Hellinger, terminologia este esențială: reținerea lui Maduro nu este o arestare legală, ci o „răpire”. Deși expertul recunoaște că Maduro era profund nepopular și responsabil pentru corupție și abuzuri grave, el respinge eticheta de „stat eșuat” aplicată Venezuelei. Mai mult, Hellinger demontează argumentele Washingtonului, afirmând că Maduro nu era liderul unui cartel global de droguri și nici nu orchestrase o criză deliberată a refugiaților pentru a destabiliza SUA.

Impactul acestei acțiuni depășește granițele Venezuelei.

Prin acest atac, administrația Trump transmite un semnal periculos: Statele Unite ale Americii sunt gata să acționeze militar împotriva oricărui guvern care refuză hegemonia americană. „Recurgerea la forță pentru a disciplina guvernele nealiniate destabilizează întregul sistem internațional”, subliniază Hellinger.

Conferința de presă de după operațiune a scos la iveală elemente surprinzătoare. SUA par dispuse să preia administrarea directă a țării pe termen scurt, o mișcare ce amintește de perioadele coloniale. Un aspect neașteptat este marginalizarea Maríei Corina Machado, lidera opoziției de extremă dreapta. Deși excluderea ei ar putea preveni o epurare violentă a susținătorilor chavismului, ea rămâne o figură influentă care ar putea sabota planurile americane din interior.

Hellinger analizează cu prudență comentariile favorabile ale lui Trump la adresa vicepreședintei Delcy Rodríguez. Această deschidere ar putea sugera fie o „gândire iluzorie”, fie o tentativă de cooperare tactică pentru o tranziție controlată. Totuși, spectrul unui conflict de lungă durată rămâne prezent.

Amenințarea cu un „al doilea val” de atacuri și referințele la „reprimarea rezistenței” evocă trauma războiului din Vietnam. Metafora „noi facem deșerturi, nu jungle” avertizează că, deși SUA pot distruge infrastructura militară rapid, ocuparea unei țări cu o geografie și o rezistență complexă poate duce la un impas strategic dezastruos.

Miza energetică este, previzibil, elementul central. Trump a anunțat trimiterea companiilor petroliere americane pentru a prelua controlul câmpurilor din Maracaibo și Orinoco. Totuși, Hellinger crede că giganții petrolieri vor fi prudenți, preferând parteneriatele cu firma de stat PdVSA pentru a-și asigura legitimitatea legală și politică.

Analistul rectifică și discursul oficial privind „furtul” industriei: naționalizările din era Chávez au fost, de fapt, renegocieri ale unor acorduri din anii '90 care încălcau legile naționale.

Petrolul nu este doar o marfă, ci un simbol al suveranității care poate cataliza rezistența populară împotriva „oligarhilor conservatori” pe care Trump pare să îi favorizeze.

La nivel regional, America Latină este divizată. Liderii de centru-stânga din Brazilia, Columbia și Mexic privesc cu îngrijorare intervenția, în timp ce guvernele de dreapta din Argentina și Chile ar putea sprijini noua direcție.

Pe plan extern, Rusia va folosi precedentul pentru a-și justifica acțiunile în Ucraina, în timp ce China își va apăra investițiile masive garantate cu petrol.

Poate cel mai tulburător aspect pentru publicul american este legătura făcută de Trump între succesul extern și politica internă. Invocarea „narco-terorismului” ca pretext pentru utilizarea armatei în orașele americane sugerează o militarizare a securității interne, un pas periculos care ar putea corupe iremediabil procesul democratic din Statele Unite ale Americii, concluzionează experul american citat de G4 Media.