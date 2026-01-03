Ambasadorul României în SUA susține operațiunea din Venezuela: Un sprijin legitim

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a transmis că susține intervenția Statelor Unite în Venezuela, pe care o vede ca pe o acțiune menită să sprijine populația aflată sub un regim autoritar, în lupta pentru drepturi și alegeri reale.

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook, diplomatul român a explicat de ce consideră justificată intervenția americană:

„Când un regim îşi ţine poporul ostatic prin frică, foame şi represiune, nu mai vorbim despre politică, ci despre dreptul oamenilor la libertate. De aceea, susţin intervenţia Statelor Unite în Venezuela: un sprijin legitim pentru cetăţenii care cer alegeri reale, drepturi şi demnitate, împotriva unui regim tiranic”.

Muraru a făcut apoi o paralelă cu experiența României din perioada comunistă, amintind efectele dictaturii asupra societății: „Regimul Ceauşescu a fost ilegitim nu doar prin alegeri falsificate, ci prin violenţă, cenzură şi umilirea sistematică a oamenilor. Venezuela merită acelaşi lucru pe care ni l-am dorit şi noi: sfârşitul dictaturii şi începutul unei vieţi normale, în libertate”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seară, la Digi24, că nu a discutat cu președintele Nicușor Dan pe marginea situației din Venezuela. El a precizat însă că urmărește îndeaproape evoluțiile, reamintind că România nu recunoaște actuala conducere de la Caracas și, ca urmare, nu are consulat în această țară.

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a anunțat că a purtat consultări cu partenerii din Uniunea Europeană pentru stabilirea unei poziții comune înaintea discuțiilor din Consiliul de Securitate al ONU. Ea a subliniat necesitatea unei abordări prudente și coordonate: „Ne pronunţăm pentru reţinere şi responsabilitate din partea autorităţilor şi susţinem iniţierea în cel mai scurt timp posibil de demersuri pentru revenirea la democraţie, un deziderat constant exprimat de cetăţenii venezueleni”.

Ministra a menționat și existența unei comunități de origine română în Venezuela, pe care a descris-o drept „mică, dar relevantă”. În același timp, a vorbit despre posibilele consecințe ale aducerii lui Nicolas Maduro în fața justiției: „Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în faţa justiţiei poate opri creşterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor şansa la un viitor bun în prosperitate, dar este şi o decizie care ne aduce la masa discuţiilor diplomatice pentru a reafirma şi a proteja regulile internaţionale”.