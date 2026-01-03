International

Planul împotriva lui Maduro, pregătit timp de mai multe luni. Culisele acțiunii coordonate de SUA

Planul împotriva lui Maduro, pregătit timp de mai multe luni. Culisele acțiunii coordonate de SUA
Din cuprinsul articolului

Operaţiunea împotriva preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro a fost pregătită timp de mai multe luni şi a implicat peste 150 de aeronave, a declarat sâmbătă şeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, potrivit AFP şi Reuters.

Capturarea lui Maduro, pregătită pe parcursul ultimelor luni

„Această operaţiune discretă şi precisă, numită Absolute Resolve ('Determinare Absolută' - n.r.), desfăşurată în timpul orelor de întuneric maxim din 2 ianuarie, este punctul culminant al unor luni de pregătire şi antrenament”, a declarat generalul Caine într-o conferinţă de presă.

Șeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, a oferit detalii despre amploarea operațiunii împotriva președintelui venezuelean Nicolas Maduro. El a explicat că acțiunea a implicat mobilizarea a peste 150 de aeronave.

Maduro, președintele Venezuelei

Sursa foto: Facebook/ Maduro, președintele Venezuelei

Nu au opus rezistență

Potrivit oficialului american, planul a fost executat cu precizie, ia Maduro împreună cu soția sa s-au predat forțelor americane fără a opune rezistență.

„Maduro şi soţia sa, ambii inculpaţi, s-au predat fără a opune rezistenţă şi au fost reţinuţi de Departamentul de Justiţie, cu asistenţa incredibilei noastre armate americane”, a adăugat generalul american.

De asemenea, Donal Trump a vorbit despre misiunea din Venezuela.

„Noaptea trecută SUA, forțele armate americane au coordonat o operațiune americană extraordinară în capitala Venezuelei. Puterea a fost folosită pentru a lansa un asalt spectaculos așa cum nu a mai fost văzut de la al doilea Război Mondial, împotriva unei fortărețe militare pentru a-l aduce pe dictatorul Maduro. Dacă stai să te gândești, poate fi comparat cu atacul asupra lui Al-Baghdadi și cu operațiunea barosul de la miezul nopții. Toate capacitățile militare ale Venezuelei au fost blocate”, a declarat președintele SUA.

Trump, după capturarea lui Maduro: Armata SUA e cea mai bună din lume

De asemenea, președintele american le-a mulțumit militarilor implicați în acțiune, menționând că niciunul nu și-a pierdut viața.

„Aș vrea să le mulțumesc militarilor care au reușit cu o viteză și precizie care îți iau răsuflarea. Dacă te uiți la operațiunile avute în Afghanistan sau perioada lui Jimmy Carter. Ne-am dat seama că eram așteptați. Erau în poziție de așteptare, dar au fost rapid reduși la tăcere și dacă ați fi văzut ce am văzut eu noaptea trecută ați fi fost cu adevărat impresionați. Niciun militar american nu a fost ucis, au fost foarte mulți oameni implicați, dar nimeni ucis. Armata SUA e cea mai puternică și temută din lume”, a mai spus el.

1
