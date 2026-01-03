România susține mutarea făcută de Trump în Venezuela. Anunțul făcut de ministrul de Externe

Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în faţa justiţiei ar putea opri creşterea traficului de droguri şi le-ar oferi venezuelenilor şansa la un viitor prosper, reprezentând totodată un pas important în reafirmarea şi protejarea regulilor internaţionale, potrivit ministrului român de Externe, Oana Țoiu. De asemenea, oficialul afirmă că România susţine revenirea rapidă la democraţie în Venezuela şi că a discutat cu partenerii din Uniunea Europeană pentru alinierea unei declaraţii comune în pregătirea Consiliului de Securitate ONU.

„Suntem în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană pe situaţia din Venezuela şi am discutat astăzi alinierea pentru o declaraţie comună în pregătirea consiliului de securitate ONU.

Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în faţa justiţiei poate opri creşterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor şansa la un viitor bun în prosperitate, dar este şi o decizie care ne aduce la masa discuţiilor diplomatice pentru a reafirma şi a proteja regulile internaţionale”, a afirmat Oana Ţoiu, sâmbătă seară, într-o postare pe Facebook.

România urmăreşte cu interes situaţia din Venezuela, unde există o comunitate „mică, dar relevantă” de origine română, a mai spus ea.

„Prima prioritate este siguranţa cetăţenilor români din această ţară. Misiunile diplomatice şi consulare ale României din spaţiul Americii Latine sunt pregătite să acorde asistenţă în caz de nevoie alături de misiunea permanentă a UE”, a arătat ministrul român de Externe.

Ţoiu a declarat că, în ultimele ore, statele membre UE au demarat un proces comun de informare reciprocă şi asistenţă consulară.

„Ne pronunţăm pentru reţinere şi responsabilitate din partea autorităţilor şi susţinem iniţierea în cel mai scurt timp posibil de demersuri pentru revenirea la democraţie, un deziderat constant exprimat de cetăţenii venezueleni”, a continuat ea.

Ministrul a menţionat că lidera opoziţiei, María Corina Machado, recent laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a fost nevoită să trăiască în clandestinitate din cauza regimului lui Maduro.

„Lidera opoziţiei venezuelene şi recenta laureată a premiului Nobel pentru pace, María Corina Machado, a fost forţată de regimul Maduro să trăiască în clandestinitate pentru că acestui dictator i-a fost teamă de democratie, de voinţa venezuelenilor, însa regimurile brutale nu pot continua la nesfârşit”, a mai spus aceasta.

Ţoiu a subliniat importanţa combaterii traficului de droguri şi a criminalităţii organizate, ameninţări majore la adresa securităţii comune, şi a amintit că Uniunea Europeană, cu participarea României, a aplicat mai multe sancţiuni împotriva regimului de la Caracas.

„Împărtăşim pe deplin prioritatea combaterii traficului de droguri şi a criminalităţii organizate, care reprezintă o ameninţare semnificativă la securitatea noastră comună. Uniunea Europeană a instituit, şi cu participarea României, regimuri succesive de sancţiuni la adresa regimului nedemocratic de la Caracas, inclusiv după desfăşurarea profund viciată a alegerilor prezidenţiale din iulie 2024. Uniunea Europeană şi România nu l-au recunoscut pe Nicolas Maduro drept preşedinte legitim al Venezuelei”, a încheiat Ţoiu.