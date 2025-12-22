Oana Țoiu, la Chișinău: Relația dintre România și Republica Moldova este la un nivel fără precedent

Republica Moldova. Relația dintre Republica Moldova și România se află într-un moment de vârf, marcat de rezultate concrete în domeniul economic, de infrastructură și pe parcursul european al Chișinăului. Comerțul bilateral a depășit pragul de 3 miliarde de euro, proiectele strategice de conectare avansează, iar cooperarea diplomatică este descrisă drept una dintre cele mai solide la nivel internațional. Mesajele au fost transmise de miniștrii Afacerilor Externe ai celor două state, după reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, desfășurată la Chișinău.

România rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu o pondere de peste 20% din comerțul exterior total. Volumul schimburilor comerciale a ajuns la 3 miliarde de euro, un nivel considerat istoric de către autorități.

„Am depășit pragul de 3 miliarde în comerțul bilateral”, a declarat ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, în cadrul conferinței din 22 decembrie. Potrivit acesteia, dinamica pozitivă reflectă cererea constantă pentru produsele și serviciile românești pe piața moldovenească, dar și aprofundarea relațiilor economice dintre cele două state.

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a subliniat că investițiile românești în Republica Moldova se ridică la aproximativ 300 de milioane de euro, autoritățile de la Chișinău urmărind să valorifice acest potențial în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Oficialii afirmă că relația bilaterală se traduce tot mai clar în proiecte concrete de infrastructură. Construcția podului Ungheni–Ungheni, primul pod nou peste Prut ridicat după decenii, este văzută drept un moment simbolic, dar și practic, în conectarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Reușim să nu vorbim doar simbolic despre poduri de flori, ci să construim, de data aceasta, până la capăt, un pod real”, a declarat Oana Țoiu, menționând că, în anul următor, vor avansa și lucrările la autostrada care va lega Republica Moldova de România.

La rândul său, Mihai Popșoi a accentuat impactul economic al acestor proiecte de infrastructură. „Construcțiile de poduri care vor conecta Republica Moldova, precum și Autostrada Unirii, vor crește atractivitatea investițională a țării”, a afirmat șeful diplomației de la Chișinău.

Dincolo de economie și infrastructură, cei doi miniștri au pus un accent deosebit pe dimensiunea diplomatică a relației moldo-române.

„Avem ceea ce unii dintre colegii noștri numesc, poate, cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două țări în lume, pentru că interesele noastre nu sunt doar aliniate, ci devin mai puternice atunci când sunt urmărite împreună”, a declarat ministra de Externe a României.

Potrivit acesteia, cooperarea se reflectă inclusiv în sprijinul constant acordat parcursului european al Republicii Moldova și în coordonarea pozițiilor la nivel european și internațional. România susține acest parcurs nu doar la nivel politic, ci și prin asistență tehnică directă.

„Derulăm anual programe de furnizare de expertiză, iar în acest an 60 de experți din 14 instituții din România au lucrat cot la cot cu colegii de aici și au contribuit direct la adoptarea reformelor necesare integrării”, a precizat Oana Țoiu.

Cooperarea bilaterală se extinde și în domenii precum educația, cultura și energia. Burse pentru studenți, proiecte educaționale și culturale în valoare de 25 de milioane de euro, dotarea școlilor și bibliotecilor, dar și dezvoltarea interconectărilor energetice sunt doar câteva dintre direcțiile de colaborare.

„Integrarea europeană înseamnă și interconectare, inclusiv în domeniul transporturilor și al energiei”, a subliniat ministra română, menționând proiectele energetice strategice precum liniile electrice Suceava–Bălți și Ștrășeni–Gutinaș.

În încheiere, Mihai Popșoi a apreciat evoluțiile recente drept un semnal clar al consolidării relației bilaterale.

„În urma discuțiilor pe care le-am avut putem spune, cu adevărat, că semne bune anul are”, a declarat ministrul de Externe al Republicii Moldova, subliniind că România a fost și rămâne „cel mai apropiat stat” pentru Chișinău.

Potrivit acestuia, beneficiile parteneriatului strategic se vor resimți direct în viața de zi cu zi a cetățenilor. „Beneficiile acestei relații speciale se vor vedea în creșterea calității vieții, a siguranței și a bunăstării aici, în Republica Moldova, care pentru prietenii și frații noștri din România este tot acasă”, a punctat Popșoi.

Reuniunea a avut loc în contextul vizitei la Chișinău a șefei diplomației române, Oana-Silvia Țoiu, la invitația viceprim-ministrului Mihai Popșoi. Discuțiile au vizat consolidarea Parteneriatului Strategic dintre Republica Moldova și România, cooperarea bilaterală în domeniile politic, economic și al securității, precum și sprijinul constant pentru parcursul european al Republicii Moldova.