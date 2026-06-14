Brazilia și Maroc au terminat la egalitate, scor 1-1, într-o partidă spectaculoasă disputată pe New York/New Jersey Stadium, sâmbătă noaptea. Confruntarea găzduită de spectaculoasa arenă din Statele Unite ale Americii, în fața a peste 80.000 de fani, a arătat o echipă africană extrem de curajoasă și o favorită sud-americană lipsită de strălucire.

Partida de pe New York/New Jersey Stadium a început sub semnul echilibrului, dar cu o inițiativă surprinzătoare a africanilor. Recunoscuți pentru stilul lor spectaculos, reprezentanții echipei numite „Leii din Atlas” au început foarte curajos și au dominat prima parte a meciului. Ei au irosit prima mare ocazie încă din minutul 6, când Neil El Aynaoui a trimis un șut periculos, blocat de Bruno Guimaraes.

Brazilia a încercat să replice rapid prin atacantul Igor Thiago în minutul 14, însă acesta nu a nimerit ținta cu o lovitură de cap trimisă din doar 6 metri. Deschiderea scorului a venit în minutul 21 în urma unei acțiuni de manual. Ismael Saibari a fost lansat perfect pe contraatac de Brahim Diaz, a trecut printre fundașii centrali ai Braziliei și a marcat elegant peste portarul Alisson Becker.

După primirea golului, cvintupla campioană mondială s-a văzut pusă în dificultate. Campioana Africii, titlu obținut la „masa verde”, a continuat să fie echipa mai ofensivă pe gazon. Achraf Hakimi a trecut pe lângă majorarea scorului în minutul 27, când a trimis pe lângă poartă la capătul unei incursiuni personale de toată frumusețea, iar Ismael Saibari și Brahim Diaz au semnat alte două șuturi blocate trei minute mai târziu.

Replica vedetelor din America de Sud a venit în minutul 32, grație unei execuții de geniu. Selecao a reușit egalarea prin Vinicius Jr, care l-a driblat spectaculos pe Neil El Aynaoui și a marcat cu un șut plasat la colțul lung. Sud-americanii puteau intra în avantaj la cabine, dar portarul Yassine Bounou a avut o intervenție salvatoare la reluarea acrobatică a lui Lucas Paqueta în minutele de prelungire ale primei reprize.

Partea a doua a confruntării din Grupa C a Cupei Mondiale s-a desfășurat sub un alt scenariu. Repriza secundă a fost una mai echilibrată, brazilienii arătând mai multă inițiativă, însă la fel de puțină inspirație ca în prima parte a partidei.

Echipa antrenată de reputatul tehnician Carlo Ancelotti a presat în ofensivă și a avut câteva ocazii notabile prin Igor Thiago în minutul 52, Raphinha în minutul 78 și Danilo Santos în minutul 90+3, dar de fiecare dată portarul Yassine Bounou a fost la post și a respins toate amenințările.

Marocanii puteau da lovitura pe finalul prelungirilor, când portarul Alisson Becker a respins cu greu mingea la șutul periculos expediat de Neil El Aynaoui în minutul 90+9. Goalkeeperul celor de la Liverpool a reușit apoi o nouă intervenție salvatoare, blocându-l pe Ayoube Amaimouni, care urmărise faza cu atenție.

Fluierul final al arbitrului sloven Slavko Vincic a consemnat o remiză care nu avantajează liderul sud-american. Perpetuă favorită a Cupei Mondiale, Brazilia a avut o evoluție dezamăgitoare în meciul său de debut, totuși, în fața unei echipe incomode, prima formație africană care a atins semifinalele competiției la ediția din 2022.

Pentru ambele selecționate urmează o perioadă scurtă de refacere înainte de meciurile din runda a doua a grupelor. În programul competițional, Brazilia va juca următoarele meciuri pe 20 iunie, cu Haiti, și pe 25 iunie, contra Scoției. De cealaltă parte, Maroc va înfrunta Scoția pe 20 iunie și naționala din Haiti pe data de 25 iunie.

Brazilia - Maroc 1-1 (1-1) Au marcat: Vinicius Jr (32), respectiv Ismael Saibari (21). East Rutherford, New York/New Jersey Stadium: 80.663 spectatori Cupa Mondială 2026 - Grupa C

Au evoluat echipele:

Brazilia: 1. Alisson Becker - 24. Roger Ibanez (13. Danilo, 46), 4. Marquinhos (căpitan), 3. Gabriel Magalhaes, 16. Douglas Santos - 5. Casemiro (17. Fabinho, 46), 8. Bruno Guimaraes (18. Danilo Santos, 80) - 11. Raphinha, 20. Lucas Paqueta (21. Luiz Henrique, 62), 7. Vinicius Junior - 25. Igor Thiago (9. Matheus Cunha, 62). Selecţioner: Carlo Ancelotti. Rezerve neutilizate: 12. Weverton, 23. Ederson - 6. Alex Sandro, 14. Gleison, 15. Leo Pereira, 2. Ederson Silva, 19. Endrick, 22. Gabriel Martinelli, 26. Rayan.

Maroc: 1. Yassine Bounou - 2. Achraf Hakimi (căpitan), 14. Issa Diop, 18. Chadi Riad, 3. Noussair Mazraoui (26. Anass Salah Eddine, 80) - 6. Ayyoub Bouaddi, 24. Neil El Aynaoui - 10. Brahim Diaz (7. Chemsdine Talbi, 65), 23. Bilal El Khannouss (21. Ayoube Amaimouni, 80), 8. Azz-Eddine Ounahi (15. Samir El Mourabet, 65) - 11. Ismael Saibari (9. Souane Rahimi, 89). Selecţioner: Mohamed Ouahbi. Rezerve neutilizate: 12. Monir El Kajoui, 22. Ahmed Tagnaouti - 5. Marwane Saadane, 13. Zakaria El Ouahdi, 19. Youssef Belammari, 25. Redouane Halhal, 4. Sofyan Amrabat, 16. Gessime Yassine, 17. Amine Sbai, 20. Ayoub El Kaabi.

Arbitru: Slavko Vincic; arbitri asistenţi: Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (toţi din Slovenia); al patrulea oficial: Sandro Schaerer (Elveţia); arbitru asistent de rezervă: Stephane De Almeida (Elveţia) Arbitru video: Bastian Dankert (Germania); arbitri asistenţi video: Willy Delajod (Franţa), Ivan Bebek (Croaţia) Cartonaşe galbene: Casemiro (37), Roger Ibanez (43).