O decizie fulgerătoare a autorităților din SUA vizează industria tehnologiei. Compania Anthropic a fost constrânsă să blocheze accesul la cele mai recente și performante modele de inteligență artificială ale sale, Fable 5 și Mythos 5. Măsura radicală a fost luată pentru a respecta o directivă privind controlul exporturilor, emisă sub pretextul protejării siguranței naționale, conform CNBC.

Reprezentanții companiei au explicat că au primit ordinul oficial vineri, la ora locală 17:21, autoritățile solicitându-le sistarea imediată a accesului pentru orice cetățean străin, indiferent dacă acesta se află pe teritoriul Statelor Unite sau în afara țării. Restricția îi vizează inclusiv pe propriii angajați ai companiei care nu dețin cetățenie americană.

Pentru a garanta conformitatea deplină cu solicitarea Washingtonului, dezvoltatorul a oprit brusc funcționarea celor două sisteme pentru toți clienții globali, precizând totuși că restul serviciilor nu sunt afectate.

Această decizie neașteptată survine la scurt timp după ce compania prezentase public Fable 5 și Mythos 5 ca fiind vârfuri de gamă, capabile să doboare recorduri de performanță în industrie. Versiunea Fable 5 reprezenta un pas istoric pentru companie, fiind prima dată când o tehnologie atât de avansată era accesibilă publicului larg, datorită unor sisteme de protecție concepute special pentru a bloca răspunsurile în zonele cu risc ridicat.

Noile versiuni aveau la bază succesul variantei anterioare, Claude Mythos Preview, care impresionase deja oficialii guvernamentali și analiștii de pe Wall Street prin capacitățile sale deosebite în domeniul securității cibernetice. Oficialii firmei nu plănuiau oricum o lansare generală pentru acel prototip, limitând utilizarea lui la un grup restrâns de corporații în cadrul unui program special numit Project Glasswing.

În comunicatul oficial emis după blocarea sistemelor, reprezentanții companiei au subliniat că instituțiile guvernamentale nu au oferit detalii concrete legate de vulnerabilitățile sau riscurile specifice de securitate. Totodată, aceștia au transmis scuze publice clienților afectați de această întrerupere subită.

„Așa cum am declarat public, credem că guvernul ar trebui să aibă capacitatea de a bloca implementările nesigure, ca parte a unui proces statutar care este transparent, echitabil, clar și bazat pe fapte tehnice. Această acțiune nu aderă la aceste principii”.

Acest incident reprezintă doar cel mai recent episod dintr-un conflict mai vechi dintre compania de tehnologie și structurile de putere din SUA, după ce o dispută majoră cu Departamentul Apărării a devenit publică la începutul acestui an.

În urma eșuării tratativelor dintre cele două părți, Pentagonul a catalogat firma ca fiind un risc pentru lanțul de aprovizionare, o etichetă extrem de gravă, aplicată de regulă doar entităților din statele adversare. Această clasificare obligă companiile din industria de apărare să garanteze că nu utilizează tehnologiile din gama Claude în contractele militare.

În replică, dezvoltatorul AI a deschis un proces împotriva administrației Trump pentru a anula această decizie, litigiul fiind încă pe rolul instanțelor. Anthropic a anunțat vineri că a dezactivat accesul la modelele sale de inteligență artificială Fable 5 și Mythos 5 pentru a se conforma unei directive de control al exporturilor din partea guvernului SUA, care a invocat „autorități de securitate națională”.