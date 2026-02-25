Trump, între discursul istoric și Cutia Pandorei. Epstein, Extratereștrii și starea națiunii

Să nu ne facem iluzii. Ceea ce se vede la televizor este doar o mică parte din războiul total care se duce acum la Washington. Donald Trump tocmai a susținut cel mai lung discurs State of the Union din istoria SUA, lăudându-se cu „redresarea pentru eternitate” a economiei și lansând avertismente dure.

Dar dincolo de spectacolul oficial, de aplauze și de medaliile împărțite în Congres, asupra noii administrații planează umbre uriașe, gata să declanșeze cutremure globale. Ce se ascunde, de fapt, în spatele deciziilor de a desecretiza dosarele Pentagonului despre extratereștri și explozivul Dosar Epstein? Este o mutare de geniu pentru a distruge „Deep State”-ul sau o perdea de fum gigantică menită să ascundă crize mult mai grave?

Vă dăm întâlnire azi, de la ora 12:00, la o nouă ediție a podcastului Contrapunct, unde vom diseca aceste subiecte fără menajamente și fără cenzură. Alături de Dan Andronic vor fi doi invitați de calibru, capabili să citească printre rândurile jocurilor de putere: jurnalistul Mirel Curea și colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru.

Ce vom dezbate la Contrapunct Culisele State of the Union. Ce nu a spus Donald Trump în cel mai lung discurs din istorie și care sunt adevăratele lui ținte interne și externe. Extratereștri și Pentagon. De ce a ales președintele SUA să desecretizeze tocmai acum dosarele OZN/UAP? O manevră de distragere a atenției sau recunoașterea oficială a unui adevăr incomod?

Bomba cu ceas numită Epstein. Cine sunt politicienii și miliardarii care tremură în aceste momente? Cum folosește Trump cel mai mare dosar de șantaj din istoria modernă ca armă politică supremă. Dacă vrei să înțelegi ce se joacă de fapt la masa băieților mari și să treci dincolo de știrile de la ora 5, fii alături de noi!

Nu uitați să dați Like și Subscribe pentru a fi notificați când intrăm live. 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.