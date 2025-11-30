Cum își menține Ivanka Trump tinerețea. Rutina sportivă, analizată de specialiști

Ritmul susținut al antrenamentelor practicate de Ivanka Trumpatrage atenția specialiștilor în fitness și sănătate. Antrenorul personal al vedetelor, Kollins Ezekh, susține că tipul de exerciții pe care îl include în rutina ei ar putea contribui la încetinirea procesului de îmbătrânire.

Ivanka Trump, fiica președintelui Donald Trump, impresionează la cei 44 de ani, mai ales având în vedere că este mama a trei copii. Forma ei fizică se datorează unui stil de viață activ, care combină antrenamente de forță, sporturi cu rachetă și chiar lecții de jiu-jitsu pentru întreaga familie, notează Fox News Digital.

Ivanka a fost surprinsă pe un paddleboard în Florida, statul ei natal. Pe 15 noiembrie, ea a fost fotografiată alunecând pe apă cu multă ușurință. Nu este pentru prima dată când își arată pasiunea pentru mișcare. Într-o postare, Ivanka a publicat pe Instagram un videoclip cu antrenamentul ei diversificat din sala de sport. Ea a mărturisit că obișnuia să se bazeze DOAR pe cardio, yoga și pilates, însă mutarea la Miami i-a schimbat complet viața.

Ivanka a vorbit și despre filozofia din spatele rutinei sale: „Cred într-un program de forță construit pe mișcări simple, fundamentale și testate în timp: genuflexiuni, îndreptări, ridicări, împingeri și tracțiuni. Sunt baza antrenamentelor mele și pun accent pe o forță funcțională, utilă în viața de zi cu zi.”

Antrenorul celebru Kollins Ezekh, recunoscut la Hollywood pentru colaborările sale cu numeroase vedete și pentru stilul său de antrenament bazat pe mișcare funcțională, spune că paddleboardingul este una dintre activitățile sale preferate tocmai pentru că oferă un antrenament complet, dar plăcut.

„Pe placă simt cum lucrează fiecare grupă musculară, însă primele care se activează sunt abdomenul și mușchii spatelui”, a spus el, subliniind că fiecare mișcare a paletei produce „o tracțiune controlată a dorsalilor”.

Ezekh a adăugat că paddleboardingul solicită serios și partea inferioară a corpului. „Picioarele sunt într-o continuă activitate, fesierii și șoldurile lucrează permanent ca să mă mențină stabil, mai ales când apa are valuri ușoare”, a explicat el.

Ezekh vorbește și despre partea mentală a acestui sport: mișcarea ritmică, aerul marin și necesitatea de concentrare creează un efect meditativ. „E una dintre cele mai bune modalități de a combina exercițiul fizic cu relaxarea”, afirmă el. Pentru cei care caută o formă de mișcare eficientă, dar blândă cu articulațiile, paddleboardingul poate fi, în opinia lui, una dintre cele mai inspirate alegeri.

Rachel Williamson, kinetoterapeut la Centrul Medical UCHealth și pasionată de paddleboarding, subliniază că acest sport este un antrenament excelent pentru echilibru, o abilitate care se diminuează treptat odată cu înaintarea în vârstă.

„Pe placă ești nevoit să activezi toți mușchii stabilizatori pe care, de regulă, îi folosim prea puțin în viața de zi cu zi”, explică ea. „Placa nu e niciodată complet previzibilă, iar asta te obligă să te adaptezi constant”.

Williamson recomandă activitățile care pun la încercare stabilitatea ca formă de prevenție, argumentând că menținerea echilibrului este esențială pentru reducerea riscului de căderi în anii următori.

Potrivit lui Williamson, paddleboarding-ul este și un exercițiu cu „dublă sarcină”, combină efortul fizic cu cel mental, stimulând sănătatea creierului și capacitatea de analiză.

„Dacă nu ne antrenăm constant mintea, începem să pierdem din acuitate”, atrage ea atenția. „La fel cum cuvintele încrucișate ne mențin mintea activă, provocările fizice și cognitive ne ajută să prevenim declinul pe termen lung. E important să ne stimulăm atât corpul, cât și creierul pentru o bătrânețe mai sănătoasă”, a concluzionat Rachel Williamson.

Paddleboarding-ul poate deveni o veritabilă practică de mindfulness, favorizând relaxarea și reducerea stresului, afirmă Kollins Ezekh. Pe termen lung, această stare de calm contribuie la diminuarea inflamațiilor asociate unor afecțiuni cronice.

Pentru începători, Ezekh subliniază că tehnica este esențială și că mulți fac greșeala de a forța excesiv brațele la primele încercări.

„La prima mea experiență, exact asta am făcut și zona lombară a fost prima care a protestat”, mărturisește el. „Când înveți să flexezi genunchii, să-ți activezi abdomenul și să implici mușchii spatelui, totul devine mult mai fluid.”

El recomandă debutul pe ape liniștite și purtarea obligatorie a vestei de salvare, mai ales pentru cei care se simt nesiguri. Conform lui Ezekh, cei care includ paddleboarding-ul în rutina lor de două ori pe săptămână pot observa în scurt timp o musculatură abdominală mai fermă, dar și îmbunătățiri vizibile ale posturii și stabilității.

„Chiar și o singură sesiune săptămânală face diferența, atâta timp cât există consecvență”, explică el. „Am avut clienți care au progresat remarcabil fără să își împingă limitele”.

Sportul este accesibil tuturor, indiferent de vârstă sau condiție fizică, subliniază expertul. „Am lucrat cu copii, seniori, persoane aflate la primul contact cu placa, toți reușesc să-și găsească ritmul”, a concluzionat Ezekh.