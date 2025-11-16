Fitness cu AI. Antrenor personal digital, ultima modă

Inteligența artificială pătrunde într-un domeniu neașteptat: fitness-ul. Tot mai multe aplicații folosesc algoritmi avansați pentru a crea programe de antrenament personalizate, adaptate nevoilor fiecărui utilizator. Rezultatele nu întârzie să apară: utilizatorii raportează progrese mai rapide și o motivație sporită datorită recomandărilor precise și feedback-ului constant oferit de aceste tehnologii, potrivit Express.

O femeie din Scoția a reușit să-și reducă mai mult de jumătate din greutatea corporală prin ajustări mici, dar consistente, care au transformat complet stilul ei de viață. Karen Heffernan, din apropierea orașului Glasgow, a luat această decizie după ce a trecut printr-o sperietură legată de sănătate și o discuție dificilă cu un chirurg.

În loc să se concentreze pe numărarea caloriilor, Karen a început să folosească aplicația de fitness Simple, care a ghidat-o pas cu pas să adopte schimbări treptate. În decurs de aproximativ 18 luni, eforturile sale constante au dus la o pierdere impresionantă de 94 kg, mai mult de jumătate din greutatea inițială de 114 kg.

„Nu-mi vine să cred cât de simplu a fost”, spune Karen. „Nu m-am simțit niciodată privată de ceva. Motto-ul meu acum este: amână, nu refuza. Poți să te bucuri de recompense, să creezi echilibru și să construiești obiceiuri sănătoase. Nu e nevoie de operații, medicamente sau alte intervenții, doar mâncare sănătoasă, exerciții regulate, somn odihnitor și motivația de a rămâne activ”.

Karen a povestit cum schimbarea stilului său de viață a avut un impact profund asupra sănătății sale, oferindu-i mai multă energie și o serie de beneficii neașteptate. „Sunt lucruri aparent mici, cum ar fi să mergi la o cină în oraș fără să-ți faci griji unde te vei așeza sau să călătorești cu avionul fără stresul locului din mijloc”, a explicat ea.

Deși a pierdut o cantitate considerabilă de kilograme, Karen nu s-a confruntat cu problema pielii lăsate, datorită postului intermitent. Această metodă nu a facilitat doar procesul de slăbire într-un mod sănătos, dar, potrivit cercetărilor de la Universitatea Cambridge, are și efecte antiinflamatorii care contribuie la menținerea elasticității și regenerării pielii.

Popularitatea aplicațiilor de fitness și wellness a crescut considerabil în ultimii ani, mai ales pe fondul pandemiei, când oamenii căutau soluții pentru a se menține activi în perioada carantinei. De la aplicații de urmărire a alimentației, precum MyFitnessPal și LoseIt, până la programe digitale de antrenament, cum este Hevy, utilizatorii au acum la dispoziție o varietate de instrumente portabile care îi ajută să-și atingă obiectivele de sănătate și fitness.

Aplicația Simple reunește într-un singur loc funcționalități pe care utilizatorii le-ar găsi altfel în mai multe aplicații separate. De la antrenamente de forță și cardio, până la yoga adaptată pentru scaun, platforma oferă o gamă variată de instrumente high-tech pentru menținerea sănătății și a formei fizice.

Printre acestea se numără NutriScanner, care analizează valoarea nutrițională a meselor doar dintr-o fotografie, și un tracker pentru post intermitent, ideal pentru cei care preferă să gestioneze aportul caloric prin metoda 16:8 popularizată de Michael Mosley, ce urmărește stimularea metabolismului prin sincronizarea meselor.

Utilizatorii mai beneficiază și de Avo, un asistent bazat pe inteligență artificială care oferă recomandări și răspunde întrebărilor pe parcursul antrenamentului de fitness dar și nutriție.

În prezent, aplicația oferă o reducere de 60% pentru noile înscrieri, prin utilizarea codului REACH60 la finalizarea comenzii. După înscriere, utilizatorii completează un chestionar online în care își definesc obiectivele și preferințele legate de dietă și antrenamente, informații care sunt folosite pentru a construi un plan personalizat, adaptat stilului de viață și programului fiecărei persoane.

Karen povestește cum a început pași mici în călătoria sa spre un stil de viață mai sănătos: „Am descoperit postul intermitent, am cercetat mult și am dezvoltat treptat obiceiurile care mi se potrivesc. Aplicația Simple a fost foarte utilă pentru a-mi monitoriza perioadele de post și pentru a primi sfaturi utile pe parcurs. Am folosit și Avo, care oferă recomandări legate de nutriție și sănătate, precum și idei de rețete”.

Ea a mai explicat cât de important este să fii perseverent: „Dacă într-o zi nu reușești, nu-i nicio problemă. Există întotdeauna o nouă zi în care o poți lua de la capăt. Exercițiile fizice sunt esențiale. Eu practic acum exerciții pentru stabilizarea abdomenului și pilates și nu mă opresc din mișcare, îmi plimb familia după masă pentru a ne menține activi.”

Karen face parte din comunitatea de peste 17 milioane de utilizatori ai aplicației Simple, care o folosesc pentru a-și îmbunătăți forma fizică. Și totuși, reprezentanții aplicației Simple atrag atenția că rezultatele pot varia și recomandă consultarea unui medic înainte de orice schimbare majoră a stilului de viață.

Aplicația Avo câștigă aprecieri pentru modul în care combină sănătatea, nutriția și inteligența artificială, potrivit recenziilor utilizatorilor. Un comentariu de cinci stele subliniază utilitatea sa în transformarea alimentației sănătoase și a activității fizice într-un stil de viață sustenabil:

„Îmi place această aplicație. Mă ajută să integrez alimentația sănătoasă și exercițiile fizice într-un stil de viață pe care îl pot menține singur. Antrenamentele sunt adaptabile, pot ajusta intensitatea în funcție de timp și energie. Înregistrarea meselor și a consumului de apă este simplă, iar funcția AI pentru rețete pe baza ingredientelor din cămară sau scanarea meniurilor la restaurante este extrem de practică”.

Un alt utilizator apreciază rolul motivațional al aplicației: „Antrenorul digital este de mare ajutor. Când mă abat de la plan, nu simt că am eșuat. Este încurajator și mă menține motivat și concentrat”.

Pe de altă parte, nu toți utilizatorii sunt mulțumiți. Un comentator care a acordat doar trei stele a semnalat un aspect negativ, spunând că este dependent de telefon: „Mă simt legat de telefonul meu. Nu este benefic pentru mine.”

Un alt comentator consideră că este „una dintre cele mai bune aplicații pentru slăbit și stil de viață pe care le-am folosit vreodată”, apreciind modul în care combină strategii bazate pe post, dieta mediteraneană, mindfulness, cu inteligența artificială, comparând-o cu un antrenor personal sau un terapeut digital. De asemenea, spune el, „urmăresc mai mult calitatea alegerilor alimentare decât dimensiunea porțiilor, ceea ce facilitează un management al nutriției mai eficient decât programele tradiționale”.