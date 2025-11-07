Noutăți pentru posesorii de iPhone. De ce trebuie să descarce iOS acum

Apple a lansat o nouă actualizare iOS, iar utilizatorii de iPhone sunt sfătuiți să nu amâne instalarea acesteia. Noua versiune aduce îmbunătățiri de securitate și funcționalitate, menite să protejeze dispozitivele și să optimizeze experiența utilizatorului.

Specialiștii în tehnologie subliniază că fiecare întârziere în instalarea update-urilor poate expune telefonul la vulnerabilități, dar și la probleme de performanță. În plus, actualizarea include funcții noi menite să simplifice utilizarea zilnică și să ofere o mai mare compatibilitate cu aplicațiile populare.

Apple recomandă instalarea imediată a update-ului, indiferent de modelul de iPhone, pentru a beneficia de cele mai recente îmbunătățiri și pentru a asigura o protecție optimă a datelor personale.

Compania nu se concentrează doar pe lansarea de funcții majore noi. În următoarele luni, până la apariția iOS 27 (probabil anul viitor), compania va publica lunar actualizări menite să corecteze probleme de securitate și să îmbunătățească diverse funcționalități ale iPhone-ului.

Apple a lansat iOS 26.1, disponibil pentru toate modelele iPhone începând cu iPhone 11, lansat în 2019. Actualizarea aduce modificări vizuale consistente, însă nu toate funcțiile noi vor fi disponibile pe fiecare dispozitiv. De exemplu, sistemul Apple Intelligence, platforma de inteligență artificială a companiei, este rezervat exclusiv seriilor iPhone 17 și 16, precum și telefoanelor iPhone 15 Pro.

Pentru instalare, utilizatorii trebuie să acceseze: Setări > General > Actualizare software și să descarce pachetul. Dimensiunea acestuia diferă în funcție de modelul telefonului și de versiunea anterioară de iOS, pe un iPhone 16, descărcarea poate fi chiar de aproape 9 GB.

Cea mai vizibilă schimbare o reprezintă aspectul Liquid Glass, introdus odată cu iOS 26. Aceasta conferă o transparență elegantă elementelor vizuale din întregul sistem de operare, imitând efectul sticlei.

Meniurile, pictogramele și anumite butoane din aplicațiile Apple devin astfel parțial transparente, iar aplicațiile terțe, cum este WhatsApp, au început să integreze rapid această noutate vizuală.

În noua secțiune Afișaj, utilizatorii pot modifica opțiunea Liquid Glass de la setarea standard „Clar” la „Nuanțat”, ceea ce sporește atât opacitatea, cât și contrastul. Această schimbare vine ca răspuns la criticile din partea presei și ale comunității de utilizatori, care semnalau dificultăți în citirea și vizualizarea conținutului cu Liquid Glass activat.

Totodată, Apple a lansat și iOS 26.1, o actualizare care remediază multiple erori și vulnerabilități de securitate. „iOS 26.1 reprezintă o actualizare majoră, care rezolvă peste 50 de probleme de securitate și introduce funcția Background Security Release, menită să întărească discret protecția pe termen lung a ecosistemului Apple”, a explicat Adam Boyton, Senior Security Strategy Manager EMEIA la Jamf.

Boyton subliniază că noua opțiune ce privește securitatea este un pas esențial, eliminând nevoia ca utilizatorii să instaleze manual fiecare actualizare și facilitând aplicarea rapidă a patch-urilor critice.

„Într-o lume în care dispozitivele mobile joacă un rol central atât în viața personală, cât și în cea profesională, aplicarea promptă a acestor patch-uri rămâne una dintre cele mai simple și eficiente măsuri de protecție pentru utilizatori”, a adăugat Adam Boyton.

Apple, odată cu lansarea iOS 26.1, aduce câteva funcționalități noi menite să îmbunătățească experiența utilizatorilor. Printre cele mai notabile se numără opțiunea „Liquid Glass”, care permite alegerea între aspectul transparent clasic și un nou mod colorat, ce sporește opacitatea elementelor din aplicații și a notificărilor pe ecranul de blocare.

De asemenea, traducerea live a primit suport extins pentru AirPods, incluzând limba chineză, japoneza, coreeana și italiana, facilitând comunicarea în timp real. În Apple Music, MiniPlayer-ul primește un mod de glisare care permite trecerea rapidă la piesa următoare sau anterioară, iar compatibilitatea cu AutoMix prin AirPlay oferă o experiență de redare mai fluidă.

iOS 26.1 aduce și îmbunătățiri pentru utilizatorii care înregistrează sunet: controlul este acum disponibil pentru microfoanele USB externe, iar fișierele de captură locală pot fi salvate într-o locație aleasă de utilizator.

Totodată, aplicația Fitness permite înregistrarea manuală a antrenamentelor direct din interfață, iar camera primește o nouă setare care permite activarea sau dezactivarea glisării pe ecranul de blocare pentru acces rapid. Și calitate audio FaceTime a fost îmbunătățită, se mai arată în comunicatul companiei.