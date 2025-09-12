Playlistul anului 2025: cele mai ascultate melodii din întreaga lume

Cele mai ascultate melodii în 2025. Anul 2025 a fost marcat de o diversitate muzicală remarcabilă, cu hituri care au dominat atât topurile internaționale, cât și pe cele locale din România.

Platformele de streaming precum Spotify, Apple Music și YouTube au fost martore ale unei evoluții rapide a preferințelor publicului, iar TikTok și Reels au continuat să joace un rol crucial în popularizarea pieselor.

În 2025, piesele care au cucerit topurile internaționale provin dintr-o varietate de genuri, reflectând gusturile diverse ale ascultătorilor din întreaga lume.

„APT” – Rosé (BLACKPINK) & Bruno Mars

Această colaborare a fost un adevărat fenomen, atingând un miliard de redări pe Spotify în doar 100 de zile de la lansare. A debutat pe locul 1 în Billboard Global 200 și Global Excl. US, devenind astfel al doilea cel mai rapid cântec din istorie care a atins această performanță.

„Die With a Smile” – Lady Gaga & Bruno Mars

Un alt succes major, această piesă a dominat topurile globale, stabilind un record de 200 de zile pe locul 1 în clasamentele Spotify Global. A devenit cea mai virală melodie a anului 2024, continuându-și succesul și în 2025.

„Ordinary” – Alex Warren

Această baladă romantică a fost desemnată piesa verii 2025, petrecând 14 săptămâni pe locul 1 în topurile Billboard. Analizând tendințele ascultătorilor, se observă o preferință pentru melodii emoționale și personale, reflectând o schimbare în gusturile muzicale ale publicului.

„Undressed” – Sombr

O piesă care a cucerit topurile rock și alternative, "Undressed" a devenit primul hit nou numărul 1 în clasamentele Billboard Hot Rock & Alternative Songs din 2025. A atins peste 400 de milioane de redări pe Spotify, consolidându-și statutul de succes global.

„Not Like Us” – Kendrick Lamar

Un alt succes înregistrat de Kendrick Lamar, această piesă a dominat clasamentele de streaming, atingând 49 de milioane de redări într-o săptămână și devenind una dintre cele mai ascultate melodii ale anului.

În România, artiștii locali au continuat să impresioneze cu lansări noi, iar colaborările internaționale au adus un suflu proaspăt în muzica autohtonă.

„Cel mai fericit de pe pământ” – Rares

Această piesă a fost una dintre cele mai ascultate în România, fiind inclusă în diverse playlisturi de top și apreciată pentru mesajul său pozitiv.

„Bam Bam” – Misha Miller & Alex Velea

O colaborare care a captat atenția publicului, "Bam Bam" a fost difuzată frecvent la radio și a fost inclusă în topurile naționale.

„Fantasy” – Eva Timush & Oscar

Această piesă a fost apreciată pentru ritmul său energic și a fost inclusă în diverse playlisturi de vară, devenind un favorit al ascultătorilor.

„Echo” – Babasha & INNA

O colaborare care a combinat influențe pop și dance, "Echo" a fost un succes în cluburi și a fost inclusă în topurile de streaming din România.

„Contra timp” – Cabron, Cristi Minculescu & Puya

Această piesă a adus un mix între rap și rock, fiind bine primită de publicul românesc și având o prezență constantă în topurile naționale.

Anul 2025 a fost marcat de câteva tendințe notabile în industria muzicală: