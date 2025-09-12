Social

Playlistul anului 2025: cele mai ascultate melodii din întreaga lume

Comentează știrea
Playlistul anului 2025: cele mai ascultate melodii din întreaga lumeSursa: Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Cele mai ascultate melodii în 2025. Anul 2025 a fost marcat de o diversitate muzicală remarcabilă, cu hituri care au dominat atât topurile internaționale, cât și pe cele locale din România.

Platformele de streaming precum Spotify, Apple Music și YouTube au fost martore ale unei evoluții rapide a preferințelor publicului, iar TikTok și Reels au continuat să joace un rol crucial în popularizarea pieselor.

Cele mai ascultate melodii în 2025

În 2025, piesele care au cucerit topurile internaționale provin dintr-o varietate de genuri, reflectând gusturile diverse ale ascultătorilor din întreaga lume.

Această colaborare a fost un adevărat fenomen, atingând un miliard de redări pe Spotify în doar 100 de zile de la lansare. A debutat pe locul 1 în Billboard Global 200 și Global Excl. US, devenind astfel al doilea cel mai rapid cântec din istorie care a atins această performanță.

Angajații din școlile și grădinițele private, salarii mai mici decât bugetarii
Angajații din școlile și grădinițele private, salarii mai mici decât bugetarii
Ciucu a dezvăluit cum s-a produs ruptura de Nicușor Dan: M-am întrebat și eu
Ciucu a dezvăluit cum s-a produs ruptura de Nicușor Dan: M-am întrebat și eu
  • „Die With a Smile” – Lady Gaga & Bruno Mars

Un alt succes major, această piesă a dominat topurile globale, stabilind un record de 200 de zile pe locul 1 în clasamentele Spotify Global. A devenit cea mai virală melodie a anului 2024, continuându-și succesul și în 2025.

  • „Ordinary” – Alex Warren

Această baladă romantică a fost desemnată piesa verii 2025, petrecând 14 săptămâni pe locul 1 în topurile Billboard. Analizând tendințele ascultătorilor, se observă o preferință pentru melodii emoționale și personale, reflectând o schimbare în gusturile muzicale ale publicului.

  • „Undressed” – Sombr

O piesă care a cucerit topurile rock și alternative, "Undressed" a devenit primul hit nou numărul 1 în clasamentele Billboard Hot Rock & Alternative Songs din 2025. A atins peste 400 de milioane de redări pe Spotify, consolidându-și statutul de succes global.

  • „Not Like Us” – Kendrick Lamar

Un alt succes înregistrat de Kendrick Lamar, această piesă a dominat clasamentele de streaming, atingând 49 de milioane de redări într-o săptămână și devenind una dintre cele mai ascultate melodii ale anului.

Cele mai asculte melodii în România

În România, artiștii locali au continuat să impresioneze cu lansări noi, iar colaborările internaționale au adus un suflu proaspăt în muzica autohtonă.

  • „Cel mai fericit de pe pământ” – Rares

Această piesă a fost una dintre cele mai ascultate în România, fiind inclusă în diverse playlisturi de top și apreciată pentru mesajul său pozitiv.

  • „Bam Bam” – Misha Miller & Alex Velea

O colaborare care a captat atenția publicului, "Bam Bam" a fost difuzată frecvent la radio și a fost inclusă în topurile naționale.

  • „Fantasy” – Eva Timush & Oscar

Această piesă a fost apreciată pentru ritmul său energic și a fost inclusă în diverse playlisturi de vară, devenind un favorit al ascultătorilor.

  • „Echo” – Babasha & INNA

O colaborare care a combinat influențe pop și dance, "Echo" a fost un succes în cluburi și a fost inclusă în topurile de streaming din România.

  • „Contra timp” – Cabron, Cristi Minculescu & Puya

Această piesă a adus un mix între rap și rock, fiind bine primită de publicul românesc și având o prezență constantă în topurile naționale.

Tendințe și factori determinanți

Anul 2025 a fost marcat de câteva tendințe notabile în industria muzicală:

  • Diversificarea genurilor: Ascultătorii au arătat un interes crescut pentru o gamă largă de genuri muzicale, de la pop și rap la rock și indie.
  • Colaborările internaționale: Colaborările între artiști din diferite colțuri ale lumii au devenit tot mai frecvente, aducând un suflu proaspăt în muzica globală.
  • Impactul rețelelor sociale: Platformele precum TikTok și Reels au continuat să joace un rol crucial în promovarea pieselor, contribuind la succesul acestora.
  • Preferința pentru melodii emoționale: Ascultătorii au arătat o preferință pentru melodii cu mesaje personale și emoționale, reflectând o schimbare în gusturile muzicale ale publicului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:27 - BNR: Datoria externă a României a urcat la 220,1 miliarde euro în primele șapte luni
13:14 - Angajații din școlile și grădinițele private, salarii mai mici decât bugetarii
13:07 - Casa Albă revizuiește tarifele pentru oțelul britanic
12:58 - Ciucu a dezvăluit cum s-a produs ruptura de Nicușor Dan: M-am întrebat și eu
12:57 - Boom Car Service a transformat 6 septembrie într-o sărbătoare a electromobilității
12:48 - Cătălin Cîrjan, la un pas de FCSB. Culisele unui transfer care s-a decis în ultimul moment

HAI România!

Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți
Dacă nu merge clonarea, poate merge împăierea câtorva politicieni
Dacă nu merge clonarea, poate merge împăierea câtorva politicieni

Proiecte speciale