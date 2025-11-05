Marea actualizare, confirmată: WhatsApp de pe Apple Watch oferă, pentru prima dată, mai multe funcții

WhatsApp a anunțat o actualizare semnificativă a aplicației sale de mesagerie, o veste excelentă pentru utilizatorii Apple Watch. După o lungă perioadă de așteptare, platforma de chat deținută de Meta lansează în sfârșit o aplicație special concepută pentru dispozitivele purtabile Apple, inclusiv modelele recente Watch SE și Series 11.

Potrivit companiei, noua versiune promite o „experiență îmbunătățită”, permițând utilizatorilor să rămână conectați la conversații fără a mai fi necesar să folosească iPhone-ul.

Utilizatorii de Apple Watch au avut până acum posibilitatea de a vedea fragmente din mesaje și de a răspunde direct de la încheietura mâinii, însă cea mai recentă actualizare WhatsApp aduce funcționalități semnificativ îmbunătățite.

Aplicația introduce acum notificări pentru apeluri și permite vizualizarea mesajelor complete, indiferent de lungimea acestora. În plus, răspunsurile rapide prin emoji au fost integrate pe Apple Watch, astfel încât utilizatorii pot reacționa instantaneu cu un degetul mare în sus sau cu un emoticon râzând, fără a fi nevoie să tasteze.

Pe lângă posibilitatea de a citi și răspunde la mesaje, WhatsApp de pe Apple Watch îți oferă, pentru prima dată, mai multe funcții solicitate de utilizatori:

Notificări pentru apeluri: poți vedea cine te apelează fără a te uita pe iPhone,

Mesaje complete: poți citi mesajele WhatsApp în întregime pe Apple Watch, sunt vizibile pe ceas chiar și mesajele lungi,

Mesaje vocale: acum poți înregistra și trimite mesaje vocale,

Reacții la mesaje: am adăugat posibilitatea de trimitere rapidă a reacțiilor cu emoji la mesajele primite,

O experiență vizuală excelentă: pe Apple Watch, imaginile și stickerele se văd foarte clar,

Istoricul conversațiilor: poți vedea mai mult din istoricul conversațiilor pe ecran când citești mesajele.

WhatsApp a anunțat lansarea unei versiuni îmbunătățite a aplicației sale pentru Apple Watch, promițând o experiență mai fluidă și mai completă pentru utilizatori. „Acesta este doar începutul pentru a transforma WhatsApp într-o aplicație și mai performantă pe Apple Watch”, se arată într-un mesaj publicat pe blogul companiei.

Aplicația menține, ca întotdeauna, confidențialitatea mesajelor și apelurilor prin criptare end-to-end și vizează introducerea de funcționalități suplimentare dedicate posesorilor de Apple Watch în viitor.

Un detaliu important al acestei lansări este cerința tehnică: aplicația este compatibilă doar cu Apple Watch Series 4 sau modele mai noi, care rulează watchOS 10 sau versiuni ulterioare.

„Experiența utilizatorului pe Apple Watch va continua să se îmbunătățească. Mesajele și apelurile personale rămân protejate integral, iar pe viitor ne propunem să adăugăm funcții și mai utile pentru cei care folosesc ceasul Apple”, se mai precizează în comunicatul oficial.