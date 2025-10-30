Surpriză de proporții la Samsung. Noul smartphone ar putea eclipsa Galaxy Z Fold 7. Video

Samsung se pregătește pentru o lansare majoră care ar putea redefini segmentul telefoanelor pliabile. Potrivit informațiilor din industrie, compania pregătește un nou smartphone ce promite să depășească performanțele și designul deja impresionantului Galaxy Z Fold 7, anunță Henry Burrell, redactor adjunct și expert în domeniul tehnologiei la Express.

După luni întregi de speculații, Samsung a dezvăluit oficial noul său smartphone revoluționar, un model care promite să depășească performanțele impresionantului Galaxy Z Fold 7. În timpul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfășurat marți, gigantul sud-coreean a prezentat în premieră un prototip de telefon trifold, primul său dispozitiv cu ecran pliabil de 10 inci.

Noul model, despre care se spune că ar putea purta numele Galaxy Z Trifold, rulează pe sistemul de operare Android având o abordare diferită față de actualele telefoane pliabile din seria Z Fold. Spre deosebire de acestea, care se pliază o singură dată pe mijloc, noul dispozitiv se închide în două puncte, oferind un mecanism de pliere dublu.

În imaginile prezentate, telefonul a fost surprins atât complet desfăcut, cât și pliat, adoptând o formă asemănătoare literei „G”. Această soluție de design îl diferențiază de rivalii de la Huawei, ale căror modele trifold Mate XT folosesc un sistem de pliere în stil acordeon, sub formă de „Z” — un detaliu ironic, având în vedere denumirea seriei „Z Fold” de la Samsung.

Ideea centrală a acestui dispozitiv de lux constă în integrarea unui ecran OLED ultra-subțire de 10 inci, capabil să se plieze de două ori către interior, transformându-se rapid într-un smartphone convențional.

Chiar dacă era expus în spatele unui geam, aparatul părea la fel de subțire ca un Z Fold 7 desfăcut, cu doar 4,2 mm grosime. Totuși, atunci când era pliat, grosimea creștea semnificativ, atingând aproximativ 1,5 cm, comparativ cu majoritatea smartphone-urilor standard, care rămân sub un centimetru.

„Compania continuă să dezvolte tehnologii avansate, inclusiv noi formate de telefoane în era inteligenței artificiale mobile, menite să ofere utilizatorilor experiențe autentice. Prezentarea recentă reflectă eforturile noastre constante în cercetare și dezvoltare, iar intenția este ca acest dispozitiv de generație viitoare să ajungă la utilizatori încă din acest an”, a declarat Samsung.

Experții din industrie estimează că lansarea inițială va avea loc în Coreea, urmând, posibil, China. Detaliile exacte privind data de lansare și prețul rămân neclare, deși se anticipează că noul model va depăși considerabil prețul deja ridicat de 1.799 de lire sterline al modelului Z Fold 7.

În ultimii ani, Samsung a prezentat seria sa emblematică Galaxy S la începutul anului, iar în prezent Galaxy S25 este considerat cel mai performant telefon cu ecran plat al companiei. În iulie, Samsung a adăugat pe piață modelele pliabile Z Fold 7 și Z Flip 7, urmând tradiția lansărilor estivale.

De asemenea, în luna mai, gigantul tech a introdus Galaxy S25 Edge, o versiune ultra-subțire a modelului S25, care a reușit să concureze cu iPhone Air din punct de vedere al designului subțire. Lansarea unui al treilea telefon de top înainte de finalul anului ar putea transforma 2025 într-un an foarte intens pentru Samsung, care continuă să inoveze în segmentul smartphone-urilor premium, mai arată Henry Burrell.