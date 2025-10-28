Noul telefon Android promite să depășească Apple și Samsung la capitolele baterie și preț

Un nou jucător din lumea tehnologiei pregătește o surpriză uriașă pentru giganții industriei. Potrivit informațiilor apărute recent, viitorul smartphone ar putea surclasa modelele Apple și Samsung la două capitole importante: autonomia bateriei și prețul de lansare. Iar dacă iPhone Air sau Galaxy S25 Edge nu au fost pe gustul tău, s-ar putea să te mulțumească noul smartphone care va fi lansat în curând, anunță Henry Burrell, redactor adjunct și expert în tehnologie la Express.

După ce Apple și Samsung au atras atenția lumii tehnologice cu modelele lor foarte de subțiri iPhone Air și Galaxy S25 Edge, Motorola pare pregătită să intre în competiția pentru cel mai elegant și suplu smartphone.

Compania a confirmat, prin intermediul Lenovo, lansarea în China a noului Moto X70 Air, un dispozitiv care promite să redefinească standardele de design printr-o grosime de doar 5,99 mm.

Prin comparație, iPhone Air măsoară 5,6 mm, iar Galaxy S25 Edge are 5,8 mm, diferențe minore, dar suficient de vizibile în mână pentru a crea o experiență tactilă diferită. Modelele standard iPhone 17 și Galaxy S25 rămân semnificativ mai groase, cu 8 mm, respectiv 7,2 mm.

Imaginile de prezentare arată un dispozitiv ultraușor, de doar 159 grame, finisat într-o nuanță verde „Lily Pad”. Prin Moto X70 Air, Motorola se alătură marilor jucători care promovează trendul „super slim”, încercând să convingă utilizatorii că viitorul smartphone-urilor nu este doar mai puternic, ci și mai subțire ca oricând.

Noul model de telefon va fi echipat cu un ecran OLED de 6,7 inci, capabil de o rată de reîmprospătare de 120Hz. Deși nu face parte din categoria procesoarelor de top, această alegere ar putea contribui la un preț final semnificativ mai accesibil decât cel al modelelor de la Apple sau Samsung.

Dispozitivul este așteptat să ruleze Android 16, cea mai nouă versiune a sistemului de operare Google, și să integreze o baterie generoasă de 4.800 mAh, o capacitate care depășește considerabil cei 3.149 mAh ai iPhone Air și cei 3.900 mAh ai Samsung Galaxy.

În combinație cu un procesor mai eficient energetic, aceste specificații ar putea oferi noului smartphone Motorola o autonomie peste așteptări, în ciuda designului său subțire.

Motorola a confirmat, printr-un comunicat de presă, lansarea unui „smartphone premium” pe data de 5 noiembrie. Potrivit zvonurilor, este vorba despre modelul X70 Air, care ar putea fi comercializat sub un alt nume pe piețele occidentale.

„Noul dispozitiv îmbină performanța de ultimă generație cu un design care redefinește eleganța și stabilește un nou reper pentru stil, inovație și durabilitate. Viitorul este mai aproape decât crezi, este mai subțire, mai rafinat și creat să reziste”, au transmis reprezentanții companiei Motorola.