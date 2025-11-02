Telefoanele și laptopurile, în pericol la aeroport. Reguli mai puțin știute care te pot lăsa fără ele

Pasagerii au fost recent atenționați cu privire la o regulă mai puțin cunoscută, care ar putea duce la confiscarea telefoanelor și laptopurilor la controlul de securitate. Deși multe persoane nu sunt conștiente de această cerință, nerespectarea ei poate provoca întârzieri serioase sau chiar pierderea zborului, informează Mirror.

Fiecare companie aeriană impune propriile reguli, de la dimensiunile bagajelor de mână până la restricțiile privind băuturile aduse la bord. Totuși, o prevedere mai puțin cunoscută privind dispozitivele electronice poate surprinde chiar și călătorii cu experiență.

Problema apare mai ales atunci când bateriile gadgeturilor sunt descărcate: în această situație, pasagerii riscă să se confrunte cu verificări suplimentare și posibile blocaje la securitate.

Mai exact, pasagerii trebuie să se asigure că dispozitivele electronice sunt pornite în momentul controlului de securitate, întrucât personalul de specialitate poate solicita acest lucru. În caz contrar, accesul prin control poate fi refuzat, ceea ce ar putea împiedica continuarea călătoriei.

„Asigurați-vă că toate dispozitivele electronice sunt complet încărcate înainte de îmbarcare. Dacă nu pot fi pornite la cerere, nu veți avea voie să le luați la bordul aeronavei”, a avertizat guvernului britanic, care oferă ghiduri detaliate pentru călători.

În situația în care un dispozitiv rămâne descărcat, opțiunile disponibile depind de țara de plecare și de regulile companiei aeriene. Una dintre soluții poate fi plasarea dispozitivului în bagajul de cală, cu condiția să nu fi fost deja înregistrat.

British Airways a emis un avertisment important pentru pasageri, recomandând ca toate dispozitivele electronice din bagajul de mână să fie complet încărcate înainte de a ajunge la aeroport. În caz contrar, acestea trebuie plasate în bagajul de cală.

Compania avertizează că, în timpul escalelor, punctele de încărcare de pe aeroporturi pot fi limitate, iar pasagerii ar putea avea nevoie de adaptoare suplimentare.

Pentru cei care nu reușesc să treacă de controlul de securitate din cauza dispozitivelor descărcate, British Airways sugerează reprogramarea zborului pentru a avea timp să-și încarce dispozitivele.

TUI confirmă această recomandare, subliniind că noile măsuri de securitate impuse de aeroporturile din Marea Britanie și din străinătate cer ca toate dispozitivele electronice transportate în bagajul de mână să fie complet încărcate la trecerea prin controlul de securitate.

În schimb Ryanair nu oferă detalii suplimentare pe site-ul său privind problemele tehnice ale dispozitivelor electronice înainte de controlul de securitate.

Compania nu clarifică, de asemenea, ce se întâmplă dacă personalul de securitate refuză accesul din cauza defecțiunii dispozitivului electronic. Ryanair avertizează că, în funcție de tipul biletului, s-ar putea percepe taxe pentru modificarea rezervării, ceea ce înseamnă că o baterie descărcată ar putea genera costuri suplimentare neașteptate.