Chinezii de la Honor se laudă cu un telefon cu AI

Dacă telefoanele pliabile ți s-au părut deja ieșite din tipare, pregătește-te pentru următorul pas în evoluția dispozitivelor mobile. Producătorul chinez Honor a dezvăluit recent în China noul său telefon, „Magic 8 Pro”, însă adevărata surpriză a venit sub forma unui prototip cu un design de-a dreptul futurist, așa-numitul „Robot Phone”.

Acest concept inedit aduce un element desprins parcă din filmele SF, un braț robotic extensibil, integrat direct în smartphone. Deși este încă la stadiul de prezentare, ideea sugerează o direcție îndrăzneață pe care Honor ar putea să o exploreze în viitorul apropiat.

Honor a prezentat un concept futurist de smartphone care integrează un braț extensibil pentru cameră, atașat în partea din spate a dispozitivului.

Imaginile și clipul promoțional, evident create digital, fără existența unui prototip fizic, ilustrează modul în care acest braț iese discret din carcasă. Odată extins, însă, acesta poate fi orientat către exterior, mai ales atunci când telefonul este purtat în buzunarul de la piept.

În materialul video, camera autonomă pare capabilă să urmărească și să încadreze automat persoane, să capteze momente video, să ofere sugestii vestimentare unei femei și, într-un gest neașteptat, să liniștească un copil care plânge, comportându-se aproape uman.

„În timp ce industria este ocupată să compare iPhone-ul cu alte dispozitive, cred că este timpul să spargem tiparele și să ne concentrăm din nou asupra a ceea ce contează cu adevărat. Vă prezentăm Honor Robot Phone - un dispozitiv AI revoluționar care îmbină inteligența multimodală, robotica avansată și imagistica de ultimă generație”, a scris compania pe x.com.

Compania Honor pregătește lansarea dispozitivului bazat pe inteligență artificială, însă detaliile complete vor fi dezvăluite abia la Mobile World Congress, programat pentru martie 2026.

Potrivit declarațiilor făcute de Dr. Ray Guo, director de marketing al Honor, dispozitivul va avea capacitatea de a „simți, învăța și evolua” alături de utilizator, oferi unui sistem AI avansat.

Dispozitivul, denumit provizoriu „Robot Phone”, ar putea funcționa ca un companion digital capabil să răspundă emoțional, să se adapteze autonom și să contribuie la bunăstarea utilizatorilor prin interacțiuni profunde și personalizate. Honor promite astfel nu doar un salt tehnologic, ci și o schimbare de paradigmă în relația om-tehnologie.