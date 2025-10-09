Google lansează noul său telefon pliabil, rival direct pentru Galaxy Z Fold 7

Deși prețurile telefoanelor pliabile nu dau semne că ar scădea, tot mai mulți producători lansează noi modele, în încercarea de a convinge utilizatorii că viitorul smartphone-urilor este acesta. Cea mai recentă lansare pe piață este „Google Pixel 10 Pro Fold”, un dispozitiv care se remarcă printr-un design ce amintește de un mini-laptop, atât prin dimensiunile sale, cât și prin experiența oferită la utilizare, explică Henry Burrell, expert în domeniul tehnologiei.

Cel mai nou dispozitiv pliabil de la Google, Pixel 10 Pro Fold se alătură gamei Pixel 10, 10 Pro și 10 Pro XL. Cu un preț de lansare de 1.749 de lire sterline, se poziționează clar în zona premium.

Telefonul dispune de un ecran care se deschide vertical, oferind o experiență similară unei tablete. Ambele display-uri folosesc tehnologie OLED și beneficiază de o rată de reîmprospătare de 120Hz, pentru imagini fluide și clare. Designul este elegant, cu margini curbate și un modul foto aparte.

Pixel 10 Pro Fold vine în două culori: gri și verde. Este și primul pliabil al companiei protejat atât împotriva apei, cât și a prafului, o caracteristică rar întâlnită în rândul telefoanelor pliabile.

Samsung Galaxy Z Fold 7 și Honor Magic V5 au stabilit noi standarde în materie de design pliabil, impresionând printr-o grosime de doar 4,2 mm, respectiv 4,1 mm atunci când sunt desfăcute. În comparație, Pixel 10 Pro Fold ajunge la 5,2 mm, o diferență aparent mică.

Diferențele nu se opresc aici. Noul model Pixel este un pic mai greu, având o greutate de 258 g, cu aproape 40 g mai mult decât Galaxy Z Fold 7, care cântărește 215 g.

Noul Pixel 10 Pro Fold se remarcă printr-un ecran pliabil de 8 inci, cel mai mare din seria sa până acum. Pe lângă afișajul spectaculos, dispozitivul vine echipat și cu o baterie de 5.015 mAh, una dintre cele mai mari întâlnite pe un model Pixel.

În plus, telefonul suportă încărcare magnetică Qi2, compatibilă cu sistemul MagSafe, ceea ce înseamnă că funcționează fără probleme cu încărcătoarele deja existente.

Printre funcțiile gândite special pentru formatul pliabil se numără „Instant View”, care permite realizarea de fotografii cu telefonul deschis și previzualizarea imediată pe cealaltă jumătate a ecranului.

De asemenea, opțiunea „Made You Look” adaugă un strop de distracție prin afișarea unor personaje animate pe ecranul exterior, captând atenția copiilor în timp ce fac poze. Mai mult, poți rula simultan două aplicații sau poți plia telefonul pe jumătate pentru a urmări clipuri video într-un format similar unui mini laptop.

Henry Burrell, redactor adjunct și expert în tehnologie, a explicat: „În testele noastre, chiar și conectarea unei tastaturi wireless a transformat telefonul într-un soi de laptop portabil”.

Dacă bugetul nu este o problemă și îți dorești un telefon care să primească actualizări de software timp de șapte ani, cu un sistem de camere performant și o interfață Android bine optimizată, Pixel 10 Pro Fold merită atenția ta, a concluzionat jurnalistul în articolul publicat de express.co.uk.