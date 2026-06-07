Toamna ar putea aduce cele mai mari scumpiri din ultimul deceniu

Consumatorii ar putea plăti mai mult pentru smartphone-uri, laptopuri, console de jocuri și alte dispozitive electronice în lunile următoare, după ce o criză apărută în industria petrochimică a afectat aprovizionarea cu rășini speciale utilizate la fabricarea plăcilor de circuit imprimat, potrivit CNBC.

Specialiștii în lanțuri de aprovizionare avertizează că problemele apărute la complexul petrochimic Jubail din Arabia Saudită, unul dintre cei mai importanți furnizori de rășini de înaltă puritate din lume, ar putea duce la majorări de prețuri începând din această toamnă.

Rășinile sintetice sunt folosite în producția plăcilor de circuit imprimat (PCB), elemente esențiale pentru funcționarea telefoanelor mobile, calculatoarelor, serverelor, routerelor, electrocasnicelor și automobilelor moderne.

Închiderea complexului Jubail, afectat atât de tensiunile din Orientul Mijlociu, cât și de problemele logistice din Strâmtoarea Hormuz, a redus drastic disponibilitatea unei materii prime considerate indispensabile pentru industria electronică.

Potrivit experților, repornirea completă a operațiunilor ar putea dura peste 275 de zile, ceea ce înseamnă că efectele se vor resimți pe termen lung.

Datele privind indicele prețurilor producătorilor arată că rășinile și materialele plastice au contribuit la o creștere anuală de 9,4% a costurilor bunurilor procesate, cea mai mare din ultimii trei ani.

În paralel, prețurile plăcilor de circuit imprimat au crescut cu până la 40% între martie și aprilie, potrivit unor estimări citate de Reuters.

Compania TTM Technologies, unul dintre principalii producători americani de PCB-uri, a anunțat deja majorări de prețuri cuprinse între 5% și 25%.

Mark Vena, director executiv al SmartTech Research, consideră că impactul va deveni vizibil pentru cumpărători în următoarele luni.

„Cel mai probabil, consumatorii nu vor auzi la magazinul Apple despre o «criză a rășinii PPE», însă o vor simți prin prețuri mai mari, timpi de reparație mai lungi, stocuri mai reduse la lansare și mai puține reduceri”, a explicat acesta.

Expertul subliniază că plăcile de circuit reprezintă „sistemul nervos” al oricărui dispozitiv modern.

„Plăcile de circuit sunt sistemul nervos al fiecărui dispozitiv modern, iar atunci când costurile acestora cresc, efectele se propagă rapid către telefoane, laptopuri, dispozitive wearable, console de jocuri, routere și servere pentru inteligență artificială”, a declarat Vena.

Potrivit acestuia, presiunile asupra prețurilor vor afecta în special segmentul electronicelor premium.

„Mă aștept la o presiune de creștere a prețurilor pentru electronicele premium, însă nu neapărat la o taxă explicită pentru rășină aplicată următorului iPhone”, a adăugat specialistul.

Experții consideră că Apple dispune de avantaje importante față de alți producători, datorită puterii sale de negociere și contractelor pe termen lung cu furnizorii.

„Apple este mai bine protejată decât majoritatea companiilor deoarece are o putere uriașă de cumpărare, acorduri pe termen lung și o capacitate avansată de planificare”, a spus Vena.

Totuși, acesta avertizează că nici gigantul american nu poate evita complet efectele crizei.

„Protejată nu înseamnă imună, pentru că fiecare iPhone depinde de plăci de circuit de înaltă fiabilitate și de aceeași rețea globală de materiale pe care o folosesc toți producătorii. Apple poate redistribui costurile, dar nu poate elimina un blocaj petrochimic global”, a explicat expertul.

Specialiștii estimează că producătorii de PC-uri, accesorii, echipamente de gaming, routere și telefoane Android din gama medie vor resimți cel mai rapid efectele.

„Presiunea cea mai mare ar putea apărea mai întâi la dispozitivele cu marje de profit reduse, precum PC-urile, accesoriile, echipamentele de gaming, routerele și telefoanele Android din segmentul mediu, unde producătorii au mai puțin spațiu pentru a absorbi o creștere de 40% a costurilor plăcilor de circuit”, a spus Vena.

Nu există alternative rapide

Potrivit profesoarei Usha Haley, specialistă în lanțuri de aprovizionare la Universitatea Wichita State, complexul Jubail furniza aproximativ 70% din producția mondială de rășină PPE de înaltă puritate.

„Producția a ajuns acum la un punct mort și nu există niciun furnizor alternativ care să poată acoperi deficitul. Prețurile plăcilor de circuit au crescut cu 40% într-o singură lună, iar termenele de livrare pentru materiile prime pe bază de rășini epoxidice au crescut de la trei la cincisprezece săptămâni”, a declarat Haley.

Experții avertizează că înlocuirea acestui tip de rășină nu este simplă, deoarece orice schimbare de material presupune reproiectare, testare și certificare.

„Nu este ca și cum ai înlocui un șurub cu altul”, a explicat Mark Vena.

Pe lângă deficitul de rășini, industria se confruntă deja cu creșteri ale prețurilor memoriilor și cu efectele tarifelor comerciale.

În acest context, specialiștii avertizează că prețurile dispozitivelor electronice ar putea atinge în această toamnă cele mai ridicate niveluri din ultimii zece ani.

Profesorul Sridhar Tayur, specialist în management operațional la Universitatea Carnegie Mellon, spune că Statele Unite nu au capacitatea industrială necesară pentru a înlocui rapid producția pierdută.

„Dintr-odată, companiile vor începe să consume stocurile existente”, a spus acesta.

Potrivit expertului, dacă fabrica din Arabia Saudită va rămâne închisă încă două luni, efectele se vor amplifica rapid.

„Situația va afecta centrele de date, routerele și telefoanele 5G de top — aici tipul de rășină utilizat contează cel mai mult”, a declarat Tayur.

Acesta consideră că mulți consumatori vor fi surprinși de efectele indirecte ale crizei și că o parte dintre cumpărătorii interesați de telefoane premium ar putea amâna achizițiile din cauza prețurilor mai mari sau a disponibilității reduse.

„Pentru Apple și ceilalți producători de electronice nu există prea multe soluții dacă materialul pur și simplu nu este disponibil”, a concluzionat specialistul.