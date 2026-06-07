WhatsApp le permite utilizatorilor să dezactiveze confirmările de citire din setările de confidențialitate, iar odată activată această opțiune, expeditorul nu mai primește notificarea atunci când mesajul este deschis. În același timp, utilizatorul nu mai trimite automat semnalul de „citit”, dar pierde și posibilitatea de a vedea dacă ceilalți au citit mesajele trimise.

În același meniu se pot ajusta și setările legate de ultimul acces și statutul online, ceea ce reduce nivelul de vizibilitate, deși prezența în aplicație rămâne vizibilă atunci când aceasta este folosită activ.

O altă metodă simplă este vizualizarea mesajelor direct din notificările telefonului, fără a intra efectiv în WhatsApp. În multe cazuri, textul apare complet sau parțial pe ecran, iar acest lucru permite parcurgerea conținutului fără ca mesajul să fie marcat ca deschis. Totuși, această variantă este mai eficientă în cazul mesajelor scurte, deoarece conținutul mai lung sau fișierele media nu sunt întotdeauna afișate integral.

Modul avion rămâne una dintre cele mai utilizate metode atunci când se dorește citirea discretă a mesajelor. Activarea modului avion înainte de deschiderea aplicației oprește conexiunea la internet și împiedică trimiterea confirmării de citire.

În această stare, mesajele pot fi accesate și citite, însă este esențial ca aplicația să fie închisă complet înainte de reconectarea la rețea, pentru a evita marcarea automată a acestora ca fiind văzute.

Pe unele telefoane, mesajele WhatsApp pot fi afișate prin widgeturi sau prin funcții de previzualizare direct pe ecranul principal. Aceste opțiuni îți permit să citești conținutul fără să deschizi conversația. Funcționalitatea depinde însă de sistemul de operare și de setările fiecărui dispozitiv.