WhatsApp pregătește o nouă funcție. Utilizatorii vor putea fi contactați fără număr de telefon

WhatsApp pregătește lansarea unei funcții prin care utilizatorii vor putea fi contactați fără să își mai ofere numărul de telefon, relatează WaBetainfo. Opțiunea, aflată în testare, introduce utilizarea unui nume de utilizator și urmează să fie disponibilă etapizat, pentru un număr limitat de conturi în lunile următoare.

Noua opțiune apare în actualizarea WhatsApp beta pentru iOS 26.1.10.70, unde este introdus sistemul de nume de utilizator în conversații. Prin această schimbare, utilizatorii vor putea comunica fără să își partajeze numărul de telefon. Funcția are rolul de a îmbunătăți atât confidențialitatea, cât și modul în care utilizatorii pot fi găsiți în aplicație, oferind o alternativă la identificarea bazată exclusiv pe număr.

Implementarea numelor de utilizator nu este una rapidă, deoarece WhatsApp a adaptat codul aplicației pentru a permite integrarea acestei funcții cu toate sistemele existente. Procesul include testare și ajustări, motiv pentru care lansarea va avea loc treptat, în mai multe etape, în funcție de stabilitatea funcției.

Atunci când funcția va deveni disponibilă, utilizatorii vor putea verifica acest lucru direct în setările profilului. Acolo va apărea o opțiune dedicată pentru „nume de utilizator” sau username-uri. Dacă aceasta este activă, utilizatorii pot începe procesul de creare a unui nume de utilizator, care ulterior va fi asociat contului și va putea fi distribuit altor persoane.

WhatsApp impune mai multe condiții pentru alegerea numelui de utilizator. Acestea nu pot începe cu „www.” și nu pot avea la final extensii precum .com sau .net. De asemenea, numele de utilizator trebuie să conțină cel puțin o literă și poate include doar litere mici (a–z), cifre (0–9), puncte și underscore (_). Lungimea permisă este între 3 și 35 de caractere.

Pentru a putea fi folosit, username-ul trebuie să fie disponibil la nivelul platformelor Meta. Dacă acesta nu este utilizat pe Instagram, Facebook și WhatsApp, poate fi ales imediat, dacă respectă regulile. În cazul în care numele de utilizator există deja pe alte platforme, utilizatorii trebuie să demonstreze că sunt proprietarii acelui nume pentru a-l putea folosi și pe WhatsApp.

Confirmarea proprietății se face prin Administrarea conturilor, platforma prin care utilizatorii își gestionează conturile Meta într-un singur loc. După conectarea conturilor și validarea identității, username-ul poate fi utilizat și pe WhatsApp. Dacă numele este deja revendicat de altcineva pe Facebook sau Instagram, acesta nu va putea fi folosit.

Folosirea aceluiași username ca pe alte platforme poate face mai ușoară identificarea utilizatorului. Astfel, conturile de pe diferite rețele pot fi asociate mai ușor de persoane necunoscute. Pentru a evita acest lucru, utilizatorii pot alege un username diferit, dacă doresc separarea identității între platforme.

După setarea numelui de utilizator, utilizatorii pot activa o cheie de securitate asociată acestuia. Aceasta este necesară atunci când cineva încearcă să inițieze o conversație pentru prima dată. Fără această cheie, orice persoană care cunoaște username-ul poate trimite mesaje. Dacă opțiunea este activată, este necesar și un cod din patru cifre pentru a începe conversația.

Pentru a găsi un utilizator, este suficientă introducerea username-ului în lista de contacte. După identificare, conversația poate începe fără afișarea numărului de telefon. Dacă există o cheie de securitate, aceasta trebuie introdusă pentru validare. Ulterior, comunicarea se desfășoară în condițiile obișnuite, mesajele fiind protejate prin criptare end-to-end.

WhatsApp va introduce funcția pentru un număr limitat de utilizatori care au instalat cele mai recente versiuni ale aplicației. În faza inițială, accesul va fi restrâns. Ulterior, compania va extinde disponibilitatea, în funcție de rezultatele testelor și de modul în care funcția funcționează la scară mai mare