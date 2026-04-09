Rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, interzise în Grecia. De când intră în vigoare măsura

Grecia va interzice accesul la rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani din ianuarie anul viitor, într-un demers european amplu pentru protecția copiilor în mediul online, relatează BBC.

Grecia a anunțat implementarea unei interdicții privind accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, măsură care urmează să intre în vigoare din ianuarie anul viitor. Decizia plasează țara printre statele europene care înăspresc reglementările privind utilizarea platformelor online de către minori, pe fondul preocupărilor legate de sănătatea mintală și comportamentul digital al adolescenților.

Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, care a explicat că măsura urmărește reducerea problemelor asociate cu anxietatea, tulburările de somn și utilizarea excesivă a platformelor sociale.

Noua reglementare prevede limitarea accesului la rețelele sociale pentru utilizatorii care nu au împlinit 15 ani. În plus, autoritățile elene intenționează să introducă un sistem obligatoriu de verificare a vârstei, aplicabil tuturor platformelor digitale relevante.

Măsura include și obligația de verificare periodică a datelor utilizatorilor, la fiecare șase luni, pentru a preveni ocolirea restricțiilor.

Guvernul de la Atena a precizat că detaliile tehnice ale cadrului de aplicare vor fi prezentate oficial ulterior.

Într-un mesaj video publicat pe TikTok, Kyriakos Mitsotakis a descris presiunea resimțită de mulți tineri în mediul online.

„Mulți tineri îmi spun că se simt epuizați de comparații, de comentarii, de presiunea de a fi mereu online”, a declarat el, potrivit BBC.

Premierul a declarat că a discutat cu părinți care au semnalat probleme legate de somn, anxietate și utilizarea constantă a telefonului de către copii.

Totodată, acesta a calificat inițiativa drept una „dificilă, dar necesară” și a spus că obiectivul nu este izolarea tinerilor de tehnologie, ci protejarea lor.

Executivul de la Atena intenționează să extindă discuția la nivel european. Premierul a transmis o scrisoare către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care solicită un cadru unitar la nivelul Europe pentru protecția minorilor în mediul digital.

Propunerile includ introducerea verificării obligatorii a vârstei la nivelul tuturor platformelor sociale și aplicarea unei interdicții uniforme pentru utilizatorii sub 15 ani în spațiul european, relatează și Reuters.

Decizia Greciei vine într-o perioadă în care tot mai multe state înăspresc regulile privind accesul copiilor la rețelele sociale.

În Australia, din decembrie a fost introdus un sistem prin care platforme precum TikTok și Snapchat sunt obligate să elimine conturile utilizatorilor sub 16 ani, sub sancțiunea unor amenzi semnificative.

De asemenea, state precum France, Austria și Spain analizează implementarea unor măsuri similare. În Marea Britanie, autoritățile au deschis o consultare publică privind posibilitatea unei interdicții pentru utilizatorii sub 16 ani, iar Ireland și Denmark examinează opțiuni similare.

Discuțiile privind impactul rețelelor sociale asupra tinerilor au fost amplificate și de un proces din Statele Unite. În cadrul acestuia, companiile Meta și Google au fost găsite responsabile într-un caz de referință privind efectele dependenței de rețelele sociale asupra unei femei în perioada copilăriei.

Juriul a stabilit că Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, precum și Google, compania-mamă a YouTube, ar fi construit în mod intenționat platforme cu potențial adictiv, afectând sănătatea mintală a utilizatoarei.

Cele două companii au respins concluziile și au anunțat că vor face apel. Într-o reacție oficială, Meta a transmis: „Sănătatea mintală a adolescenților este extrem de complexă și nu poate fi legată de o singură aplicație.”