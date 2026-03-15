Procesul care ar putea schimba regulile social media. Tânăra care a devenit dependentă de Instagram, în conflict cu Meta

Un proces istoric în Los Angeles aduce în prim-plan efectele rețelelor sociale asupra sănătății mintale a tinerilor. Kaley, o tânără care petrecea ore întregi pe Instagram, este centrul unui caz care ar putea schimba modul în care sunt privite platformele precum Instagram sau YouTube. Ea a povestit că, uneori, ajungea să petreacă chiar 16 ore pe zi pe aplicație, neglijând relațiile cu familia și prietenii.

Tânăra petrecea 16 ore pe Instagram

Cazul lui Kaley a fost luat în atenție de mii de procese similare care acuză marile companii de social media că își concep platformele astfel încât să creeze dependență.

Procesul, care se desfășoară pe durata a cinci săptămâni, a atras atenția experților juridici, a părinților și a publicului larg, fiind primul care pune în discuție responsabilitatea legală a acestor companii față de tinerii utilizatori.

Printre martorii care au asistat la proces se numără Lori Schott, care și-a pierdut fiica, pe care o consideră victimă a influenței rețelelor sociale. Schott susține că Instagram a avut un rol în tragedie, expunând-o pe adolescentă la conținut dăunător și ascunzând riscurile reale. În fața juriului, ea a descris cum platforma i-ar fi creat iluzia unei siguranțe false, ignorând impactul psihologic asupra copiilor.

adolescenți telefon. Sursa foto: Freepik

Compania care deține Instagram, în centrul acuzații

Meta, compania care deține Instagram, Facebook și WhatsApp, și Google, deținătorul YouTube, se află sub focul acuzațiilor. Kaley a relatat că a început să folosească YouTube la șase ani și Instagram la nouă ani, creând zeci de conturi pentru a primi atenție și aprecieri.

În timp, ea a început să sufere de anxietate, depresie și dismorfie corporală, afecțiuni pentru care a primit tratament ulterior. Din partea Meta, Mark Zuckerberg a depus mărturie pentru prima dată personal într-un tribunal american, apărat de agenți de securitate, și a afirmat că politica companiei a fost mereu să interzică accesul copiilor sub 13 ani. Cu toate acestea, documente interne prezentate în proces arată că gigantul tehnologic era conștient de creșterea utilizării platformelor de către copii și că existau strategii de stimulare a acesteia.

În apărare, Meta susține că problemele de sănătate mintală ale lui Kaley nu sunt cauzate exclusiv de platforme, ci și de viața personală și mediul familial. Reprezentanții companiei au arătat că termenul de „dependență” nu există oficial, calificând 16 ore petrecute pe Instagram drept „problematic”, nu patologic.

Tânăra nu a renunțat la rețelele sociale

Procesul ridică întrebări esențiale despre responsabilitatea companiilor de social media în protejarea sănătății mintale a tinerilor și despre obligațiile lor față de utilizatorii vulnerabili. Decizia ar putea afecta nu doar viitorul Instagram și YouTube, ci și modul în care legislația abordează impactul psihologic al platformelor digitale asupra adolescenților. Kaley continuă să folosească rețelele sociale, dar recunoaște că viața ei ar fi fost mai bună fără ele.

