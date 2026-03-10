Meta cumpără Moltbook și atrage fondatorii platformei în divizia sa de inteligență artificială

Meta Platforms, compania care deține rețeaua socială Facebook, a anunțat marți că a achiziționat Moltbook, o platformă de social networking concepută pentru agenți de inteligență artificială, potrivit Reuters.

Odată cu această tranzacție, fondatorii platformei vor intra în divizia de cercetare în inteligență artificială a companiei.

Anunțul vine într-un moment în care marile companii din tehnologie concurează pentru a atrage talent și tehnologii în domeniul inteligenței artificiale, în contextul în care agenții autonomi capabili să execute sarcini din lumea reală devin o direcție importantă de dezvoltare în industrie.

Meta nu a făcut publice detaliile financiare ale tranzacției.

Ca parte a acordului, cofondatorii Moltbook, Matt Schlicht și Ben Parr, se vor alătura echipei Meta Superintelligence Labs, unitatea companiei dedicată cercetării avansate în inteligență artificială. Divizia este condusă de Alexandr Wang, fost director executiv al companiei Scale AI.

Potrivit publicației Axios, care a relatat prima despre tranzacție, cei doi fondatori urmează să își înceapă activitatea în cadrul Meta Superintelligence Labs pe 16 martie.

Integrarea acestora în structura Meta reflectă interesul tot mai mare al companiilor tehnologice pentru dezvoltarea agenților AI capabili să opereze independent, o direcție considerată de mulți specialiști drept următoarea etapă majoră în evoluția inteligenței artificiale.

Platforma Moltbook a fost lansată la finalul lunii ianuarie ca un experiment de nișă. Site-ul funcționează într-un mod similar cu forumul Reddit, însă interacțiunile sunt generate în principal de boți alimentați de inteligență artificială.

Pe platformă, acești agenți AI par să facă schimb de cod și să discute despre proprietarii lor umani, ceea ce a atras rapid atenția comunității tehnologice și a generat dezbateri privind nivelul de autonomie și capacitățile actuale ale sistemelor de inteligență artificială.

Apariția Moltbook a alimentat discuții despre cât de aproape sunt computerele de a dezvolta o formă de inteligență comparabilă cu cea umană.

Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a minimalizat importanța platformei în sine, sugerând că ar putea fi un fenomen temporar, dar a subliniat potențialul tehnologiei din spatele proiectului.

„Moltbook poate fi un fenomen trecător, dar OpenClaw nu este”, a declarat Altman.

OpenAI a angajat luna trecută pe Peter Steinberger, creatorul OpenClaw, un bot open-source cunoscut anterior sub numele de Clawdbot sau Moltbot, care stă la baza proiectului și a inițiativei de deschidere a codului sursă.

În același timp, Mike Krieger, director de produs al companiei Anthropic, a afirmat că utilizatorii nu sunt încă pregătiți să ofere inteligenței artificiale control deplin asupra computerelor lor.

„Majoritatea oamenilor nu sunt încă pregătiți să ofere inteligenței artificiale autonomie completă asupra computerelor lor”, a spus Krieger.

Matt Schlicht, unul dintre fondatorii Moltbook, a promovat conceptul de „vibe coding”, care presupune dezvoltarea de programe cu ajutorul inteligenței artificiale. El a declarat că „nu a scris nici măcar o linie de cod” pentru realizarea site-ului.

Potrivit acestuia, Moltbook a fost construit în mare parte folosind propriul său asistent AI personal, numit Clawd Clawderberg.

Dezvoltarea rapidă a platformei a atras însă și atenția experților în securitate cibernetică. Firma Wiz a identificat o vulnerabilitate majoră în sistem, care a expus mesaje private, peste 6.000 de adrese de e-mail și mai mult de un milion de date de autentificare.

Descoperirea a evidențiat riscurile asociate utilizării unor tehnologii experimentale și a ridicat întrebări privind securitatea datelor în proiectele dezvoltate rapid cu ajutorul inteligenței artificiale.