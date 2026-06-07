Președintele american Donald Trump i-a surprins pe directorii generali din domeniul tehnologiei promovând brusc ideea ca SUA să preia o mică participație la giganții din domeniul inteligenței artificiale (AI), astfel încât poporul american să beneficieze de avantajele profiturilor și creșterilor pe burse ale acestor companii de câte un trilion de dolari fiecare, potrivit Axios.

„Este ceva foarte interesant în această privință, aproape că devine un parteneriat cu publicul american”, le-a spus Donal Trump reporterilor aflați la bordul Air Force One.

„Este ca și cum i-ai face [parteneri] în această revoluție. Ar fi un lucru frumos... I-ar îmbogăți”, a mai adăugat președintele american.

Anterior, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a promovat această idee în fața Administrației Trump de mai multe ori în ultimul an.

Iar senatorul de stânga radicală Bernie Sanders a reaprins discuția săptămâna aceasta, când a propus să se acorde publicului o „participație directă” la companiile de top din domeniul inteligenței artificiale printr-o taxă unică de 50%, plătită în acțiuni.

Desigur, susținătorii ideii din industria AI ar fi în favoarea renunțării la mult mai puțin, în favoarea unui fond public de investiții din domeniul inteligenței artificiale. Participații cuprinse între 1 și 5% au fost deja ignorate.

Inteligența Artificială este în general nepopulară în SUA, mai ales din cauza scenariilor apocaliptice lansate de diverse persoane, care prezic o creștere a șomajului din cauza implementării AI.

Unii lideri din industrie, și acum în mod clar și Donald Trump, cred că imaginea tehnologiei AI s-ar îmbunătăți dacă toți americanii ar participa la această creare uluitoare de bogăție.

Înainte de ofertele inițiale de acțiuni așteptate de la Anthropic, SpaceX și OpenAI, Donald Trump a spus că există „atât de mulți bani, și sumele sunt atât de mari, încât există concepte în care anumite părți ar putea fi oferite publicului american, iar publicul american ar deveni practic un partener... cu companiile”.

„Vom analiza asta”, a spus Trump.

„Vorbim despre asta, despre felul în care poporul american poate beneficia de succesul AI. Și, făcând asta, le va plăcea mai mult... Suntem mult peste China. Suntem lideri în întreaga lume cu AI și vrem să rămânem așa”, a adăugat președintele.

Reamintim că Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a promovat conceptul în conversații private cu oficiali ai administrației, apoi într-o propunere pentru un „New Deal” al AI, apoi pe Dealul Capitoliului săptămâna aceasta, când l-a vizitat pe Sanders și pe liderii partidelor Republican și Democrat.

Un „Fond Public” a fost una dintre ideile provocatoare din „Politica Industrială pentru Era Inteligenței” a OpenAI, publicată în aprilie.

Când un reporter l-a întrebat pe Trump cum se face că în această chestiune pare să aibă o poziție similară cu a socialistului Bernie Sanders, acesta a răspuns că, „în ceea ce privește economia, avem anumite lucruri care nu sunt atât de îndepărtate. Oamenii ar putea fi surprinși”.