Cât succes ar putea avea încercarea lui Bernie Sanders de a prelua Partidul Democrat din SUA

La un deceniu după ce prima sa candidatură la Casa Albă s-a încheiat cu un eșec, Bernie Sanders, ajuns milionar din politică, încă încearcă să preia conducerea Partidului Democrat, pe care pare să vrea să-l îndrepte către populismul de stânga radicală. În loc să se retragă, senatorul din Vermont și-a tras colegii dramatic spre extrema stângă și încearcă să se poziționeze ca factorul decisiv al partidului, potrivit WSJ.

El vorbește cel puțin o dată pe săptămână cu Zohran Mamdani, un acolit care a reușit o surpriză majoră când a devenit primar al orașului New York, unde politicile sale progresiste radicale vor fi acum testate pe o populație de aproximativ 8,5 milioane de oameni.

Reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez (D., N.Y.), o altă protejată, a sa, tot din aripa de extremă stânga radicală a Partidului Democrat, ia în considerare o candidatură la Casa Albă sau o încercare de a-l înlocui pe liderul Democraților, Chuck Schumer, în Senat, când acesta va fi reales în 2028.

Dacă aceasta ar trebui să-l conteste sau nu pe Schumer, Sanders nu spune clar, ci doar că este decizia Alexandrei Ocasio-Cortez. Dar a adăugat: „Sunt un mare fan al Alexandriei”.

Sanders, în vârstă de 84 de ani, a declarat că nu crede că va mai candida la președinție. Însă, în timp ce Democrații se împiedică de eforturile lor pentru a veni cu o strategie coerentă pentru a recâștiga majoritățile în Congres și a-l înfrunta eficient pe președintele Trump, Sanders a construit o mașinărie politică formidabilă pentru a răspândi politici progresiste și a sprijini candidați cu aceleași idei, mulți dintre ei tineri și noi în politică.

El a creat o listă de e-mailuri cu peste cinci milioane de contacte pe care le poate accesa pentru strângere de fonduri și organizare. În urma lui Trump 2.0, peste 8.500 de persoane și-au exprimat interesul de a candida pentru o funcție publică, înscriindu-se prin intermediul organizației sale.

Este una dintre cele mai mari inițiative de acest gen, dacă nu chiar cea mai mare, depășind cu mult eforturile organizațiilor Democrate naționale. El a strâns sute de milioane în donații mici de câțiva dolari pentru propriile campanii prezidențiale. Și alți progresiști, precum Ocasio-Cortez, strâng bani.

În timpul unui recent turneu național de mitinguri, Sanders a atras sute de mii de oameni, cele mai mari mulțimi din cariera sa, care l-au ascultat prezentându-și rețeta despre cum pot Democrații să înceapă să câștige din nou. Și pe Dealul Capitoliului, partidul sună din ce în ce mai mult a ideile lui Sanders - și chiar și moderații din Senat se plâng acum de miliardari și de inegalitatea veniturilor.

„Știți ce? Poate că Bernie nu era atât de nebun”, a spus Sanders într-un interviu după un eveniment la Universitatea Stanford. Partidul Democrat, a spus el, a învățat o parte din ceea ce el a încercat să-l învețe decenii întregi, dar „oricât de mult mi-aș dori? Nu”.

Autointitulat „socialist democrat”, care și-a petrecut o mare parte din cariera politică ca un „șobolan” care contestă status quo-ul, a câștigat un punct de sprijin remarcabil într-un partid din care, tehnic vorbind, nu face parte.

(Sanders este un independent care face caucus cu Democrații; a fost reales în Senat în 2024.) Dar întrebarea rămâne: Poate versiunea partidului a lui Sanders să-i învingă cu adevărat pe Republicani?

Deși lista progresiștilor a crescut dramatic din 2016, succesul grupului s-a datorat în mare măsură eliminării altor Democrați în alegerile primare și apoi victoriei ușoare în alegerile generale care nu sunt competitive.

Trump s-a întors la Casa Albă în 2024, mărindu-și marjele în cu aproape fiecare grup demografic. Ulterior, elitele Democrate au susținut că liderii partidului s-au concentrat prea mult pe problemele sociale sau au oferit soluții nerealiste la problemele alegătorilor.

Socialiștii, pe de altă parte, au spus că partidul nu a mers suficient de departe spre stânga. Fără nimic care să-i entuziasmeze, mulți alegători au rămas acasă sau chiar i-au mai dat lui Trump o șansă, au spus ei.

Dezbaterea este departe de a fi încheiată, deși partidul în ansamblu a început să se concentreze pe accesibilitate ca pe o problemă câștigătoare - ceea ce aripa liberală consideră ca un semn al ascensiunii lor.

Mamdani, un membru al adunării statului New York puțin cunoscut, a șocat establishmentul politic și financiar anul trecut când l-a învins pe fostul guvernator Andrew Cuomo pentru a deveni primar al orașului New York într-o campanie axată pe costul ridicat al vieții în oraș.

Într-un interviu, Mamdani a spus că l-a văzut întotdeauna pe Sanders ca pe o Stea Polară politică. Când a candidat pentru Adunarea Statului New York în 2020, primul său eveniment de campanie a strâns semnături la un miting prezidențial al lui Sanders și a folosit alte evenimente ale lui Sanders ca o modalitate de a crește prezența la vot și sprijinul pentru candidatura sa.

„Candidatura lui Bernie la președinție din 2016 este ceea ce mi-a dat limbajul necesar pentru a-mi descrie chiar și propria politică ca fiind un «socialist democrat»”, a spus el.

Duminică, senatorul s-a alăturat lui Mamdani la primul său miting de 100 de zile de mandat. Mulțimea a scandat „Bernie! Bernie!” în timp ce acesta urca pe scenă în lumina luminilor intermitente.

Anul acesta, Sanders își promovează candidații într-o serie dintre cele mai importante curse din țară. În unele cazuri, el se ciocnește cu conducerea Democraților, care își văd candidații preferați ca fiind cea mai bună șansă a partidului de a câștiga locuri deținute de Republicani.

Democrații sunt favoriți să recucerească Camera Reprezentanților în noiembrie, potrivit sondajelor, care însă sunt puțin credibile, având în vedere eșecurile majore și penibile de la ultimele rânduri de alegeri, și sunt văzuți ca șanse mici de a obține majoritatea în Senat. În același timp, sondajele indică faptul că imaginea Democraților rămâne grav afectată.

Schumer se confruntă cu o frustrare crescândă pe parcursul madatului sale. Recruții care candidează în Alaska, Ohio și Carolina de Nord au găsit un sprijin larg din partea partidului. Cu toate acestea, Schumer și progresiștii, inclusiv Sanders, s-au trezit în conflict în mai multe curse obligatorii.

„Chuck și cu mine nu suntem de acord pe aproape niciun subiect”, a spus Sanders. El a adăugat că, pe lângă problemele de politică și leadership, Schumer alege candidați care nu îi entuziasmează pe alegători.

Într-un comunicat, Schumer a declarat că se concentrează pe câștigarea unei majorități în Senat anul acesta.

În Maine și Michigan, candidații la Senat susținuți de Sanders atrag furia lui Schumer și a altor lideri Democrați. Candidații aleși de partid în aceste curse, au spus persoane familiarizate cu gândirea lor, sunt oameni care au câștigat deja curse competitive și vor fi mai bine pregătiți în alegerile generale dificile.

„Republicanii ar prefera întotdeauna să candideze împotriva unui candidat susținut de Bernie decât împotriva unui candidat tradițional”, a declarat Nathan Brand, consilier senior al senatorului Tim Scott din Carolina de Sud, care conduce ramura de campanie a Partidului Republican din Senat.

În Maine, Schumer și comitetul de campanie Democrat al Senatului au declarat public că o susțin pe guvernatoarea Janet Mills în candidatura sa pentru Senat. Împotriva ei în alegerile primare Democrate concurează cultivatorul de stridii Graham Platner, care și-a câștigat sprijin în rândul progresiștilor și este considerat în prezent favorit.

În ciuda unei serii de dezvăluiri negative despre Platner - printre care faptul că avea un simbol nazist tatuat pe piept înainte de a-l acoperi - Sanders și alți senatori au continuat să-l susțină, argumentând că veteranul războiului din Irak și-a recunoscut greșelile și poate transmite mesaje populiste de extremă stânga cu o voce autentică, specifică clasei muncitoare.

Între timp, Schumer și aliații săi spun că Mills poate câștiga alegători din toate sectoarele electorale, o cerință dacă vor să o înlăture pe senatoarea republicană Susan Collins, pe care Democrații încearcă să o detroneze de ani de zile.

„Strategia sistemului este să fii moderat”, a spus Sanders. „Cred că modul în care câștigi alegerile este prin creșterea prezenței la vot, prin entuziasmarea și implicarea oamenilor care au renunțat la politică.”

În Michigan, Schumer nu și-a prezentat public candidatul preferat, dar aliații săi o văd pe deputata moderată Haley Stevens, care a revendicat anterior un loc în Senatul unional, ca fiind cea mai bună opțiune pentru a păstra locul în mâinile Democraților, după ce actualul senator democrat Gary Peters a decis să nu candideze pentru realegere.

Sanders îl susține pe medicul Abdul El-Sayed, fost oficial în domeniul sănătății publice, care a candidat fără succes la funcția de guvernator în 2018.

O a treia candidată, senatoarea statală Mallory McMorrow, are sprijinul senatoarei de Massachusetts Elizabeth Warren și al altor câțiva senatori. Cursa a devenit un referendum privind acțiunile Israelului în Orientul Mijlociu, El-Sayed, o musulmană, fiind extrem de critică, în conformitate cu opiniile multor progresiști. McMorrow a criticat, de asemenea, Israelul, în timp ce Stevens s-a aliniat strâns cu țara.

Alegerea Democraților îl va înfrunta pe probabilul candidat Republican Mike Rogers, un fost congresman care a pierdut o candidatură pentru celălalt loc în Senat al statului în 2024 cu mai puțin de 1 punct procentual.

În total, Sanders a susținut aproximativ 20 de candidați la Congres și candidați pentru cursele statale și locale în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, ceea ce îl face unul dintre cei mai activi legislatori în acordarea sprijinului. Se așteaptă să anunțe mai multe susțineri în următoarele săptămâni, au declarat consilierii săi.

Organizația lui Sanders canalizează aspiranții politici prin intermediul unei instruiri progresiste. Julio Salinas avea 15 ani când a bătut la uși pentru campania lui Sanders din 2016. Acum, fostul membru al Camerei Reprezentanților din Texas candidează pentru un loc de reprezentant la nivel de stat.

Salinas, acum în vârstă de 26 de ani, l-a văzut pe Sanders în timpul unui miting de vara trecută în McAllen, Texas, și a început să se gândească să candideze pentru o funcție. Și-a dat seama că oamenii căutau un nou tip de Democrat care să se confrunte cu sistemul.

Când echipa de campanie a lui Sanders a trimis o scrisoare prin care solicita politicienilor să candideze, s-a înscris. Apoi i s-au oferit resurse despre cum să conducă o campanie, inclusiv despre cum să strângă fonduri de la una dintre organizațiile de instruire.

„Dacă campaniile lui Sanders din 2016 și 2020 nu ar fi fost organizate, nu cred că cineva ca mine ar fi avut același succes în a ajunge în acest punct”, a spus el într-un interviu.

Analilia Mejia, fostă membră a personalului lui Sanders, a câștigat alegerile primare din New Jersey pentru un loc în Cameră în februarie, parțial datorită listelor de e-mail ale lui Sanders, pe care senatoarea le-a folosit pentru a strânge fonduri și a-și recruta alegători.

Victoria ei a fost văzută ca o surpriză în districtul suburban bogat, reprezentat anterior de Mikie Sherrill, o Democrată moderată aleasă în noiembrie anul trecut guvernatoare a statului.

Chiar și în cursele în care Sanders nu a intervenit, candidații de același gen contestă sistemul. La Denver, deputata Diana DeGette, care este în funcție de aproape trei decenii, se confruntă cu o provocare surprinzător de competitivă în alegerile primare din iunie din partea lui Melat Kiros, un „socialist democrat” în vârstă de 28 de ani, care militează pentru Medicare pentru toți, îngrijire gratuită a copiilor și critică miliardarii.

Totuși, sprijinul lui Sanders nu este o garanție la alegerile primare, iar criticii săi spun că este o povară la alegerile generale. Trei candidați susținuți de Sanders în Carolina de Nord și Illinois și-au pierdut alegerile primare în martie.

Matt Bennett, co-fondatorul grupului centrist Third Way, a declarat că alegătorii care decid alegerile nu doresc o răsturnare a economiei, așa cum au propus progresiștii. El a spus că acei candidați care au câștigat de fapt curse competitive în ultimul an, cum ar fi cursele pentru funcția de guvernator din Virginia și New Jersey, au avut o rețetă diferită: „Ceea ce oferă ei este o revenire la o guvernare competentă și sensibilă... nu încearcă să răstoarne toate rolurile.”

Bennett a spus că, deși Sanders se concentrează pe probleme economice, el este încă legat de agenda socială a stângii și solicită abolirea Serviciului de Imigrare și Control Vamal, despre care centriștii consideră că este o poziție perdantă pentru Democrați. „Face parte integrantă din imaginea extremei stângi, iar el este la conducerea extremei stângi”, a spus el.

Sanders, la rândul său, nu vede nicio loialitate față de Partidul Democrat - aproape jumătate dintre cele 8.500 de persoane care s-au înscris pentru a candida prin intermediul organizației sale au spus că vor să fie independenți. „Este foarte clar pentru mine și cred că majoritatea americanilor, că, timp de mulți ani, Partidul Democrat nu a apărat clasa muncitoare din această țară”, a spus Sanders.

Când a candidat din nou în 2020, a avut o șansă reală de a câștiga nominalizarea înainte ca mai mulți candidați centriști să se retragă din cursă și să se consolideze în jurul lui Joe Biden, excluzându-l pe Sanders. Biden, conștient de puterea susținătorilor lui Sanders, l-a inclus în restul campaniei sale și i-a cerut sfatul cât timp se afla la Casa Albă.

Relația tensionată a atins apogeul după ce candidatura sa la Casa Albă în 2016 a fost anulată. Susținătorii săi au considerat că nominalizata, fosta secretară de stat Hillary Clinton, și Partidul Democrat, nu i-au luat mișcarea în serios.

Însă, până la începutul campaniei electorale din 2024, mulți dintre democrații de top au simțit că stânga devenise o povară și că, pentru a-l învinge pe Trump, trebuiau să se concentreze pe centrul electoratului.

Când vicepreședinta Kamala Harris a devenit nominalizată, ea a vorbit o dată la telefon cu Sanders, care i-a spus că va pierde dacă nu va apăra clasa muncitoare, a declarat Faiz Shakir, un consilier important al lui Sanders. Senatorul nu a mai auzit de ea. El a petrecut lunile premergătoare alegerilor sunând echipa ei de campanie pentru a le prezenta politicile sale, dar a fost în mare parte ignorat, a spus Shakir.

„A fost greu de urmărit. Iată un tip care susține succesul tău, vrea să câștigi și încearcă cu disperare să-ți ofere niște gânduri și sfaturi despre cum să o faci”, a spus Shakir. O purtătoare de cuvânt a lui Harris nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

După victoria lui Trump, o mare parte din establishmentul Democrat a devenit imobilizată încercând să înțeleagă cum a înțeles greșit electoratul.

Sanders a pornit în forță, organizând mitinguri în toată țara, pline de Democrați furioși pe conducerea partidului lor din cauza pierderii alegerilor în fața lui Trump.

Frustrarea îndelungată a lui Sanders față de bogați a adus noi ținte potrivite în Elon Musk și în familia lui Trump, despre ale căror afaceri susțin că ar profita de președinția tatălui lor. Chiar și Democrații prezenți la evenimente, care au spus că nu s-au aliniat cu Sanders în toate punctele, s-au trezit acceptând aceste subiecte de discuție.

În ultimul an, Sanders a fost inundat de cereri de susținere, pe care echipa sa le ține la curent într-o foaie de calcul. „E zi și noapte” din 2024, a spus Shakir despre interesul de a obține sprijinul senatorului. El a spus că Sanders primește, de asemenea, apeluri de la Democrați care nu sunt la fel de progresiști, dar vor să mențină o linie deschisă de comunicare - și să-l împiedice să-și susțină adversarul într-o alegere primară.

Sanders a spus că atunci când discută cu candidații pentru a lua în considerare o susținere, îi întreabă despre ceea ce el numește subiectele obișnuite: Vor candidații „să se opună oligarhilor? Vor cere ca bogații să înceapă să își plătească „partea lor echitabilă” de impozite? Vor crede în asistența medicală ca un drept al omului și în Medicare pentru toți?”

De asemenea, el întreabă cum ar aborda ascensiunea AI, a roboticii și a centrelor de date care se dezvoltă în urma lor, despre care Sanders susține că vor dezorienta societatea. El vorbea despre noul peisaj tehnologic de la Stanford în februarie.

El a mers până la a cere un moratoriu asupra construirii de centre de date, o propunere care nu are sprijin în afară de Ocasio-Cortez. Reprezentantul Ro Khanna (Democrat, California), un alt protejat progresist, a cerut mai multe reglementări pentru companiile de inteligență artificială, dar s-a abținut să susțină un moratoriu. Cu toate acestea, el a spus că Sanders este într-o poziție unică pentru a vorbi despre mediul în schimbare.

„Nimeni nu a făcut mai mult în ceea ce privește problema inegalității veniturilor în viața mea - el a fost un profet în această privință. Iar inteligența artificială riscă să o exacerbeze semnificativ”, a spus Khanna într-un interviu acordat în fața primăriei de la Stanford, pe care l-a găzduit împreună cu Sanders.