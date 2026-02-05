International

Socialistul Bernie Sanders a dat 550.000 de dolari pe zboruri cu avioane private

Socialistul Bernie Sanders a dat 550.000 de dolari pe zboruri cu avioane privatesenatorul Bernie Sanders / sursa foto: captură video
Cheltuieli semnificative au fost raportate în campania senatorului american Bernie Sanders în anul 2025, potrivit unei analize realizate de Fox News Digital pe baza documentelor depuse la Comisia Electorală Federală (FEC).

Datele arată că peste 550.000 de dolari din fondurile de campanie au fost utilizați pentru transport aerian privat, în contextul turneului politic „Fighting Oligarchy”, desfășurat împreună cu congresmana Alexandria Ocasio-Cortez.

Cheltuieli, raportate în documentele oficiale FEC

Conform documentelor FEC, majoritatea acestor cheltuieli au fost efectuate în primele două trimestre ale anului 2025, perioadă care se suprapune cu cele mai multe opriri ale turneului național.

În total, cel puțin 354.000 de dolari au fost direcționați către compania Ventura Air Services pentru servicii de transport aerian privat.

Nike, acuzată de discriminarea albilor la locul de muncă. Anchetă federală în SUA.
Ministrul Finanțelor a anunțat planul de relansare economică. Investițiile sunt o prioritate
Alte cheltuieli de campanie pentru transport au fost înregistrate către operatori precum N-Jet și Cirrus Aviation Services, companii care oferă servicii de aviație privată pentru deplasări rapide între evenimente politice.

Deplasările senatorului din California

În luna aprilie, Fox News Digital a obținut imagini care îl arată pe Bernie Sanders urcând la bordul unei aeronave private pe aeroportul Meadows Field din Bakersfield, California, la scurt timp după un eveniment al turneului „Fighting Oligarchy”. Sursa care a furnizat materialul a precizat că și Alexandria Ocasio-Cortez a fost observată îmbarcându-se în aceeași aeronavă.

avion personal

avion personal / sursa foto: captură video

Cei doi au fost surprinși ulterior coborând din avion în Sacramento, unde, în aceeași zi, au avut loc două mitinguri separate. Potrivit informațiilor publice ale operatorului, costul unui astfel de zbor poate ajunge până la 15.000 de dolari pe oră, ceea ce explică nivelul ridicat al cheltuielilor raportate.

Cheltuieli explicate de senatorul Sanders

Utilizarea fondurilor de campanie pentru aceste cheltuieli a fost abordată anterior de senatorul Sanders într-un interviu acordat emisiunii „Special Report” de la Fox News. Acesta a declarat:

„Când conduci o campanie și ai trei, patru sau cinci mitinguri pe săptămână, acesta este singurul mod de a te deplasa”.

El a mai adăugat: „Aceasta este realitatea deplasărilor în campanie. Am procedat astfel și în trecut și o vom face și în viitor”.

Cheltuieli similare în campaniile anterioare

Datele istorice indică faptul că aceste cheltuieli nu reprezintă o situație singulară. În campania prezidențială din 2020, echipa lui Bernie Sanders a cheltuit peste 1,9 milioane de dolari pentru zboruri private, colaborând cu mai mulți operatori de aviație.

Fox News Digital a transmis solicitări de comentarii atât biroului senatorului Sanders, cât și echipei sale de campanie, însă nu a primit un răspuns până la momentul publicării.

