Uzina Dacia își reduce personalul. Peste 900 de angajați vor fi concediați

Automobile Dacia SA a lansat o nouă campanie de plecări voluntare, ca parte a strategiei de reducere a personalului pentru 2026, în contextul unei posibile scăderi a producției de automobile. Măsura vine pe fondul unei cereri mai reduse pe piața auto și al presiunilor generate de noile obiective de emisii stabilite la nivel european pentru grupurile auto, a anunțat compania.

Campania va fi activă începând cu 1 martie, iar compensațiile financiare oferite angajaților care aleg să își încheie contractul au fost majorate ușor față de anul precedent. Sumele sunt stabilite în funcție de vechimea angajatului în companie și se adaugă salariului aferent perioadei lucrate.

Astfel, angajații cu până la doi ani vechime vor primi 25.000 de lei net, cei cu vechime între doi și patru ani – 63.000 de lei, iar cei cu patru-opt ani – 113.000 de lei.

Pentru personalul cu experiență între 8 și 12 ani, compensația ajunge la 137.000 de lei, iar pentru cei cu 12-16 ani vechime – 167.000 de lei. Angajații cu peste 16 ani vechime pot beneficia de 210.000 de lei net, echivalentul a peste 40.000 de euro.

Există și o categorie specială, formată din angajați cu boli profesionale sau cu invalidități rezultate din accidente de muncă, care pot primi până la 240.000 de lei, aproximativ 50.000 de euro, dacă aleg să părăsească voluntar compania în această campanie.

Sumele au fost negociate împreună cu Sindicatul Autovehicule Dacia și vor fi plătite odată cu salariile aferente lunii februarie. Cererile se depun pe parcursul acestei luni, însă aprobarea lor depinde de analiza managerilor de departamente.

„Nu aprobăm orice cerere de plecare, decizia finală aparține șefilor de departamente”, a declarat Mihai Bordeanu, directorul general al Dacia. Campaniile anterioare au arătat că, de regulă, aproximativ jumătate dintre cereri sunt aprobate, iar pentru 2026 se estimează un posibil număr de până la 900 de plecări.

Conducerea Dacia a informat sindicatele că reducerea producției va începe din ianuarie, cu un impact estimat de 165 de vehicule mai puțin pe zi, ceea ce ar genera diminuarea necesarului de personal cu circa 900 de persoane, potrivit liderului sindical Viorel Ungureanu.

În ciuda automatizării crescute – circa 60% în zona de caroserie, cu peste 550 de roboți industriali în funcțiune la Mioveni în 2025 – uzina Dacia menține aproximativ 11.000 de angajați, producând aproape 300.000 de vehicule anual.

Comparativ, uzina Renault din Seul, mai mică ca dimensiune, funcționează cu 1.700 de angajați și 850 de roboți, producând circa 100.000 de automobile pe an, ceea ce evidențiază diferențele de eficiență și structură între cele două facilități.