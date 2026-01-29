Producția auto din Marea Britanie se prăbușește la cel mai scăzut nivel din ultimii 70 de ani

Producția de autovehicule din Mares Britanie a ajuns în 2025 la cel mai scăzut nivel din ultimele șapte decenii, pe fondul unor dificultăți majore cu care s-a confruntat industria. Problemele au fost amplificate de un atac cibernetic care a afectat sever activitatea Jaguar Land Rover, dar și de impactul tarifelor impuse de Statele Unite asupra producătorilor auto britanici, arată Bloomberg.

Potrivit datelor Societății Producătorilor și Comercianților de Automobile, producția de autoturisme a înregistrat o scădere de 8%, până la 717.371 de unități. Este cel mai redus volum consemnat din 1956, o perioadă în care pe liniile de asamblare din Regatul Unit erau fabricate modele clasice precum Morris Minor sau Ford Popular.

Dacă sunt incluse și vehiculele comerciale, rezultatul este și mai slab, nivel comparabil cu cel din 1952, după ce producția totală a scăzut cu 16%.

Un rol semnificativ în această evoluție negativă l-a avut închiderea uzinei de furgonete Vauxhall din Luton, decizie luată de grupul Stellantis. În același timp, industria auto britanică a fost afectată de mai mulți factori structurali, printre care penuria de semiconductori, presiunea tarifelor americane și ritmul mai lent de dezvoltare a pieței de vehicule electrice.

În anul precedent, Jaguar Land Rover, cel mai mare producător auto din Marea Britanie, a fost nevoit să își oprească complet activitatea în fabrici pentru aproape șase săptămâni, ca urmare a unui atac cibernetic care a perturbat lanțurile de producție.

Cu toate acestea, reprezentanții SMMT anticipează o revenire în perioada următoare.

Producția ar urma să crească în acest an cu peste 10%, susținută de lansarea unor modele electrice noi și de relansarea cererii, inclusiv prin apariția pe piață a noii generații Nissan Leaf.