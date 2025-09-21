Haos pe aeroporturile europene. Un atac cibernetic lovește sistemele de check-in

Un atac cibernetic a provocat haos în mai multe dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, printre care Heathrow din Londra, Berlin Brandenburg și Bruxelles.

Incidentul, produs sâmbătă, a afectat sistemele automate de check-in și îmbarcare furnizate de Collins Aerospace, parte a gigantului RTX.

Pasagerii s-au confruntat cu întârzieri majore, zeci de anulări și cozi interminabile, în timp ce autoritățile încearcă să afle originea breșei informatice.

Potrivit oficialilor aeroportuari, impactul cel mai vizibil s-a resimțit sâmbătă, când pasagerii din Londra, Berlin și Bruxelles au fost nevoiți să aștepte ore întregi la ghișee.

Zeci de zboruri au fost anulate, iar altele au decolat cu întârziere. Furnizorul Collins Aerospace a confirmat că incidentul a afectat software-ul MUSE, utilizat de numeroase companii aeriene.

RTX, compania-mamă, a descris situația drept o „perturbare de natură cibernetică”, fără a oferi inițial detalii suplimentare.

Un purtător de cuvânt al Aeroportului Heathrow a precizat duminică dimineață că „se lucrează în continuare la recuperarea din pana sistemului de check-in. Vastă majoritate a zborurilor au continuat să opereze”.

Totuși, analizele furnizorului de date Cirium au arătat diferențe între nivelurile de întârziere: Heathrow înregistra „valori scăzute”, Berlin întârzieri „moderate”, iar Bruxelles se confrunta cu „întârzieri semnificative”.

Reglementatorii regionali au anunțat că au demarat o anchetă pentru a stabili cum a fost posibil atacul și cine se află în spatele său.

Între timp, Berlin Brandenburg Airport a informat că menține o procedură manuală de rezervă, care permite continuarea operațiunilor fără întârzieri majore.

„Problemele persistă, dar lucrăm cu compania pentru a rezolva situația. Există o soluție de rezervă și nu avem anulări importante în acest moment”, a transmis instituția într-un comunicat.

La Bruxelles însă, impactul rămâne vizibil. Aeroportul a confirmat duminică faptul că atacul informatic are „un impact major asupra orarului zborurilor”, ceea ce a dus la noi întârzieri și anulări.

Situația a pus presiune suplimentară pe echipele de asistență, în condițiile în care duminica este una dintre cele mai aglomerate zile pentru traficul aerian european.

Incidentul readuce în atenție vulnerabilitățile infrastructurilor critice în fața atacurilor informatice. În ultimele luni, mai multe sectoare din Europa au fost afectate: de la sănătate, la industria auto.

Producătorul Jaguar Land Rover a fost obligat să își suspende temporar producția după o breșă de securitate, iar retailerul Marks & Spencer a raportat pierderi de sute de milioane de lire sterline în urma unui atac similar.

Specialiștii atrag atenția că dependența de sistemele digitale crește riscul unor perturbări masive în lanț.

„Atacurile cibernetice de acest tip arată cât de vulnerabile pot fi operațiunile zilnice atunci când infrastructura critică este vizată”, au subliniat experții în securitate.

Deși duminică dimineață situația s-a ameliorat considerabil, investigațiile continuă, iar autoritățile promit măsuri suplimentare pentru protejarea pasagerilor și a infrastructurii aeroportuare în fața unor atacuri similare.