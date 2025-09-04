Politica Secretele lui Ilan Şor, accesibile tuturor. Atac cibernetic asupra reţelei „Evrazia”







Republica Moldova. Sute de documente, rapoarte financiare şi chaturi privind activitatea reţelei „Evrazia” a condamnatului Ilan Şor au devenit accesibile în urma unui atac cibernetic.

Documentele scot la suprafaţă planurile lui Şor, stratgia şi mijloacele financiare puse în joc, deconspirează scheme şi oamenii care lucrează pentru oligarhul fugar, aflat în serviciul Kremlinului.

Până acum nicio grupare de hackeri nu a revendicat spargerea.

Miercuri, 3 septembrie, canalele de comunicare ale grupării lui Ilan Șor și Blocului „Victorie” au publicat un mesaj în care se anunţa, în limba rusă, că reţeaua a fost spartă. În mesajul, adresat în special activiştilor care îl slujesc pe fostul deputat, că persoane din afara grupării au preluat controlul asupra reţelei „Evrazia”.

„Blocul Victorie a fost spart și n-o să mai fiți plătiți. Ilan Șor și Rusia încearcă să fure viitorul Moldovei. Datele voastre personale și activitatea criminală sunt publice pentru toți. Acum sunteți pe cont propriu”, se spune în mesajul hackerilor.

Mesajul mai conţine şi un link pot fi descărcate documente referitoare la activitatea lui Șor și a întreşprinderilor pe care acesta le gestioneză din culise.

Printre documentele devenite accesibile în urma atacului cibernetic se regăsesc firmele întreprinderilor afiliate lui Ilan Şor, precum şi lista angajaţilor la aceste întreprinderi. Printre care A7, ТРЕЙС РОАД, ЭНИКЕЙ.

În organigramele grupării lui Ilan Şor se regăsesc numele fostei deputate şi colege de clasă a lui Şor şi a jurnalistei Svetlana Muntean de la portalul MD24. Potrivit documentelor, ambele sunt conectate la bloggeri și administratori de canale de Telegram din Republica Moldova, care propagă politica Kremlinului.

Într-un document se mai arată că doar în perioada 19.08.2025 – 31. 08.2025, pentru întreţinerea reţelelor de propagandă, două companii ale lui Ilan Şor au cheltuit 8 miliarde 146 milioane 460 mii de ruble ruseşti (cca 86.842 de euro).

În urma atacului cibernetic au fost făcute publice mai multe convorbiri pe chat dintre Ilan Şor şi oamenii săi. Toţi poartă pseudonime. Iar Ilan Şor are pseudonimul Travolta.

Subalternii i se adresează lui Şor linguşitor cu „dragul meu şefuleţ” , „guru” şi îl laudă de câte ori au ocazia. „Travolta” primeşte de la subalterni rapoarte despre lucrul făcut, le dă indicaţii şi îi laudă atunci când este mulţumit.

Din convorbiri rezultă că Ilan Şor are angajat un grup special, care se cupă de operaţiunile în criptovalută. Tot pe chat el anunţă când este invitat pentru discuţii la Kremlin.

Pe chat sunt date indicaţii privind organizarea protestelor. Astfel, pentru protestul din timpul vizitei lui Dorin Recean în oraşul Taraclia s-a dat indicaţia ca oamenii să nu fie transportaţi cu autobuzele. Dar aduşi cu autoturismele, în grupuri mici a câte 3-4 persoane. Fiecare protestatar urma să fie „înarmat” cu o mătură – simbol al poziţiei protestatarilor. Totodată s-a dat indicaţia ca participanţii la protest să poarte ii, simbol „al demnităţii poporului oropsit”.