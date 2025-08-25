Politica Prim-ministrul Moldovei, decorat de Zelenski cu ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”







Potrivit documentului, prim-ministrul a primit această distincție pentru contribuție semnificativă la consolidarea cooperării interstatale, susținerea suveranității statului și a integrității teritoriale a Ucrainei. De asemenea, a ajutat la consolidarea cooperării între cele două state vecine. Ordinul a fost oferit și altor politicieni importanți. Printre aceștia se numără președinții Finlandei, Cehiei și Portugaliei, dar și doi senatori americani, precum și mai mulți prim-miniștri.

Totodată, ministrul Culturii al Republicii Moldova, Sergiu Prodan, a fost decorat cu Ordinul „Pentru Merite”, gradul II. Această distincție recunoaște contribuțiile importante în domeniul culturii.

Amintim că, în august 2021, și președinta Maia Sandu a primit Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” din partea lui Zelenski. În septembrie 2023, președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a fost onorat cu același ordin, dar de gradul II. Deputatul PAS, Oazu Nantoi, a primit Ordinul „Pentru Merit”, gradul III.

Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” este una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean. Este acordat pentru contribuții remarcabile în promovarea valorilor democratice. De asemenea, distincția recunoaște sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei. Ordinul poartă numele lui Iaroslav cel Înțelept, mare cneaz al Kievului între 1019 și 1054. El este una dintre cele mai respectate figuri istorice din acea perioadă. Acesta a fost instituit oficial în 1995, printr-un decret prezidențial. Documentul a fost semnat de primul președinte al Ucrainei independente, Leonid Kucima. Meritul a fost inițiat cu ocazia celei de-a patra aniversări a independenței țării. Astfel, distincția a devenit un simbol al recunoștinței și al valorilor naționale ale Ucrainei.