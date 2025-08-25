Prim-ministrul Moldovei, decorat de Zelenski cu ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”
- Republica Moldova. În ajunul Zilei Independenței Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a acordat distincții importante mai multor oficiali străini. Printre ei se numără și premierul Republicii Moldova, Dorin Recean. Acesta a fost decorat cu Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”, gradul I. Un decret oficial în acest sens a fost publicat pe site-ul președinției Ucrainei.
- Ordin pentru promovarea valorilor democratice și susținerea suveranității Ucrainei
- Alți oficiali moldoveni, premiați de liderii ucraineni
- Ce reprezintă Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”
Ordin pentru promovarea valorilor democratice și susținerea suveranității Ucrainei
Potrivit documentului, prim-ministrul a primit această distincție pentru contribuție semnificativă la consolidarea cooperării interstatale, susținerea suveranității statului și a integrității teritoriale a Ucrainei. De asemenea, a ajutat la consolidarea cooperării între cele două state vecine. Ordinul a fost oferit și altor politicieni importanți. Printre aceștia se numără președinții Finlandei, Cehiei și Portugaliei, dar și doi senatori americani, precum și mai mulți prim-miniștri.
Alți oficiali moldoveni, premiați de liderii ucraineni
Totodată, ministrul Culturii al Republicii Moldova, Sergiu Prodan, a fost decorat cu Ordinul „Pentru Merite”, gradul II. Această distincție recunoaște contribuțiile importante în domeniul culturii.
Amintim că, în august 2021, și președinta Maia Sandu a primit Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” din partea lui Zelenski. În septembrie 2023, președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a fost onorat cu același ordin, dar de gradul II. Deputatul PAS, Oazu Nantoi, a primit Ordinul „Pentru Merit”, gradul III.
Ce reprezintă Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”
Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” este una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean. Este acordat pentru contribuții remarcabile în promovarea valorilor democratice. De asemenea, distincția recunoaște sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei. Ordinul poartă numele lui Iaroslav cel Înțelept, mare cneaz al Kievului între 1019 și 1054. El este una dintre cele mai respectate figuri istorice din acea perioadă. Acesta a fost instituit oficial în 1995, printr-un decret prezidențial. Documentul a fost semnat de primul președinte al Ucrainei independente, Leonid Kucima. Meritul a fost inițiat cu ocazia celei de-a patra aniversări a independenței țării. Astfel, distincția a devenit un simbol al recunoștinței și al valorilor naționale ale Ucrainei.
