Lavrov minte în direct la o televiziune americană, după atacul din Transcarpatia

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat pentru NBC News că „nu a auzit” despre atacul asupra unei fabrici americane de electrocasnice din Ucraina - incident relatat de toată presa internațională - afirmând că Rusia lovește doar obiective militare. „Unii oameni sunt cu adevărat naivi, când văd un aparat de cafea în vitrină, când cred că acesta este locul unde se produc aparate de cafea”, a spus ministrul, în timpul interviului.

În noaptea de joi spre vineri, Rusia a lansat cel mai puternic atac de la începutul lunii iulie, folosind aproape 600 de drone și 40 de rachete balistice și de croazieră. Printre ținte s-a aflat și o fabrică americană din vestul Ucrainei, unde se produc mașini de cafea și alte aparate electronice.

Flex Ltd., compania din Texas care deține fabrica, a transmis într-un comunicat că aceasta „se concentrează strict pe producția de bunuri de consum civil” și „nu produce, nu furnizează și nu susține niciun echipament militar sau componente legate de apărare”.

Întrebat despre atac, în interviul pentru NBC News, Serghei Lavrov a spus că nu a auzit de incidentul de la fabrică, dar a adăugat ironic că unii oameni sunt „cu adevărat naivi, când văd un aparat de cafea în vitrină, când cred că acesta este locul unde se produc aparate de cafea”.

Rusia a ucis sau rănit aproape 50.000 de civili de la începutul războiului, inclusiv în atacuri asupra maternităților, bisericilor, școlilor și spitalelor, potrivit ONU. În iulie, numărul victimelor civile a atins cel mai ridicat nivel lunar din ultimii trei ani.

„Fie armata rusă are o precizie îngrozitoare, fie țintește civilii”, i-a spus jurnalista de la NBC News lui Serghei Lavrov. „Care dintre cele două?” l-a întrebat ea.

„Nu am vizat niciodată ţinte civile de genul celor menţionate de dumneavoastră”, a răspuns ministrul rus.

În interviul acordat vineri moderatoarei emisiunii „Meet the Press” de la NBC News, Kristen Welker, ministrul rus de Externe a evidențiat diferențele majore dintre Rusia și Ucraina privind pacea și a redus așteptările ca președintele Trump să poată grăbi încheierea războiului din Ucraina.

El a precizat că nu este planificată nicio întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, iar chestiunile esențiale – de la garanțiile de securitate pentru Ucraina până la disputele teritoriale – rămân nerezolvate.

„Putin este gata să se întâlnească cu preşedintele Zelenski, cu condiţia ca această întâlnire să decidă cu adevărat ceva. Nu credem că este util să se întâlnească doar pentru ca Zelenski să aibă încă o ocazie de a apărea pe scena publică”, a spus minsitrul, în timpul interviului.

Ucraina, care a sărbătorit duminică Ziua Independenţei, este presată să cedeze Crimeea anexată de Rusia, să renunțe la regiunea Donbas și la ideea de a adera la NATO.

„Zelenski a spus nu la toate. Cum putem să ne întâlnim cu o persoană care se preface că este lider?”, a mai spus ministrul rus.

Lavrov a declarat că Rusia „a propus de mai multe ori o soluție pașnică prin diplomație”, dar a subliniat că Moscova nu va renunța la teritoriile ocupate și cere ca Ucraina să rămână nealiniată și neînarmată. Întrebat direct dacă Rusia a invadat Ucraina, el a evitat termenul și a folosit formula „operațiune militară specială”.

Lavrov a vorbit și despre subiectul cererilor Rusiei de a fi inclusă în discuțiile internaționale privind securitatea Ucrainei, după întâlnirea de miercuri dintre șefii apărării din SUA, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Finlanda, Ucraina și NATO, care au analizat măsurile de protecție pe care aliații Kievului le iau în calcul într-un acord de pace.

„Garanţiile de securitate trebuie să facă obiectul unui consens”, a mai afirmat ministrul.

Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski „când agenda va fi gata”, a declarat Lavrov. Totuși, el a sugerat că liderul de la Kremlin nu va semna un acord de pace cu Zelenski, a cărui legitimitate este contestată de Moscova după amânarea alegerilor din Ucraina de anul trecut.