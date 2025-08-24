International

Lavrov a prezentat condiţiile Rusiei pentru pacea în Ucraina: Garanţii internaţionale și fără NATO

Lavrov a prezentat condiţiile Rusiei pentru pacea în Ucraina: Garanţii internaţionale și fără NATOSerghei Lavrov. Sursa foto: Dreamstime.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu publicat duminica aceasta că un grup de naţiuni, inclusiv membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să fie garanţii securităţii Ucrainei, informează Reuters.

Cereri ale Kremlinului pentru Ucraina

Agenţia de presă britanică a relatat că preşedintele rus Vladimir Putin cere Ucrainei să renunţe la întreaga regiune Donbas, să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO, să rămână neutră şi să nu permită accesul trupelor occidentale pe teritoriul său, potrivit unor surse apropiate Kremlinului.

Lavrov a declarat la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News că Putin şi preşedintele american Donald Trump au discutat problema unei garanţii de securitate pentru Ucraina şi că s-a revenit asupra discuţiilor eşuate de la Istanbul din 2022.

Frustrarea lui Trump

Figura lui Trump denotă frustrare. sursa: SkyNews

În cadrul acelor convorbiri, Rusia şi Ucraina au discutat despre neutralitatea permanentă a Ucrainei în schimbul garanţiilor de securitate din partea membrilor permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU şi a altor ţări, conform unei copii a unui proiect de acord văzut de Reuters.

Cum recuperezi paguba dacă avionul întârzie cu zecile de ore
Cum recuperezi paguba dacă avionul întârzie cu zecile de ore
Câtă notorietate mai au Călin Georgescu și George Simion. Sondaj INSCOP, la comanda PNL
Câtă notorietate mai au Călin Georgescu și George Simion. Sondaj INSCOP, la comanda PNL

Lavrov: Un grup de state ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei

Lavrov a precizat că un grup de state ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Acesta ar putea include, pe lângă membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate (Regatul Unit, China, Franţa, Rusia şi Statele Unite), şi Germania, Turcia şi alte ţări. Garanţiile ar urma să asigure că Ucraina va rămâne neutră, nealiniată cu niciun bloc militar şi non-nucleară. Ministrul rus a reiterat că aderarea Ucrain

ei la NATO este inacceptabilă pentru Rusia. De asemenea, Lavrov a menţionat necesitatea protecţiei vorbitorilor de limbă rusă din Ucraina şi a precizat că discuţiile despre teritorii trebuie purtate direct cu Ucraina.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:20 - Cum recuperezi paguba dacă avionul întârzie cu zecile de ore
20:11 - Panică la bord. Un avion American Airlines, deviat din cauza unui incendiu
20:04 - Explicațiile lui Cozmin Gușă despre dorința Rusiei de a controla Marea Neagră
19:56 - Ce interese sunt pentru a desființa cel mai vechi liceu agricol din Transilvania
19:48 - „Tătuțu” revine cu sezonul 2! Lupta pentru putere se întețește
19:39 - Nina Iliescu, grav bolnavă după trei săptămâni de la moartea lui Iliescu. Decizia pe care a luat-o după funeralii

Proiecte speciale