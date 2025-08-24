International Lavrov a prezentat condiţiile Rusiei pentru pacea în Ucraina: Garanţii internaţionale și fără NATO







Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu publicat duminica aceasta că un grup de naţiuni, inclusiv membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să fie garanţii securităţii Ucrainei, informează Reuters.

Agenţia de presă britanică a relatat că preşedintele rus Vladimir Putin cere Ucrainei să renunţe la întreaga regiune Donbas, să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO, să rămână neutră şi să nu permită accesul trupelor occidentale pe teritoriul său, potrivit unor surse apropiate Kremlinului.

Lavrov a declarat la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News că Putin şi preşedintele american Donald Trump au discutat problema unei garanţii de securitate pentru Ucraina şi că s-a revenit asupra discuţiilor eşuate de la Istanbul din 2022.

În cadrul acelor convorbiri, Rusia şi Ucraina au discutat despre neutralitatea permanentă a Ucrainei în schimbul garanţiilor de securitate din partea membrilor permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU şi a altor ţări, conform unei copii a unui proiect de acord văzut de Reuters.

Lavrov a precizat că un grup de state ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Acesta ar putea include, pe lângă membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate (Regatul Unit, China, Franţa, Rusia şi Statele Unite), şi Germania, Turcia şi alte ţări. Garanţiile ar urma să asigure că Ucraina va rămâne neutră, nealiniată cu niciun bloc militar şi non-nucleară. Ministrul rus a reiterat că aderarea Ucrain

ei la NATO este inacceptabilă pentru Rusia. De asemenea, Lavrov a menţionat necesitatea protecţiei vorbitorilor de limbă rusă din Ucraina şi a precizat că discuţiile despre teritorii trebuie purtate direct cu Ucraina.