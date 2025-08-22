International Putin nu vrea pace. A atacat o întreprindere civilă americană din Ucraina







Putin dă semne că nu vrea deloc pace în Ucraina, după ce o serie de rachete de croazieră din Rusia au lovit o companie americană din Ucraina, într-un atac masiv asupra țării, potrivit autorităților militare. Președintele ucrainean Zelenski a declarat că atacul asupra unei companii de electronice deținute de SUA este „foarte semnificativ”, în contextul eforturilor diplomatice ale lui Trump.

Rusia a lansat aproximativ 614 drone, rachete balistice și de croazieră în Ucraina, într-unul dintre cele mai ample atacuri de noapte de la începutul războiului, ucigând o persoană, rănind alte zeci și distrugând o companie de electronice deținută de SUA, aflată la mai puțin de o oră de două granița NATO, au confirmat oficialii ucraineni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenksi a declarat că atacul asupra companiei private americane, care a implicat „mai multe” rachete de croazieră, a fost „foarte grăitor” în urma încercărilor președintelui Donald Trump de a forța Moscova să pună capăt invaziei.

„Noaptea trecută, armata rusă a stabilit unul dintre recordurile sale nebunești”, a spus Zelenski. „Au vizat instalații de infrastructură civilă, clădiri rezidențiale și civili”.

„Mai multe rachete de croazieră au fost lansate împotriva unei întreprinderi americane din Transcarpatia”, a continuat el, descriind compania ca fiind „o afacere civilă obișnuită, susținută de investiții americane, care produce articole de zi cu zi, cum ar fi aparate de cafea”.

„Și totuși, a fost și o țintă pentru ruși. Acest lucru este foarte grăitor”, a adăugat Zelenski.

Compania americană Flex Ltd. cu are sediul central în Austin, Texas, dar care are facilități comerciale în întreaga lume, a confirmat pentru Fox News că instalația produce doar bunuri de consum civile.

„Această instalație nu produce, nu furnizează și nu oferă asistență pentru niciun echipament militar sau componente legate de apărare”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

În urma atacului, purtătorul de cuvânt a declarat că „protocoalele de urgență au fost executate” și că amplasamentul a fost evacuat complet.

„Câțiva angajați și contractori au fost răniți, iar șase persoane rămân în spital și primesc îngrijiri medicale”, au adăugat aceștia. „Le oferim lor și familiilor lor tot sprijinul necesar în această perioadă dificilă.”

Amploarea pagubelor este încă în curs de evaluare, a confirmat purtătorul de cuvânt.

Aproximativ 15 persoane au fost, se pare, rănite în atacul asupra orașului Mukachevo din regiunea Zakarpatia – care se află la doar 48 de kilometri de două națiuni NATO, Ungaria și Slovacia.

Atacul de peste noapte a inclus 574 de drone și 40 de rachete și a lovit numeroase locații din Ucraina.

Casa Albă nu a răspuns imediat nici întrebărilor Fox News cu privire la reacția președintelui la atacul care a vizat o companie americană.

„Vom afla despre președintele Putin în următoarele două săptămâni”, a spus Trump cu două zile în urmă.

Pe de altă parte, liderii țărilor NATO au pus la îndoială, în repetate rânduri, disponibilitatea lui Putin de a se angaja în negocieri de bună-credință, precum și dorința sa de a-și pune capăt ambițiilor de război, în ciuda întâlnirii personale cu Trump din Alaska, de vinerea trecută.

Franța – care a devenit un jucător important în sprijinul Ucrainei – a reiterat joi acest punct de vedere și, într-o declarație pentru Fox News, a afirmat că, în ciuda afirmațiilor Rusiei că este „gata să negocieze”, atacurile de peste noapte sugerează contrariul.

„Aceste atacuri, cele mai masive din ultima lună, ilustrează lipsa oricărei intenții reale a Rusiei de a se angaja serios în discuții de pace”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului francez pentru Europa și Afaceri Externe pentru Fox News Digital.

„Franța își reiterează sprijinul pentru inițiativa președintelui Trump în favoarea unei păci juste și durabile și va continua să lucreze cu determinare alături de Ucraina și partenerii săi”, a adăugat purtătorul de cuvânt.