International Regimul lui Putin, aflat la al cincilea mandat, are o problemă cu „legitimitatea" lui Zelenski







Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski rămâne o posibilitate, însă legitimitatea liderului ucrainean este pusă sub semnul întrebării, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de Reuters.

Declarația vine după summitul istoric dintre Putin și Donald Trump, desfășurat în Alaska, unde cei doi lideri au discutat despre găsirea unei soluții la cel mai sângeros conflict european de la Al Doilea Război Mondial.

Potrivit lui Lavrov, președintele rus a reafirmat că este pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar a subliniat că o astfel de întrevedere trebuie pregătită minuțios de experți și miniștri.

Rusia insistă că, înainte de orice summit bilateral sau trilateral, toate aspectele trebuie clarificate, astfel încât eventualele acorduri să nu fie contestate ulterior.

În centrul acestei dezbateri se află chestiunea legitimității lui Zelenski. Mandatul său era programat să expire în mai 2024, însă, din cauza războiului, alegerile prezidențiale nu au mai avut loc.

În timp ce Kievul susține că actualul președinte rămâne legitim în contextul stării de război, Moscova ridică întrebări legate de validitatea unui eventual acord semnat de Zelenski.

Summitul din Alaska, primul de acest fel între Rusia și Statele Unite în ultimii patru ani, a adus în prim-plan perspectivele de pace.

Donald Trump a anunțat după întrevedere că a început să aranjeze o întâlnire directă între Putin și Zelenski, care ar putea fi urmată de un summit trilateral.

Reacțiile oficiale sunt însă mixte. Moscova insistă ca negocierile să urmeze liniile discuțiilor de la Istanbul din 2022, când s-a pus pe masă ideea neutralității permanente a Ucrainei, în schimbul unor garanții de securitate oferite de membrii permanenți ai Consiliului de Securitate ONU.

Lavrov a avertizat că orice abatere de la acel cadru ar fi „fără speranță”, acuzând totodată liderii europeni că ar încerca să saboteze progresul obținut la summit.

Problema legitimității președintelui ucrainean este prezentată de Moscova ca un factor de risc major pentru viitoarele acorduri.

Oficialii ruși se tem că un nou lider la Kiev ar putea invalida orice document semnat de Zelenski, invocând faptul că mandatul său s-a încheiat.

Această poziție adâncește diviziunile dintre Rusia și Ucraina și ridică noi întrebări despre perspectivele unei păci durabile.

În același timp, implicarea Statelor Unite, prin inițiativa lui Trump, ar putea accelera procesul diplomatic, dar și complica relațiile internaționale, având în vedere tensiunile deja existente între Washington și capitalele europene.