International Putin apreciază rolul Turciei în procesul de pace Rusia-Ucraina, într-o conversație telefonică cu Erdogan







Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat recunoștința față de sprijinul oferit de Ankara în organizarea negocierilor dintre reprezentanții celor două state la Istanbul. În paralel, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a transmis un mesaj public prin care a salutat summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Într-o convorbire telefonică cu omologul său turc Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin a apreciat implicarea Turciei în organizarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina la Istanbul. Potrivit Kremlinului, partea rusă a „luat notă cu satisfacție de ajutorul Turciei în facilitarea dialogului între cele două părți”.

Cei doi lideri au discutat și ultimele evoluții din și în jurul Ucrainei, iar conversația a atins subiecte de interes bilateral, inclusiv extinderea comerțului și a investițiilor între Rusia și Turcia. Putin și Erdoğan au convenit să mențină contacte personale regulate pentru a urmări evoluțiile procesului de pace.

Președintele Erdoğan a publicat un mesaj pe contul său oficial de social media, în care a subliniat importanța summitului din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin: „ Salut summitul din Alaska și sper că acest nou proces, cu participarea președintelui Zelenski, va pune bazele unei păci durabile. Turcia este pregătită să contribuie în orice mod posibil la stabilirea păcii.”

Erdoğan a purtat discuții cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, privind rolul Turciei în susținerea procesului de pace din Ucraina.Rutte l-a contactat pe Erdoğan după întâlnirea de la Casa Albă a președintelui american Donald Trump, luni, cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni.

Potrivit Direcției de Comunicare a Turciei, citată de Anadolu și News.Az, Erdoğan a subliniat că urmărește îndeaproape evoluțiile legate de procesul de pace și a evidențiat că, de la începutul războiului din Ucraina, Turcia s-a străduit sincer să contribuie la realizarea unei păci juste, susținând în acest sens abordări menite să stabilească o pace durabilă, cu participarea tuturor părților implicate.

În același timp, președintele rus a mulțumit Turciei pentru găzduirea negocierilor de la Istanbul și pentru eforturile depuse în cadrul procesului de pace, referindu-se la ceea ce este cunoscut drept „Procesul Istanbul”. Cei doi lideri au mai convenit asupra importanței menținerii unui dialog constant între Rusia și Turcia.