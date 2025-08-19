International Întâlnire Zelenski-Putin, apoi și cu Trump. Ce urmează în negocierile de pace







O întâlnire directă Zelenski-Putin, urmată de o trilaterală la care să participe și Trump - acesta e următorul pas în procesul de pace pentru Ucraina, potrivit declarației președintelui american, făcută pe Truth Social. De detalii se vor ocupa vicepreședintele Vance, secretarul de stat Rubio și emisarul special Witkoff.

De asemenea, potrivit The Wall Street Journal, șeful diplomației americane, Marco Rubio, se va ocupa, în coordonare cu liderii europeni, de pregătirea și redactarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, convenite de liderii care au participat la summitul de luni de la Casa Albă.

Președintele american Donald Trump a început să coordoneze următorii pași în încercarea de a negocia încetarea războiului printr-un apel telefonic adresat președintelui rus Vladimir Putin luni, după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni la Casa Albă.

Pe Truth Social, Trump a anunțat că l-a sunat pe Putin pentru a începe aranjamentele pentru următoarea întâlnire, într-un loc ce va fi stabilit ulterior.

„După ce va avea loc această întâlnire [Zelenski-Putin], vom avea una trilaterală, care îi va include pe cei doi președinți și pe mine”, a mai scris el.

„Din nou, acesta a fost un pas foarte bun, timpuriu, pentru un război care durează de aproape patru ani. Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff se coordonează cu Rusia și Ucraina”

Ceva mai devreme, în cursul zilei de luni, Trump a fost surprins într-un moment în care nu-și închisese microfonul, spunându-i președintelui francez Emmanuel Macron că Putin vrea să găsească o soluție pentru a pune capăt războiului din Ucraina pentru a-i face pe plac.

„Cred că [Putin] vrea să facă o înțelegere”, i-a șoptit Trump lui Macron în Sala de Est, în timp ce se pregăteau pentru discuțiile de luni. „Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, ai înțeles? Oricât de nebunesc ar suna”.

„Am avut o întâlnire foarte plăcută la Casa Albă cu oaspeți distinși: președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei, președintele Emmanuel Macron al Franței, președintele Alexander Stubb al Finlandei, prim-ministrul Giorgia Meloni al Italiei, prim-ministrul Keir Starmer al Regatului Unit, cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

În timpul întâlnirii am discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, garanții care ar urma să fie furnizate de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii. Toată lumea este foarte mulțumită de posibilitatea PĂCII pentru Rusia/Ucraina.

La finalul întâlnirilor, l-am sunat pe președintele Putin și am început pregătirile pentru o întâlnire, într-un loc ce va fi stabilit ulterior, între președintele Putin și președintele Zelenski.

După această întâlnire, vom avea una trilaterală, la care vor participa cei doi președinți, plus eu însumi.

Din nou, acesta a fost un pas foarte bun, timpuriu, pentru un război care durează de aproape patru ani. Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff își coordonează activitatea cu Rusia și Ucraina. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”

Reamintim că președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit luni la Casa Albă cu președintele Donald Trump, alături de mai mulți aliați europeni. Donald Trump l-a îndemnat pe Zelenski să accepte un acord de schimb de teritorii cu Rusia, după ce s-a întâlnit vineri cu președintele rus Vladimir Putin.

Fără ajutorul președintelui Donald Trump, impasul cu președintele rus Vladimir Putin ar fi continuat, a declarat luni, la Fox News, secretarul general al NATO, Mark Rutte.

El a ad[ugat că Trump a jucat un rol esențial în a-l determina pe liderul rus să vină la masa discuțiilor pentru a pune capăt războiului în desfășurare din Ucraina.

„Fără președintele Trump... Acest impas cu Putin nu ar fi fost depășit”, a spus Rutte în timpul unei apariții de luni la emisiunea „The Ingraham Angle”. „El a fost singurul care a putut face asta, începând din februarie.”

Mark Rutte a mai spus că Trump a avut dreptate în critica sa la adresa NATO cu privire la lipsa cheltuielilor pentru apărare din partea statelor sale membre. Reamintim că Donald Trump a cerut de mult timp ca cele 32 de țări membre ale NATO să cheltuiască mai mult pentru a-și asigura securitatea.

„Ceea ce spunea el este că SUA cheltuiesc mult mai mult pentru apărarea sa și, prin urmare, cheltuiesc pentru apărarea colectivă a teritoriului NATO decât europenii”, a spus Rutte.

„Și sper că americanii vor vedea acest lucru, probabil unul dintre cele mai mari succese ale sale în materie de politică externă din timpul președinției sale cu numărul 47 este că în timpul summitului NATO ne-am angajat colectiv la aceste cheltuieli de 5%, inclusiv 3,5% pentru cheltuielile de bază pentru apărare.”

„Este același nivel de cheltuieli ca al SUA, așa că acum egalizăm ceea ce cheltuiesc SUA și ceea ce cheltuiesc europenii”, a adăugat el.